字节跳动获“分屏方法”相关专利授权，可丰富图像显示方式

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字节跳动获“分屏方法”相关专利授权，可丰富图像显示方式

2021-06-01 15:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息:企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“分屏方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质”专利授权，公开号为CN111352560B。

专利摘要显示，本公开实施例通过用户的触发动作对显示画面进行分屏，并在分屏后的各个分屏中分别显示图像，既能够丰富图像的显示方式，又能够方便快捷的为用户提高分屏方式，从而提高了用户体验效果。

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