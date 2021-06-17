消息称苹果公司希望在韩国LG零售店销售其iPhone、iPad和Apple Watch

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日消息:据MacRumors援引韩国《Business Korea》报道，苹果公司正在考虑与LG公司建立新的合作关系，允许这家韩国科技巨头在韩国的400多家零售店内销售其iPhone、iPad和Apple Watch。

LG最近关闭了其智能手机业务，使得之前用于营销其手机的零售空间被空置。苹果现在正打算利用这些零售空间来销售自己的iPhone、iPad和Apple Watch。苹果自己在韩国的零售业务仍然相对较小，接受与LG的交易，在400多家LG零售店销售其产品是扩大其业务的一个简单方法。

据报道，两家公司正在讨论在商店内设立独立的苹果角，由苹果员工直接经营，或者在LG电子获得苹果产品的销售权后，允许LG零售店员工销售苹果产品。双方尚未决定何时开始合作，但一些市场专家预测，这将是7月底之后的一段时间，届时LG电子将完全撤出智能手机业务

报道称，LG和苹果在销售Mac电脑方面存在分歧。LG销售自己的Gram笔记本电脑，而在商店里提供苹果的Mac电脑将是一个不利因素。因此，双方可能只在销售iPhone、iPad和Apple Watch上达成一致。LG发言人在给韩国《Business Korea》的一份声明中说，「目前还没有决定」，他们正在「探索所有的可能性」。