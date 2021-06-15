父亲节特辑丨你有爱我有字，字体超市携手上首新品“爸”气来袭!

今年的父亲节是6月20日，您准备好了吗?没准备好的小伙伴可不要错过啦，字体超市已经为大家上线一波新品上首字体，赶紧来一起表达您对父亲的爱意吧!

上首折言体

上首折言体，其字形沉稳又富有张力，表现出稳重而又不失个性。横竖笔刚直，撇捺柔化，刚柔共存，展现出非凡的特性，文字较为高瘦，展现出独有的气质。

案例展示:

“你撑起整个家吗，但您渐渐老去，也永远是我的SUPERMAN，父亲节日快乐!”

一段简单的文案，配合着上首折言体，是不是也道出了您想对父亲说的话。

上首本刻体

上首本刻体，字体横笔两头切角，使字体显得刚硬，撇捺利用流畅的曲线，使字刚中带柔，装饰性很强，线条的粗细变化也是这套字体的一大特色，给字体整体呈现出。

案例展示:

在我们的眼里，爸爸永远是超人般的存在。不需要太多的言语，只需要一个简单的标题——“爸爸是超人”，配上这款上首本刻体，哪怕内敛的你也可以低调地表达您对父亲的爱。

上首古宋体

上首古宋体，字体笔画采用偏宋体做法，但笔画整体更加圆滑，曲线柔美，撇和捺的笔画更加修长，笔画整体粗细均匀，整体给人一种稳重踏实的感觉。字体整体柔美稳重但又不失活泼感。

案例展示:

儿时的你们，是不是也最喜欢爸爸的拥抱，坚实有力的臂膀，总是可以把自己托举的很高很高。

一张简单的父亲插画，配上上首古宋体，哪怕字里行间只是一句简单的文案，都足以把父爱表达的淋漓尽致。

上首力方体

上首力方体，这款字体比较趋于现代风格，字体方正，横平竖直，呈现方块的感觉。在正文和标题应用方面都是一款实用性很强的艺术字体。

案例展示:

长大后，我们因为学习和工作，离家的日子也越来越长了，陪伴父亲的日子也减少了。其实，在父亲的眼里，“你的陪伴就是父亲最好的礼物”。

不管是父亲节标题字，还是心情文案，这款上首力方体，都足够述说完你所有的心情。

目前，这4款新品上首字体简体中文均约6763字，适用于各种搭配标志、广告标语、商业广告等方面，极具时尚高端属性。

这波新品字体在字体超市平台支持5种商业授权类型（个人商业用途、新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用），不仅授权价格亲民，而且一经授权终生商用，您心动了吗?

当然啦!除了上首造字出了新品，后续字体超市将会陆续迎来更多品牌新品字体，欢迎大家访问字体超市官网，关注最新字体动态。

此外，字体超市也开通了会员专属字体，只要加入字体超市会员模式，1100+款会员免费商用字体即可任性选，价格实惠，100%商用授权。

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