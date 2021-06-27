B站成立快乐奖学金 首期投入超419万

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:在十二周年演讲上，B站副董事长兼COO李旎成立哔哩哔哩快乐奖学金，支持乡村教育发展。据悉，首期B站将投入419万4172元帮扶乡村教育。

而之所以是这个数字，是因为12周年演讲现场，B站12位UP主获得了“2020-2021社区快乐奖”。B站用户在他们的视频里共发送了4，194，172条表示快乐的“哈哈哈”和“2333”弹幕。因此，这也成为了B站启动资金的数字。

2020年，B站联合上海真爱梦想公益基金会推出了“哔哩哔哩版梦想课程”，制作推出了《艺术生活》、《去远方》、《职业人生》等系列课程。

目前，哔哩哔哩梦想课程已覆盖全国501所学校以及11.7万的学生。未来B站会将UP主的课程推广到全国更多的乡村学校，惠及更多的孩子们。

以下为演讲全文:

感谢睿总，大家好!我是李旎。在2019年6月26号，两年前的今天，我们启动了哔哩哔哩公益计划。每年如约而至，在B站生日的这一天，会向大家汇报一下一年来公益的进度以及我的一些感受。

2019年6月，B站在云南巍山落成了第一所小学，叫“哔哩哔哩美丽小学”，如今已有47位孩子在这里毕业，18位老师在这里奉献了他们的青春。

我们的办学宗旨是“生活即学习，学习即生活”。希望乡村的留守孩子们，不会只把学习仅仅认为是教科书，或者是成功的工具。还要对未来更多地充满期望、充满好奇。多交朋友、多看世界。

两年来，许多UP主也来到了这所学校，跟孩子们交朋友，在过去的儿童节就有三位UP主来到了美小，留下了他们跟孩子的专属记忆，他们是东尼ookii、IC实验室、以及底层原理。

2020年6月，我们在贵州遵义务川县落成了第二所学校。它叫哔哩哔哩梦想小学，这是一所在易地扶贫政策下兴办的学校，至今已经有近一千名学生。同年，在学校里也落成了梦想中心，开展了梦想课程计划，鼓励更多的UP主为孩子们去制作课程，也分享更多的知识。

其中有这样一门课程，让我印象特别的深刻，特别的感触。它叫“去远方”，更多是从不同的维度带孩子们走出乡村，来看看外面的世界是怎么样的。记得在我小时候，我特别喜欢黑夜、喜欢仰望星空，那会儿我会对未知的宇宙充满好奇，也充满敬畏，在很长的一段时间之内，我因此特别努力地去学习，特别希望有一天渺小的自己也可以有能力、有足够的知识去探索这个未知的宇宙。

我们可以来一起看一个片段，是由UP主“在下小苏”来制作的“去远方”的视频。她在课程里用小姐姐的方式轻松欢快地跟孩子们进行对话，展现了城市的生活，在此之前孩子们或许最远的只到过县城，他们对城市的印象，或许是父母离开他们的原因，也或许是父母很辛苦工作的地方。但通过这个视频，我们可以从小苏姐姐的视角，重新去认识城市，重新去认识北京。

这幅画，是孩子送给我的画。拿到之后我看了很久，在想，这是一个动物园，是个非洲大草原，还是什么?或许，这就是孩子心目中的远方。生活本来就没有固定的一种模式，因为希望、因为信念，孩子们有了动力去学习、去成长，才能活出自己的人生。这或许就是哔哩哔哩公益最大的价值。

过去一年，梦想课程已经覆盖了501所学校以及11.7万的学生，未来我们会带着UP主的课程推广到全国更多的乡村学校以及更多的孩子们，让他们去看看世界是什么样子的，让他们更多地去跟我们一起走进未知。

除了梦想课程计划，我们还在B站平台招募乡村老师，过去两年一共有1569名B站用户自发地报名，希望加入乡村教师的行列。让我们通过一个短片，可以了解一下从B站出发的乡村教师是怎么样子的，以及他们的故事带着什么样的BGM。

杨咩咩老师，这个名字多么得可爱，他是通过B站报名的第一个乡村老师，他已经跟孩子们共度过了一年多的时光。看了他们的笑容，我不禁也憧憬去那教学一会儿。

在这里，衷心地期望有更多的你们和我们一起加入梦想课程计划以及乡村老师计划。B站的乡村教师在服务期结束之后，我们也会提供一个通道优先录取他们。去年，已经有两位乡村老师，加入了哔哩哔哩公益部门，继续地为B站的公益事业服务。

那2021年6月26号，今天，B站又会分享什么样新的规划呢?

今年，我们将帮扶两所学校，它们位于云南省华坪县，张桂梅担任校长的华坪女子高中也在这个地方。

一所叫做爱华梦想学校，爱华，既是热爱中华，也是热爱华坪。另外一所叫哔哩哔哩快乐小学，跟今天的主题很贴切。希望孩子们能够在快乐中学习跟生活。

华坪县地处偏远，教育资源比较受限，爱华梦想小学以及快乐小学将延续以往B站的公益理念以及办学模式，继续探索乡村教育更新的模式。

公益是整个B站，是整个社区的事业，不管是用户还是UP主，我们都相聚在了一起，获得了快乐，获得了感动，看到了更大的世界，也收获了越来越多的知识。

我们曾经也想过，把这些温暖、这些希望、这些快乐可以传递给更多的人。借着十二周年之际，我们成立了哔哩哔哩快乐奖学金，让用户跟UP主与哔哩哔哩公益实现了更多的联结。

首先，我们会向每一位从B站出发的乡村教师提供教学创新补贴，他们可以用于购买硬件、组织孩子们去游学、举办活动等等。

那跟B站合作的乡村教师呢，他也可以向我们提出申请，为所在班级的同学的课外兴趣爱好，可以提供支持。这我们希望快乐奖学金能如名字一样，让孩子们可以快乐地、勇敢地去探索这个世界。

这个快乐奖学金的启动资金从哪里来呢?刚才睿总分享了12位UP主获得了去年的“社区快乐奖”。他们收获了419万4172条“哈哈哈”弹幕和“2333”弹幕，我们会拿出同样金额的资金，成为快乐奖学金的启动资金。

这是由用户、UP主、B站一起，为中国教育跟乡村发展送来的一份小礼物，以此传递温暖、传递希望，以及让我们可以相信信念的勇气可以持续。

今天是B站的生日，我们也想给所有用户送上一首歌作为生日礼物。这是过去一年在B站上播放量最高的歌曲，有3500多万，大家可以在弹幕上猜猜是哪首歌。希望B站能够陪伴大家继续成长，一起快乐地收获更多人生。明年的这个时候我们再见，谢谢。