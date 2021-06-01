字节跳动获“分屏方法”相关专利授权，可丰富图像显示方式

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息:企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“分屏方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质”专利授权，公开号为CN111352560B。
专利摘要显示，本公开实施例通过用户的触发动作对显示画面进行分屏，并在分屏后的各个分屏中分别显示图像，既能够丰富图像的显示方式，又能够方便快捷的为用户提高分屏方式，从而提高了用户体验效果。
站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息:企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司获得“分屏方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质”专利授权，公开号为CN111352560B。
专利摘要显示，本公开实施例通过用户的触发动作对显示画面进行分屏，并在分屏后的各个分屏中分别显示图像，既能够丰富图像的显示方式，又能够方便快捷的为用户提高分屏方式，从而提高了用户体验效果。
企查查APP显示，5月7日，腾讯科技（深圳）有限公司获“含谣言用户生成内容识别方法和装置”专利授权，公开号为CN107797998B，申请日期为2016年8月。
今日，字节跳动创始人张一鸣发布全员信，宣布卸任CEO一职，联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。张一鸣在信中表示：“公司当下还有很多重要的事情需要做到更好，我希望有比我更合适的人来改进日常管理，保障公司的健康发展。我不是传统意义上的成熟管理者，我也不是很擅长社交，我更喜欢研究组织和市场原理来减少管理
近日，由上海钧正网络科技有限公司申请的“一种服务业务的匹配方法、装置、计算机设备和存储介质”和“处理方法、装置、计算机设备、存储介质及车辆调度系统”两项发明，双双获得由国家知识产权局颁布的发明专利授权通知。
近日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司获得“用于手机配置视频定制弹幕的图形用户界面”外观专利授权，公开号为CN306541629S。
近日，京东方A（000725）获“显示器(双面)”专利授权，公开号为CN306495393S。
近日，华为技术有限公司获得“游戏手柄”外观专利授权，此手柄主要用于VR游戏或虚拟场景中的操作控制，实现虚拟互动。
张一鸣今日通过内部信宣布卸任字节跳动CEO，联合创始人梁汝波将将接任成为新CEO。张一鸣表示，梁汝波是改进公司日常管理、带领公司健康发展的最佳人选。梁汝波是何许人也？
重庆今日头条科技有限公司成立，法定代表人为陈韬，注册资本100万元人民币，经营范围包含:技术服务、技术开发;广告制作;广告发布等。
5月11日，北京小米移动软件有限公司获得卷绕屏手机外观专利授权，公告号CN306531897S，申请日期为2020年3月。
企查查APP显示，5月7日，腾讯科技（深圳）有限公司获“含谣言用户生成内容识别方法和装置”专利授权，公开号为CN107797998B，申请日期为2016年8月。
5月28日，海南游来游趣科技有限公司成立，法定代表人为徐培翔，注册资本100万元人民币，经营范围包含：广播电视节目制作经营；出版物零售；演出经纪；电子出版物制作；数字内容制作服务；版权代理等。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，京东方A（000725）获“显示器（双面）”专利授权，公开号为CN306495393S。企查查专利摘要显示，本外观设计产品用于信息显示、媒体传播、视频播放等，供人们了解信息资讯，其设计要点在于形状。
今日，字节跳动创始人张一鸣宣布卸任CEO一职，联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。张一鸣在信中表示，希望有比自己更合适的人来改进日常管理，保障公司的健康发展。自己不是很擅长社交，更喜欢研究组织和市场原理来减少管理。
【TechWeb】5月19日消息，日前，有媒体报道称，字节跳动和B站要投资入股完美世界。针对此事，完美世界今日在互动平台上表示，公司严格按照法律法规履行信息披露义务，所有信息请以公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。
微信的霸主地位牢不可破，在短视频领域如日中天的字节跳动也束手无策。上线不到2年，字节跳动旗下的飞聊APP已在绝大部分应用商店内下架，且官网也无法打开。有业内人士表示，这意味着飞聊已正式关闭全网的下载通道，距离官方的正式关停只差一个公告，或者可能连公告也不会出。2018年底，字节跳动收购飞聊”的英文域名flipchat.cn”。2019年5月20日，飞聊APP正式上线，定位是一款开放性兴趣社交产品，是即时通讯软件和兴趣爱好社区?
