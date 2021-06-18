申请我命油我不油天公司遭驳回 因名称违背公序良俗

近日，女网红孙一宁与王思聪开撕登上热搜，其中被曝光的聊天记录中的一些表情包以及金句迅速出圈。包括了“我命油我不油天”“别问，输液，输的就是想你的液”等等。

除了不久前被发现已被注册的“想你的液”商标之外，还有网友发现，“我命油我不油天”已被人申请注册公司。

不过就在昨晚，深圳市市场监督管理局宣布驳回“我命油我不油天”公司的注册申请，称该名称违背公序良俗或者可能有其他不良影响。