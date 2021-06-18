申请我命油我不油天公司遭驳回 因名称违背公序良俗

近日，女网红孙一宁与王思聪开撕登上热搜，其中被曝光的聊天记录中的一些表情包以及金句迅速出圈。包括了“我命油我不油天”“别问，输液，输的就是想你的液”等等。
除了不久前被发现已被注册的“想你的液”商标之外，还有网友发现，“我命油我不油天”已被人申请注册公司。
不过就在昨晚，深圳市市场监督管理局宣布驳回“我命油我不油天”公司的注册申请，称该名称违背公序良俗或者可能有其他不良影响。
近日，女网红孙一宁与王思聪开撕登上热搜，其中被曝光的聊天记录中的一些表情包以及金句迅速出圈。包括了“我命油我不油天”“别问，输液，输的就是想你的液”等等。
除了不久前被发现已被注册的“想你的液”商标之外，还有网友发现，“我命油我不油天”已被人申请注册公司。
不过就在昨晚，深圳市市场监督管理局宣布驳回“我命油我不油天”公司的注册申请，称该名称违背公序良俗或者可能有其他不良影响。
近日，中国裁判文书网公布了北京拜克洛克科技有限公司（OFO）、国家知识产权局商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书，裁定书显示，小黄车申请的OFO商标再度被驳回。
特斯拉继续推进其首款电动皮卡Cybertruck面向市场的计划。继去年开启在中国订购电动皮卡的机会后，该公司现已在中国申请注册Cybertruck商标。
荷兰科技博客 LetsGoDigital 刚刚发现了三星向欧盟（EUIPO）、英国(UKIPO)和韩国知识产权局(KIPO)提交的“Round Diamond Pixel”商标注册申请，暗示采用“钻石排列”的柔性屏或被用于即将到来的 Galaxy Z Fold3/ Galaxy Z Flip3折叠屏智能机。（来自:LetsGoDigital）熟悉移动设备屏幕技术发展的朋友，一定不会对 Galaxy S4时代的“钻石排列”像素感到陌生。欧盟知识产权局（EUIPO）商标申请2021年6月1日，三星显示器公司又向至少三
企查查APP显示，近日，华为技术有限公司申请“鸿鹍”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
近日，华为技术有限公司申请注册“鲁班”商标，注册号56255833，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。
荷兰科技博客 LetsGoDigital 报道称，三星显示器（Samsung Display）公司于 2021 年 6 月 3 日向欧盟（EUIPO）和英国知识产权局（UKIPO）提交了两项与 OLED 屏幕相关的商标申请。此前，该公司已经提交过另一项与“钻石排列”相关的“Round Diamond Pixel”商标申请，预计它们都有望被即将到来的 Galaxy 智能机等电子产品所使用。（来自：LetsGoDigital）新提交的两项商标申请分别为“Eco OLED”和“Eco2 OLED”，并且注册类别为包?
近日，华为技术有限公司新增多项“华为手译”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、设计研究、科学仪器，当前商标状态均为“注册申请中”。
近日，华为技术有限公司申请“鸿鹍”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
企查查APP显示，6月7日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“鹅剪”、“腾讯特效”等商标，国际分类涉38类通讯服务、9类科学仪器等，目前商标状态为注册申请中。
近日，美团关联公司北京三快科技有限公司申请“黑珍猪”、“黑珍珠”、“黑真珠”商标，国际分类为广告销售，目前商标状态为“注册申请中”。
企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“Q站”商标，国际分类涉及网站服务、教育娱乐、广告销售等，目前商标状态为注册申请中。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请“微小号”商标，国际分类涉及广告销售、通讯服务，目前商标状态均为“注册申请中”。据悉，微小号为虚拟手机号，是腾讯推出的小程序，用于在填写商场会员资料等用户不想曝光自己真实手机号的场景中等。
近日，茶颜悦色关联公司湖南茶悦文化产业发展集团有限公司申请“茶颜外卖镖局”商标，国际分类涉及餐饮住宿等，当前商标状态为“注册申请中”。
企查查显示，思聪狗”商标已被一位自然人成功注册，国际分类为健身器材，当前商标状态为已注册。这个商标很容易联系到王思聪和他的爱犬王可可”。王思聪出生于1988年，毕业于伦敦大学学院哲学系，担任北京普思投资有限
近日，小红书科技有限公司申请“老红书”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
天眼查App显示，6月7日，小米科技有限责任公司申请注册“知吃狮”“ZHI CHI SHI”商标，目前商标状态为申请中
近日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司新增“干杯剧场”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、啤酒饮料等，目前商标状态为“注册申请中”。
近日，珠海市魅族科技有限公司再次申请注册“魅蓝”商标，国际分类涉及通讯服务、科学仪器、广告销售、网站服务等，目前商标状态均为申请中。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请“分付”商标，国际分类涉及金融物管、通讯服务等，目前商标状态为“注册申请中”。据报道，微信用户可以从“分付”借钱用于购物、消费。“分付”和支付宝花呗分期类似，但两者在收取费用上也有所差别。目前，分付仍处于测试阶段。
近日，华为技术有限公司申请“模盒”、“ModelBox”商标，国际分类涉及设计研究、科学仪器等，当前商标状态为“注册申请中”。
随着今夏 Galaxy Unpacked 发布会的邻近，有关三星 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 折叠屏新机的爆料也在不断涌现。虽然泄露信息来得有点慢，..
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【TechWeb】6月20日消息，据国外媒体报道，随着更多的电信运营商推出5G商用网络、智能手机厂商推出更多的5G智能手机，全球5G手机的销量也明显提升..
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在美国的四轮制裁之下，余承东表示华为的消费者业务举步维艰。不过华为也在求生存、谋发展，其他业务迅速做大，这两年重点发展的云业务已经初见起..
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无可否认，视频号往着张小龙说的“不被看好的事情，就还有戏，如果大家都看好，反而有问题”的道路上潜心笃志。..
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美国私营太空探索企业 SpaceX 旗下的星链（Starlink）卫星互联网服务，刚刚再次打破了下行速率纪录。一位用户在 Twitter 上分享了其在德国境内的测..
华为惯例是上半年推出P系列旗舰，下半年推出Mate系列旗舰。前几天有消息称华为今年下半年不会推出Mate 50，消息传出后网友表示很难过，因为这意味..
华为已经向供应链公司提供了Mate50手机设计方案。据中证网报道，从华为供应链公司获悉，目前该公司已经收到华为Mate50手机设计方案。华为供应链公..
据国外媒体报道，正如分析师和研究机构此前普遍预期的一样，苹果推出的首批支持5G网络连接的智能手机iPhone 12系列，需求强劲，上市以来销量不俗，..
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