vivo S10系列手机发布：搭载天玑1100 售价2999元起

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vivo S10系列手机发布：搭载天玑1100 售价2999元起

2021-07-15 20:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息:今日晚间，vivo在线上召开发布会，并正式推出vivo S10系列手机，该机将于7月23日开售，2999元起。

在外观设计上，vivo S10系列依旧主打轻薄，厚度为7.29mm，是vivo S系列中最薄的一款手机，重约173g。边框采用航空铝直角边设计，其光致变色版本绮光焕彩，充满夏日氛围感，还有青柠、萤石黑、丝绒白三种颜色可选。

在配置方面，vivo S10系列搭载满血版天玑1000+处理器，官方宣称相比上一代提升了16%，支持双卡双5G，搭载4050mAh的电池，支持44W超快闪充，15分钟即可充电38%，56分钟充满。

在摄像方面，vivo S10前置主摄采用4400万像素的传感器，采用F2.0大光圈，超广角合影叠加超级夜景算法，在夜晚也能拍的清晰。

其中S10Pro后置还搭载了一颗1/1.52英寸108MP的主摄，同时支持像素9合1技术，暗光条件下表现也十分出色。

在价格方面，vivo S108GB+256GB售价2999元，S10Pro12GB+256GB售价3399元，将于7月16日至7月22日开启预售，7月23日正式开售。

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