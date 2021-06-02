Nintendo Switch在日本已售出2000万台 传闻本月将发布Pro版

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:今天，日本《Fami通》销量情报显示，任天堂Nintendo Switch在日本国内的累计销量已突破2000万台（2017年3月3日～2021年5月30日统计），具体总数为20，018，278台，其中Nintendo Switch为16，168，420台、Nintendo Switch Lite则为3，849，858台。

同时还公布了各大游戏自发售日起到2021年5月23日的销量排名TOP5，，分别如下:

第一名 《集合啦!动物森友会》677万份

第二名 《任天堂明星大乱斗 特别版》428万份

第三名 《宝可梦 剑/盾》405万份

第四名 《喷射战士2》387万份

第五名 《马力欧赛车8豪华版》384万份

最近在墨西哥亚马逊上架了“New Nintendo Switch Pro”的商品页面，暂未开放预购，也没有发售时间。不少人预测任天堂即将在本月的E3展会期间公布有关NS新版本的消息，不过上市时间最有可能还是在今年的秋季。

新版本的NS Pro有望会更新OLED屏幕，英伟达新的显示芯片以及支持DLSS等技术，不过任天堂方面一直未对传闻作出任何回应。