供应链实锤！苹果iPhone 13 Pro将有两款新金色

此前有传闻称苹果今年的，高端 iPhone13Pro 机型可能有日落金和玫瑰金两个新颜色。
现在又有爆料援引供应链消息证实了这个传闻。爆料者 Ranzuk 发布在一个韩语留言板，该帖子引用了一个中国供应链消息，称苹果的 iPhone13Pro 将提供，黑色、银色、玫瑰金和日落金四种颜色。
这两款新金色可能只适用于，更高端的 iPhone13Pro 机型。
此前有传闻称苹果今年的，高端 iPhone13Pro 机型可能有日落金和玫瑰金两个新颜色。
现在又有爆料援引供应链消息证实了这个传闻。爆料者 Ranzuk 发布在一个韩语留言板，该帖子引用了一个中国供应链消息，称苹果的 iPhone13Pro 将提供，黑色、银色、玫瑰金和日落金四种颜色。
这两款新金色可能只适用于，更高端的 iPhone13Pro 机型。
【TechWeb】6月27日消息，据国外媒体报道，苹果的供应链和研发测试在去年受到了疫情影响，导致iPhone 12的推出时间，较此前几代晚了近一个月，在10月14日凌晨的发布会上才正式推出，iPhone 12和iPhone 12 Pro在当月23日上市，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max则是在11月13日上市。但在今年，苹果供应链的状况有明显改善，分析师和研究机构此前也预计，苹果今年将推出的iPhone 13，将重回9月份发布，不会像去年的iPhone 12一样推?
6月29日下午消息，一批对应今年iPhone 13系列机型的机模照片新鲜出炉。出镜的分别是6.1寸的标准版iPhone 13和6.1寸iPhone 13 Pro。从背面来看，iPhone 13采用的对角线排布的双摄，iPhone 13 Pro则依然是三摄+LiDAR激光雷达扫描仪。配色方面，iPhone 13 Pro似乎有些暖白，更有质感，iPhone 13则更接近直白色。根据分析师郭明錤的最新说法，iPhone 13 Pro系列的超广角摄像头将升级为6P镜组、f/1.8光圈、支持自动对焦。此外，iPhone 1
消费者情报研究合作伙伴的一份研究报告分析了iPhone在苹果第三财季的销售情况。这份报告显示，从4月到6月，所有iphone手机都在销售。这项研究的一部分是对500名在4-6月期间购买苹果产品的苹果客户进行调查。这包括iPhone、iPad、Mac电脑或Apple Watch。
近日，有外媒调查显示，因13在西方人眼中被认为是不吉利的数字，超7成受访者不愿新iPhone命名为iPhone13，希望用其他名字进行命名。
和目前的 iPhone12系列超广角镜头相比，定位更高的 iPhone13 Pro 和 iPhone13Pro Max 的超广角镜头将会引入自动对焦功能，这将获得更为清晰的成像效果，而无论用户拍摄特定对象的距离远近。另外，郭明錤此前还表示，iPhone13系列将有其他几项相机改进，包括改进低光性能。
根据此前多方预测的消息，今年苹果将继续在9月推出全新的iPhone 13系列机型（也有消息称为iPhone 12s系列），依旧包含iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四款机 型，而随着发布时间的日益临近
据此前多方预测的消息，今年苹果将继续在9月推出全新的iPhone 13系列机型（也有消息称为iPhone 12s系列），依旧包含iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四款机型，而随着发布时间的日益临近，关于该机的爆料更是达到了铺天盖地的程度。现在有最新消息，近日有海外爆料达人带来了该机的更多最新细节。
近日，苹果爆料一哥”郭明錤发布了关于苹果的最新研究报告，其中提到了包括iPhone 13在内的多款新产品规划，勾起了大家对iPhone 13的浓厚兴趣。因此，近两天有关iPhone 13系列的爆料不断浮现，今天又有一组高清版的iPhone 13 Pro渲染图曝光了。根据图片显示，iPhone 13 Pro的设计方案与此前多方爆料基本相同，背部配备了一块硕大的摄像头模组，其中依然囊括了三颗摄像头，而摄像模组面积的增加就意味着该机将带来更好的成像效果，?
距离iPhone 13系列发布的日子越来越近，继曝光新款14寸/16寸MacBook Pro前置摄像头升级为1080P后，爆料好手DylanDKT披露了iPhone 13的新情报。按照他的说法，LiDAR（激光雷达扫描仪）在这一代上仍旧只会由Pro系列搭载，普通版无缘。LiDAR在2020款iPad Pro上首发，按照苹果的介绍，它可在室内或室外测量与周围物体的距离，范围最远可达5米，并且能以纳秒速度从光子层面进行探测，通过与其它传感器以及核心处理器配合，能够提升增强?
