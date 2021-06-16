微软官宣：将在2025年10月14日停止支持Windows 10

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 微软最新资讯 > 正文

微软官宣：将在2025年10月14日停止支持Windows 10

2021-06-16 17:04 · 稿源：站长之家

微软公司网站发布消息称，将于2025年10月14日终止对Windows10操作系统的支持，包括专业版和家庭版。

据报道，新的操作系统将被称为“Windows11”、“Windows Sun Valley”或其他与“10”无关的名称。

微软方面表示，至少在目前，Windows10将会与新版的操作系统一起运行，这将使用户有适当的时间从一个操作系统过渡到另一个。据悉，Windows10操作系统在2015年7月29日推出。

windows10,微软

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Win10结束支持时间公布！微软正全力准备新Windows系统

    微软将于2025年10月14日结束对Windows 10的支持。这将标志着自该操作系统首次推出以来刚刚超过10年。微软在更新的操作系统支持生命周期页面中透露了Windows 10的退休日期。一直专注于微软技术的博客Thurrott报道说，这是微软第一次描述对Windows 10的支持结束。目前还不清楚支持文件的具体更新时间，但Paul Thurrott报告说，这个页面以前只记录了 特定的Windows 10版本何时退出支持，而不是整个操作系统。这可能是另一个暗示，一个

    微软 博客

  • 取代Win10微软发动图明示Windows 11系统：Win7之后新里程碑

    可能感到关注度不够，微软再次出面预热所谓的新一代Windows操作系统，阿拉伯数字11”图形赫然出现在预热动图中，可以是暗示得不要再明显了。值得注意的是，动图中11的两个1中间还有一位正打坐的小人，配合微软关注大脑放松休息的文案，猜测Win11系统将加入对远程会议、免打扰、时间管理等更细化的功能特性，方便用户在工作和休息中找到平衡。考虑到微软日前再次强调Windows 10将在服役10年之际结束支持（2025年10月14日），外界猜?

    微软 文案 纳德拉

  • 证据显示微软正在将Windows 10X的功能移植到Windows 10“太阳谷”

    最近持续有报道显示微软正在取消他们的Windows 10X项目，转而专注于Windows 10，特别是他们即将到来的Sun Valley“太阳谷”更新，该更新预计将给操作系统带来重大的UI更新。现在有一些证据显示，微软正在迅速动工，将Windows 10X的用户界面改进移植到今年晚些时候的“太阳谷”重要更新上来。Windows 10的核心组件，外壳程序WindowsShellExperienceHost.exe中出现了实验性标志，启用后可以激活以前只在Windows 10X中发现的功能。如?

    微软

  • Windows 11升级内容曝光：Win10用户可免费更新

    微软计划6月24日晚上23点揭晓所谓下一代Windows系统，可能叫做Windows 11或者Windows+。就目前的爆料来看，Windows团队正在研发的系统代号分别是Sun Valley和Cobalt，猜测其中之一将是Win11真身。消息称，Sun Valley将带来全新的开始菜单、操作中心、任务栏、上下文菜单、弹出窗口等UI、视觉风格上的调整以及大规模的调度器更新。由于Intel Alder Lake采用混合架构，当前的Win10还没有优化，所以在Win11”上将有着更好的多任务处理

    微软

  • 微软透露对Windows10支持将于2025年10月结束

    微软已确定在6月24日发布新版Windows。虽然微软没有正式透露新版本的名称，但有人猜测它将作为Windows11推出。现在，Windows10的更新支持页面为这些猜测提供了更多的信息。

    微软 Windows10 Win10

  • 微软Windows10将加强Edge与Chrome浏览器音频控制功能

    ​据 Windows Latest 报道，在 Chromium 提交中，微软已经确认将为Edge 与 Chrome 浏览器两款浏览器带来与 Windows10音频更进一步的集成。在 Windows 系统中有一个音量合成器功能，当用户打开后，就可以单独调节某个应用程序的音量大小。

