松下将增加大量投资 为特斯拉生产4680电池

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松下将增加大量投资 为特斯拉生产4680电池

2021-06-25 09:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:松下新任总裁兼CEO楠见雄规（Yuki Kusumi）打算加快特斯拉电池产量的增长。他表示，该公司将增加大量投资，为特斯拉和其他电动汽车制造商生产4680电池

特斯拉 (3)

6月24日，楠见雄规称将专注于提高生产车间的效率，与特斯拉等电动汽车制造商建立良好关系并能够在全球电动汽车电池市场占有一席之地对公司至关重要。

据彭博社报道，未来两年，松下的计划是专业化和精简松下其余业务。楠见雄规承认，松下过去在向特斯拉供应电池时面临的许多问题都是由于生产性能不足造成的。2014年，特斯拉和松下在内华达州投资建设了一家工厂，该工厂仍在为特斯拉生产电池。然而，多年来，松下一直无法满足特斯拉对关键部件日益增长的需求。

这家日本公司的新CEO表示，松下未来将专注于最大限度地提高工厂运营速度，同时实现流程自动化并保持低生产成本。楠见雄规表示，“在我们的新结构中，我们将完善这种能力，同时我们将再次投资建设供应能力。”

松下目前正在开发一条电池生产线，以测试特斯拉于2020年9月推出的下一代锂离子电池4680电池。新的外形和化学成分的电池有助于制造出价格更便宜、更普及的电动汽车。楠见雄规表示，如果松下努力比竞争对手更高效地生产更高效的元件，它将对其生产进行大量投资。之后，该公司将寻求向特斯拉以及其他电动汽车制造商供应电池。

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