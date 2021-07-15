vivo S10系列手机发布：搭载天玑1100 售价2999元起

根据Counterpoint的数据，HMD Global每个季度都会出货数百万部功能手机：仅今年第一季度就有1100万部，因此它们是其业务的一个重要部分，并且该公司始终在刷新这一品类保持其阵容的新鲜度。最新推出的产品并没有大张旗鼓，但也是一次重要的升级。诺基亚110 4G和105 4G是简单的功能手机，支持LTE连接。这可以通过VoLTE实现高质量的高清语音通话，比2G的音频质量有了很大提升。而且，也许更重要的是，它将在未来几年继续工作，而2019