    Chrome 微软 Edge浏览器

  • 微软宣布Windows10x已被取消

    微软今天宣布，它已经取消了即将推出的Windows10x操作系统。这一信息是在一篇博客文章中披露的，文章宣布推出新的windows1021h1更新。相反，微软将在Windows及其其他产品中集成windows10x的功能。该公司已经开始在Windows Insider预览版上实施其中一些功能，例如Microsoft Defender Application Guard中的新应用容器技术、增强的语音输入体验，以及具有优化按键大小、声音、颜色和动画的现代化触摸键盘。windows10x原本是windows10

    微软 键盘 博客

  • Win10后下代操作系统叫什么？网友高票投给Windows：别加后缀了

    Windows 10X系统研发了几年，结果最新消息称要被微软放弃了，实属遗憾。看起来，Windows研发团队的主要精力重新回到了Windows 10桌面版上。那么下一代Windows该如何定名呢？在WinCentral的投票中，总计有1312名软粉参与，备选项有只叫Windows就好”Windows 11”Windows X”Windows 10X”Windows 21”Windows 10.1”等。结果，最高票被只叫Windows就好”拿下，得票率65.7%。青睐Windows 11的仅139票，占比10.59%，至于Windows X/21/

    微软

  • 重大设计改革！微软Windows 10将迎来根本性改变

    据外媒报道称，微软可能正为Windows 10系统引入一些激进”的变化。微软在很早之前就已经筹划着对Windows 10系统的重大设计改革，在今年早些时候的招聘信息中悄悄确认了重振”的更新。即将于今年秋季上线，代号为Sun Valley”的 Windows 10 21H2功能更新目前还有很多细节没有被分享，不过从目前的预览版中可以看到圆角矩形，类似于 Windows 10X 的功能和过渡。在本月早些时候发布的、周末被外媒发现的新的招聘信息中，微软确认它希?

    微软

  • 在“Windows 11”发布前 微软暂停Windows 10 21H2预览版更迭

    在 6 月 24 日重大宣布之前，微软表示暂时不再向 Dev 频道的 Windows Insider 用户发布 Windows 10 21H2 预览版更迭，转而将更多的精力放在 BUG 修复和后台性能调优上。微软解释说：“我们一直在测试我们的服务管道，对发布到 Dev 频道的版本分发累积更新。每周，我们都会发布一个新的预览版，然后在该预览版的基础上进行累积更新，再转到下一个预览版”。微软继续说道：“"然而，我们需要测试在同一版本的基础上发布多个累积更新?

    微软 阿里 京东

  • 招聘信息显示微软正筹划Windows 10的重大设计改革

    援引外媒 Windows Lastest 从最新招聘信息中挖掘的信息，微软可能正为 Windows 10 系统引入一些“激进”的变化。微软在很早之前就已经筹划着对 Windows 10 系统的重大设计改革，在今年早些时候的招聘信息中悄悄确认了“重振”的更新。即将于今年秋季上线，代号为“Sun Valley”的 Windows 10 21H2 功能更新目前还有很多细节没有被分享，不过从目前的预览版中可以看到圆角矩形，类似于 Windows 10X 的功能和过渡。在本月早些时候发?

    微软

  • 微软：2022 年 6 月 15 日删除个人版 Windows10 中的 IE 浏览器

    微软今天在官方技术论坛中宣布，将于2022年6月15日删除个人版Windows10中的 Internet Explorer（IE）浏览器。而由于企业需要，LTSC长期服务版Windows10将继续保留。 此外，微软 Office365将于2021年8月17日后停止支持IE11浏览器。 Edge浏览器的IE模式还将保留。

    微软 IE浏览器 MicrosoftEdge

  • 微软希望对Windows 10用户体验的现有部分进行现代化改造

    微软正在在6月24日宣布之前敲定Windows Sun Valley，也就是所谓的 "下一代Windows"。作为其中的一部分，在预览版中有一些设计调整，如圆角窗口和对话框，但看起来该公司的任务是 "使Windows用户体验的现有部分现代化"。Windows 10发布已经过去6年时间，在过去的几年里，它显然已经变得更好了，但界面的大部分内容在2015年的改造中没有变化。事实上，Windows 10仍然使用许多来自Windows 8、Windows 7、Windows XP，甚至是Windows 95