近日有传言称，苹果要在iPhone 13系列上搭载面容+指纹双重生物识别方案，而且苹果也拥有不少大量屏下指纹识别专利。但是知名曝料者Mark Gurman否认了这种说法，称苹果虽然一直在测试屏下指纹，但是今年iPhone 13无缘指纹识别了，面容识别依然是iPhone 13系列唯一的生物识别方案，至少明年的iPhone 14才会采用面容+指纹双重识别方案了。根据目前了解，iPhone 13系列将全系采用A15处理器，刘海尺寸较上一代有所减少，Pro系列依然会独
根据目前多方爆料来看，苹果将会在9月如期发布iPhone 13系列，按照惯例，苹果各个供应链厂商也将在近期开始进入iPhone 13的量产阶段，目前富士康就已经开始大批招聘新员工。此前消息显示，iPhone 13系列将依然推出四款机型，分别为iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max机型，此前销量低迷的mini机型并未遭砍。但目前mini机型的状况依然不容乐观，根据相关博主透露，iPhone 12 mini机型已经确认在上周停?
来自供应链的泄露信息证实了关于苹果的"iPhone 13 Pro"机型可能提供 "日落金"、亚光黑和淡玫瑰金等新颜色的传言。该信息由泄密者Ranzuk发布在一个韩语留言板上。该帖子引用了一个中国供应链的消息，称苹果的 "iPhone 13 Pro"将提供四种颜色：黑色、银色、玫瑰金和日落金。根据该帖子，日落金的颜色将有一种 "青铜的感觉"，而玫瑰金 "看起来比较苍白"。这些新颜色选择可能只适用于更高端的"iPhone 13 Pro"机型，目前，iPhone 12 Pro
【TechWeb】7月12日消息，据国外媒体报道，知名爆料者DylanDKT在Twitter上分享了一些关于下一代iPhone的细节，表示激光雷达仍然是iPhone 13 Pro系列的专用产品，入门级iPhone 13和iPhone 13 mini依然并无配备。此前有分析师预测iPhone 13全系都支持LiDAR激光雷达扫描仪，而现在看来这并不一定正确。DylanDKT也表示，今年早些时候，苹果似乎希望在所有iPhone 13/12S机型上都安装 LiDAR，但由于这样或那样的原因，今年并不会发生。LI
去年，苹果为iPhone 12系列带来了MagSafe磁吸式无线充电，最大功率15瓦。爆料人Max Weinbach称，iPhone 13系列会采用更大的线圈，这可能意味着无线充电功率提升，同时还有望引入无线反向充电功能。不过，iPhone 13的无线反充会仅限于Apple Watch、AirPods等自家设备。之所以新增反充，可能与iPhone 13系列的电池容量普涨有关，按照此前曝光的信息，iPhone 13 Pro Max配4352 mAh 、iPhone 13和iPhone 13 Pro都是3095mAh，iPhone 13
根据此前多方预测的消息，今年苹果将继续在9月推出全新的iPhone 13系列机型（也有消息称为iPhone 12s系列），依旧包含iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四款机型，按照往年惯例，今年的新iPhone的升级可能并不会太大
新一代iPhone预计将在秋季推出，在外观上会有细微的变化，但据熟悉此事的人说，这家位于库比蒂诺的科技巨头正在研究一些人们自多年前的iPhone XS推出以来人们一直在等待的改进。那就是一个更小的刘海，因为看起来苹果终于在即将推出的iPhone 13上实现了这一目标。访问：阿里云6·18主会场：每日10点 爆品限时秒杀Sonny Dickson在Twitter上发布的新案例渲染图揭示了即将推出的iPhone 13系列的设计，最大的变化是Pro和Pro Max型号的?
苹果今年的iPhone 13系列手机按计划已经进入量产了，今年应该还会有从mini到Pro Max在内的四款型号，不同的是今年会有一家新的代工厂消息称立讯精密拿下了40%的高端机订单，仅次于富士康。来自供应链的消息称，今年的iPhone 13系列手机代工格局大变，立讯精密不仅首次杀入整机代工市场，而且被苹果寄予厚望，一上来就给了超大订单，拿下了iPhone 13 Pro手机的40%订单，另外的60%则是富士康代工。在苹果的代工阵容中，此前主要是富?
对于苹果今年下半年将推出的iPhone13系列智能手机，分析师和研究机构预计同iPhone12一样，仍将会有4款，屏幕尺寸同iPhone12系列一样，命名方式也将延续，4款分别为iPhone13mini、iPhone13、iPhone13Pro和iPhone13Pro Max。
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，苹果公司在2017年首次推出了采用OLED屏幕的iPhone，去年推出的iPhone 12系列则是全部采用OLED屏幕，iPhone也就此全面转向了OLED屏幕。由于iPhone是高端智能手机市场无可争议的霸主，近几年的销量都超过2亿部，iPhone全面转向OLED屏幕，对OLED屏幕的需求也就将大幅提升。有研究机构预计，苹果公司今年将从三星显示器公司、LG显示和京东方，采购1.72亿块iPhone所需的OLED屏幕。分析师和研究
根据 Max Weinbach 分享的消息，苹果计划在今年的iPhone13系列上采用更大的无线充电线圈，这不仅会改进充电时的散热效能，同时还可以让iPhone在更高的功率下充电，这也意味着iPhone13将支持反向充电功能。
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