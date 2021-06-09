报告称：苹果对iPhone13相机关键组件的订单预计将超过整个安卓市场

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报告称：苹果对iPhone13相机关键组件的订单预计将超过整个安卓市场

2021-06-09 15:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:根据DigiTimes的一份新报告，iPhone13系列的主要相机升级给供应商带来了更大的压力，以满足苹果对关键镜头组件的需求。

苹果手机，iPhone12 pro(2)

据报道，苹果已通知台湾音圈电机 （VCM） 组件制造商将其产能提高30%-40%，以满足公司的需求，预计今年将超过整个安卓市场。

消息人士指出，下一代iPhone13预计将升级用于 Face ID 的相机模块和3D传感器，导致 VCM 的使用增加，消息人士补充说，苹果还要求相关组件供应商将其产能增加30%-40% 以满足其需求。

苹果对 VCM 的订单预计最早将在本月开始增加，并在7月开始激增。与此同时，据说 安卓制造商对 VCM 的需求减少，部分原因是华为受到美国制裁的影响。尽管如此，后续的iPhone机型需要越来越多的 VCM 组件，这些组件涉及相机镜头对焦功能，因为苹果不断增加其相机模块中镜头的数量和质量。

今年，苹果预计将在 iPhone13中进行几项显着的相机改进。新的Pro机型很可能配备升级后的超广角相机镜头，具有更大的 f/1.8光圈和一个六片式镜头，有传言称，所有四款 iPhone13机型都可能升级超广角镜头。

预计传感器位移稳定功能将扩展到整个iPhone系列，通过减少相机抖动来改进弱光性能和稳定性，据传该功能可用于 Pro 型号的广角镜头和超广角镜头。有传言称，新款 ‌iPhone‌ 机型还可以拍摄人像模式视频。

此外，也有人声称‌iPhone13‌机型将具有用于捕捉天空的天文摄影相机功能。这可能涉及一种特殊模式，当iPhone指向天空时会激活该模式，使设备能够检测月亮、星星和其他伪像并调整曝光。

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