    微软 阿里 京东

  • 微软：将发布的新WindowsWin95一样令人兴奋

    从目前的情况看，微软对6月24日要发布的新一代Windows系统格外的有底气，不然也不会这么造势吧。在首席执行官萨蒂亚纳德拉宣布了自2015年夏天Windows 10首次亮相以来最大的Windows更新之后，现在微软现代生活、搜索和设备集团的企业副总裁尤素福迈赫迪公开表示，自从Windows 95以来，我还没有对@Windows的新版本如此兴奋过！。虽然我不记得那个盒子有那么大。确保你记下6月24日的日期！虽然微软原本预计将把即将到来的太阳谷更新命

    微软 纳德拉

  • Win10“太阳谷”令人兴奋：微软证实诸多Win 10X的功能移植

    对于接下来的Windows 10更新，微软暗示是让人兴奋，当然他们也在为之作准备。据外媒报道称，微软正在迅速动工，将Windows 10X的用户界面改进移植到今年晚些时候的太阳谷”重要更新上来。最新一轮的泄漏揭示了更多的Windows 10X太阳谷更新及其新的行动中心（通知中心）的重新设计，以及即将推出的具有圆角的应用程序对话框的新图片。微软已经开始在审查构建中测试行动中心的一些Windows 10X UI功能。来自预览版的图片显示，与Window

    微软

  • 微软：对Windows 10进行现代化改造 提高用户体验

    微软正在在6月24日宣布之前敲定Windows Sun Valley，也就是所谓的 下一代Windows。作为其中的一部分，在预览版中有一些设计调整，如圆角窗口和对话框，但看起来该公司的任务是 使Windows用户体验的现有部分现代化。Windows 10发布已经过去6年时间，在过去的几年里，它显然已经变得更好了，但界面的大部分内容在2015年的改造中没有变化。事实上，Windows 10仍然使用许多来自Windows 8、Windows 7、Windows XP，甚至是Windows 95的UI

    微软

  • 微软承认Windows 10 21H1存在事件日志无法访问等问题

    Windows 10 May 2021（21H1）功能更新正在全球推广中，在该版本中也发现了几个问题，其中部分微软已经提供了解决方案。在近日更新的支持文档中，微软承认在 21H1 功能更新之上那些需要访问事件日志的应用程序会出现问题。微软承认在该功能更新中，应用程序不再能访问事件日志，这可能发生在任何本地或远程机器没有安装最新更新的设备上。该公司认为这是由于最近的安全变化造成的，如果你应用 2021 年 6 月的更新（6 月 8 日之后发?

    微软 游戏 xbox

  • Windows 10新Bug会损坏音频文件：微软确认并已修复

    Windows 10每次更新都会出现不同的Bug，而这次也不例外。据微软的说法，Windows 10更新出现了一个Bug，即文件资源管理器的错误将破坏某些FLAC文件，这些文件在FLAC头之前包含一个ID3框架。ID3是一个框架，它负责存储信息，如音乐标题、艺术家、专辑、曲目编号等。在 Windows 10 系统，FLAC处理程序忽略了ID3框架，因为它认为FLAC文件在开头使用4字节的fLaC。当音乐文件被用户编辑时，ID3 框架被覆盖了，没有开始代码。因此，音乐播

    音乐 微软 日志

  • 微软确认取消Windows10X 关键技术将集成到其他产品

    微软曾多次尝试推出精简版Windows，但它们要么失败了，要么就像Windows10X一样从未启动过。最近，微软已经透露，人们期待已久的原本应该在Chrome OS上使用的Windows版本已经取消。

    微软 Windows10X Win10

  • 再见了！微软确认已放弃Windows 10X 新功能下放

    之前曾备受外界瞩目的Windows 10X系统，已经被微软正式，他们真的放弃了。据外媒最新报道称，微软不会将Windows 10X作为一个独立的操作系统发布，而是将Windows 10X的关键功能带到Windows 10和其他微软产品中。对于这个说法，微软发言人公开表示，经过长达一年的探索和与客户的对话，我们意识到，Windows 10X的技术可以在更多方面发挥作用，为更多的客户提供服务，这比我们最初想象的要好。我们的结论是，10X技术不应该仅仅局限于?

    微软 键盘 投资
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM