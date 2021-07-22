供应链实锤！苹果iPhone 13 Pro将有两款新金色

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供应链实锤！苹果iPhone 13 Pro将有两款新金色

2021-07-22 17:56 · 稿源：站长之家

此前有传闻称苹果今年的，高端 iPhone13Pro 机型可能有日落金和玫瑰金两个新颜色。

现在又有爆料援引供应链消息证实了这个传闻。爆料者 Ranzuk 发布在一个韩语留言板，该帖子引用了一个中国供应链消息，称苹果的 iPhone13Pro 将提供，黑色、银色、玫瑰金和日落金四种颜色。

这两款新金色可能只适用于，更高端的 iPhone13Pro 机型。

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