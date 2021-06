父亲节特辑丨你有爱我有字，字体超市携手上首新品“爸”气来袭!

当《老友记》的六位主演陆续走进摄影棚,他们经过莫妮卡的客厅,重新躺在钱德勒与乔伊的沙发椅上,走进中央公园咖啡馆(Central Perk),然后《老友记》的主题曲《I'll Be There For You》响起,所有人聚在喷水池橙色的大沙发前。屏幕前的粉丝都哭了。