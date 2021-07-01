2021DNF夏日套礼包什么时候上线 最新夏日套礼包详细上线时间

最近正值夏季，DNF开启了仲夏晴天派对的活动，大家期待的夏日套就要来了，很多玩家还不清楚2021年的夏日套礼包到底什么时候上线，下面就来为大家分享一下。

DNF2021仲夏晴天派对夏日套礼包将在2021年7月8日更新后上线限时出售，将于2021年9月2日下架。

【夏日套礼包内容】

● 首次购买仲夏晴天派对礼包时，获得1个仲夏晴天派对礼包首购馈赠礼盒（包含使用折扣券购买时）

● 礼盒内含1个仲夏晴天派对礼包7折优惠券、1个梦幻克隆装扮礼盒（武器）

● 每一份2021仲夏晴天派对礼包包含以下内容:

【全职业角色装扮外观展示】

【绚丽晴夏称号礼盒】

● 开启后，可以从4种称号中，选择获得1个

●4种称号皆为不可交易道具，属性为固定数值

【仲夏派对纹章自选礼盒】

● 开启后，可以从2种仲夏派对纹章中，选择获得1个

● 获得的纹章无法交易

【仲夏派对光环自选礼盒】

● 开启后，可以从2种仲夏派对光环装扮中，选择获得1个

● 获得的光环装扮无法交易

● 穿戴后可使用升级版单人瞬间移动功能

【仲夏派对宠物自选礼盒】

● 开启后，可以从2种仲夏派对宠物中，选择获得1个

● 获得的宠物无法交易，可以永久使用

【仲夏派对宠物装备自选礼盒】

● 开启后，可以从6种仲夏派对宠物装备中，选择获得1个

● 获得的宠物装备无法交易

【仲夏派对宝物礼盒】

● 开启后，可以从下列道具中随机获得一个

● 获得的道具将于2021年9月2日凌晨6点删除。

【仲夏派对收集箱】

● 仲夏派对收集箱可放入5种夏日稀有宝珠和5种夏日神器宝珠

● 稀有宝珠放入仲夏晴空栏;神器宝珠放入仲夏夜梦栏

● 同时收集箱系统开始全部适用冒险家名望值

● 仲夏派对收集箱与2021新春收集箱，两者只能生效一个，无法同时生效

[仲夏晴空宝珠（稀有）]

● 每放入1个仲夏晴空宝珠时:物理/魔法/独立攻击力+5，冒险家名望+8

● 仲夏晴空宝珠属性:

[仲夏夜梦宝珠（神器）]

● 每放入1个仲夏夜梦宝珠时:所有属性强化+1，力量/智力/体力/精神+5，冒险家名望+8

● 仲夏夜梦宝珠属性:

【多买多送活动】

● 每套仲夏晴天派对礼包可以获得2张仲夏派对入场券

● 使用仲夏派对入场券可以在专属活动中进行抽奖，每次抽奖消耗2张券

[抽取规则]

● 抽奖方式为不放回抽奖，最多参与活动16次

● 各奖励每账号只能获得1次，无法额外获得

● 获得所有普通奖励后，只能获得剩余特殊奖励

● 获得所有特殊奖励后，只能获得剩余普通奖励

● 连续4次抽奖获得普通奖励后，下次抽奖必定在特殊奖励中获得一种

● 获得普通奖励次数需为连续，如果中途获得特殊奖励则重置进度

[普通奖励]

● 抽奖时有90%的几率获得以下普通奖励

● 每种普通奖励的获得几率均相同:

[特殊奖励]

● 抽奖时有10%的几率获得以下特殊奖励

● 每种特殊奖励的获得几率均相同:

[活动最终奖励]

获得全部的奖励后，可以额外获得仲夏派对伤害字体

【仲夏派对礼包NPC商店兑换】

● 使用仲夏派对入场券还可以在NPC商店兑换以下道具:

[升级光环属性]

[升级宠物属性]

[仲夏派对宠物宝珠自选礼盒]

● 开启后从可对仲夏派对宠物附魔的11种宝珠中，选择获得1个

● 获得的宝珠为帐号绑定，并将于2021年9月2日凌晨6点删除

● 宝珠只能对仲夏派对宠物附魔，无法对其他宠物进行附魔

[称号宝珠属性]