网信办：启动饭圈乱象整治专项行动 为期2个月

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网信办：启动饭圈乱象整治专项行动 为期2个月

2021-06-15 13:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:据网信中国公众号消息，针对“饭圈”粉丝群体在网上互撕谩骂、应援打榜、造谣攻击等问题，中央网信办决定即日起在全国范围内开展为期2个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动。

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据悉，此次专项行动将针对网上“饭圈”突出问题，重点围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节，全面清理“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、挑动对立、侮辱诽谤、造谣攻击、恶意营销等各类有害信息，重点打击以下5类“饭圈”乱象行为:

一是诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜等行为;

二是“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私等行为;

三是鼓动“饭圈”粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为;

四是以号召粉丝、雇用网络水军、“养号”形式刷量控评等行为;

五是通过“蹭热点”、制造话题等形式干扰舆论，影响传播秩序行为。期间，将关闭解散一批诱导集资、造谣攻击、侵犯隐私等影响恶劣的账号、群组，从严处置“饭圈”职业黑粉、恶意营销、网络水军等违法违规账号，从重处置纵容乱象、屡教不改的网站平台。

中央网信办有关负责人表示，专项行动将坚持问题导向，强化综合施策和分类管理，督促网站平台切实履行主体责任，进一步完善社区规则和用户公约，着力规范“饭圈”各参与主体的网上行为，合理优化“饭圈”粉丝活跃产品的相关功能，强化明星经纪公司、粉丝团规范管理，在引导青少年理性追星上协同发力，探索形成规范“饭圈”管理的长效工作机制，推动“饭圈”文化实现良性发展，共同营造文明健康的网上精神家园。

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