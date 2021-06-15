网信办：启动饭圈乱象整治专项行动 为期2个月

5月27日晚间消息，继曝出网易互娱HR招人时居然声称招人，看上我哪个女同事可以帮忙撩，甚至可以帮忙下药”，网易回应正调查后，当事人的道歉信也在网上曝光。徐某写道：十分抱歉因为我在自己朋友圈的错误言行造成了非常不好的影响。本人言论的不当和冒犯之处让我深深自责并做出了深刻反省，我已第一时间向涉及到的同事挨个道了歉，也向朋友圈的大家再次道歉。我深刻的明白了尊重的意义，同时作为一个招聘HR，我的言行也严重违背了?