企查查APP显示，5月7日，北京百度网讯科技有限公司获得“带车速提醒显示图形用户界面的显示屏幕面板”外观专利授权，公开号为CN306521885S。企查查专利摘要显示，本外观设计产品用于显示信息；设计要点在于屏幕中的图形用户界面内容
字节跳动创始人张一鸣今日发布内部全员信，宣布卸任CEO一职。字节跳动联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。
字节跳动创始人张一鸣今日发布内部全员信，宣布卸任CEO一职。字节跳动联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。随后，梁汝波也发布内部邮件，称接替张一鸣承担CEO职责是一个巨大的挑战，压力很大，但有信心。
针对实习生控诉在字节跳动实习遭遇职场PUA一事，字节跳动方面回应称，目前已与当事人取得联系，正在调查核实，并明确表示，公司从未有过、也绝不会有有任何形式的“无继任者禁止离职”的要求。
近日北京数聚变换科技有限公司（简称数聚变换）发生工商变更，原自然人股东郭亚丽退出该公司股东行列，新增股东北京星云创迹科技有限公司(字节跳动有限公司子公司)，持股100%，
新一轮科技和产业变革迎面而来，”十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“以数字化转型整体驱动生产、生活和治理方式变革”。为进一步推动企业高..
在用户运营的过程中，我们迫切想要知道自己的用户是谁?喜欢什么?是什么身份?有多大的消费能力?我们也一直倡导只有精细化的客户运营及管理，..
时代在发展，科技在进步，有线耳机慢慢淡出了我们的视野，无线蓝牙耳机越来越多地成为了手机的标配。但无线耳机可以挑选得太多太多了，真无线，低..
6月2日，酷派手机发布严正声明称，此前快手主播驴嫂平荣”售卖山寨机事件对宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司及所属酷派集团的声誉造成了严重损..
6月2日晚间，华为HarmonyOS 2正式发布。当天华为启动首批公测升级HarmonyOS 2的计划，支持设备包括华为Mate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate ..
【TechWeb】6月3日消息，日前，据国家邮政局官网发布的消息显示，国家邮政局实时监测数据显示，截至6月1日，今年我国快递业务量已突破400亿件，接..
昨日，华为举办鸿蒙系统（HarmonyOS）发布会，一时之间「鸿蒙手机来了」话题掀起了刷屏态势。作为一个国产移动操作系统，它被寄予了无数国人的期待..
在本周的台北电脑展活动中，AMD FSR（FidelityFX Super Resolutio）正式公布，它类似于NVIDIA DLSS，开启后，号称可以在不显著牺牲画质的情况下提..
最近抖音上钓鱼的视频爆火，不少钓鱼大神分分钟钓上百斤大鱼，让围观群众直呼过瘾。其中最火抖音账号就是天元邓刚”了，其5月作品近30天共收获289..
6月3日消息，中国银行保险监督管理委员会官网发布《重庆银保监局关于重庆蚂蚁消费金融有限公司开业的批复》，根据《中国银保监会非银行金融机构行..
如果在工作电脑中存放不雅视频图片，被公司开出，公司违法吗？近日，中国裁判文书网官网披露的一则民事判决书显示，一名月薪1.7万的工程师工作电脑..
昨日晚间，华为正式举行「HarmonyOS2及华为全场景新品发布会」。会上华为正式发布HarmonyOS2及多款搭载HarmonyOS2的新产品，最广泛支持的硬件。可..
韩媒报道称，LG 能源解决方案子公司即将完成新型纽扣电池的开发。一旦转入批量生产，它便有能力与三星 SDI、瓦尔塔（Varta）和 EVE Energy 等竞争..
魔兽世界怀旧服tbc版本中禁魔监狱的门任务是需要玩家做任务开启的，很多朋友还不清楚禁魔监狱的门任务怎么做，下面就来为大家分享一下魔兽世界怀旧..
蚂蚁消费金融公司获批开业。据重庆银保监局网站发布消息称，重庆蚂蚁消费金融有限公司在法定筹建期内，符合条件获批开业 。根据开业批复，该公司中..
直播，作为当下炙手可热的内容格式，如今已然进入了成熟期。对于品牌商家、各大平台、红人、机构来说，直播已经成为标配，成为了主流内容消费形..
如今智能手机能带3.5mm接口的是少之又少了，而且相对于有线耳机，很多年轻人更加青睐于真无线蓝牙耳机。毕竟蓝牙耳机更加便捷和时尚，但是面对着如..
说到真无线蓝牙耳机，大家第一个想到的肯定是AirPods。AirPods可以说开启了真无线蓝牙耳机的时代。许多商家也逐步推出蓝牙耳机，如今已经有多款真..
随着无线物联、大数据、AI、边缘计算等技术的快速应用与普及，万物互联已成为经济社会的发展趋势，智能家居也迎来新的发展机遇。数据显示，中国智..
特斯拉对车主被困车内致歉。针对深圳西丽车主被困车内情况，特斯拉客户支持官方微博今天发布致歉声明称：「对于客户的遭遇我们非常关心和理解，同..