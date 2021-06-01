搭载AMD RDNA2 GPU的三星旗舰Exynos CPU将于年底前推出

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搭载AMD RDNA2 GPU的三星旗舰Exynos CPU将于年底前推出

2021-06-01 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:今年早些时候，三星正式宣布将推出下一代旗舰Exynos 芯片组以及 AMD图形处理器。但不幸的是，该公司从未公布何时推出这款处理器。现在，AMD在Computex2021主题演讲中透露了有关该处理器的更多细节。

芯片 传感器

AMD首席执行官苏姿丰（Lisa Su）博士在2021年6月1日台北电脑展的主题演讲中正式宣布，即将推出的旗舰三星Exynos处理器中的GPU将基于其最新的RDNA2架构，这标志着新 GPU 首次登陆移动平台。值得注意的是，图形将带来光线追踪和可变速率着色等高级功能，以提供更高的保真度和更高的能效。

RDNA2是AMD的最新图形架构，它也用于AMD新的Radeon6000系列显卡甚至 PS5和 Xbox Series S/X中的 GPU 。在主题演讲中，苏姿丰宣布“ AMD 多年来一直与行业领导者三星合作，以加速移动市场的图形创新，我们很高兴地宣布，我们将为三星的下一代旗舰手机带来定制图形 IP（知识产权）具有光线追踪和可变速率着色功能的 SoC(片上系统)。”

此前三星Exynos系列处理器因GPU性能相对较弱而受到批评。但是，即将推出的芯片将提供更好的整体游戏性能。在主题演讲中，还宣布三星将在今年晚些时候透露有关这款新芯片的更多细节。

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