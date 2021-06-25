荣耀50系列今天开售 销售额1分钟破5亿

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:今天上午10:08荣耀50系列手机正式开售。荣耀官方表示，在开售之后1分钟，荣耀50系列的销售额1分钟就突破了5亿。

今天开售的荣耀50以及荣耀50Pro，在配置上都属于安卓今年顶级水平。其中荣耀50采用了6.57英寸OLED曲面屏，支持120Hz屏幕刷新率和300Hz的触控采样率，屏幕顶部中间为挖孔设计，内置前置摄像头。荣耀50Pro版本使用了一块6.72英寸屏幕，也支持120Hz的屏幕刷新，前置摄像头升级为双涉嫌头。

这两款手机均首发了高通骁龙778G移动平台，该平台采用6nm工艺技术和Kryo670架构，集成了Adreno642L GPU。荣耀50Pro型号配备4000mAh电池，支持100W有线快速充电。荣耀50配备了一块稍大的4300mAh电池，支持66W有线快充。两款机型均运行基于Android11的Magic UI4.2，并支持NFC功能。

定价方面，荣耀508GB+128GB售价2699元，8GB+256GB售价2999元，12GB+256GB售价3399元。荣耀50Pro8GB+256GB售价3699元，12GB+256GB售价3999元。







