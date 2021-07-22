供应链实锤！苹果iPhone 13 Pro将有两款新金色

新一代iPhone预计将在秋季推出，在外观上会有细微的变化，但据熟悉此事的人说，这家位于库比蒂诺的科技巨头正在研究一些人们自多年前的iPhone XS推出以来人们一直在等待的改进。那就是一个更小的刘海，因为看起来苹果终于在即将推出的iPhone 13上实现了这一目标。访问：阿里云6·18主会场：每日10点 爆品限时秒杀Sonny Dickson在Twitter上发布的新案例渲染图揭示了即将推出的iPhone 13系列的设计，最大的变化是Pro和Pro Max型号的?