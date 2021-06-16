微软官宣：将在2025年10月14日停止支持Windows 10

微软公司网站发布消息称，将于2025年10月14日终止对Windows10操作系统的支持，包括专业版和家庭版。

据报道，新的操作系统将被称为“Windows11”、“Windows Sun Valley”或其他与“10”无关的名称。

微软方面表示，至少在目前，Windows10将会与新版的操作系统一起运行，这将使用户有适当的时间从一个操作系统过渡到另一个。据悉，Windows10操作系统在2015年7月29日推出。