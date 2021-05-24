刘强东章泽天退出东辰投资控股有限公司

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:企查查APP显示，近日东辰投资控股有限公司发生工商变更，原自然人股东刘强东退出该公司股东行列，退出前持股50%，蒋晞亮持股比例从9.00%上升到59.00%，章泽天退出该公司董事长职务，由蒋晞亮接任。
资料显示，该公司成立于2015年5月，注册资本1亿元，经营范围含股权投资、资产管理、投资管理（股票、证券、期货、基金除外）等。
站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:企查查APP显示，近日东辰投资控股有限公司发生工商变更，原自然人股东刘强东退出该公司股东行列，退出前持股50%，蒋晞亮持股比例从9.00%上升到59.00%，章泽天退出该公司董事长职务，由蒋晞亮接任。
资料显示，该公司成立于2015年5月，注册资本1亿元，经营范围含股权投资、资产管理、投资管理（股票、证券、期货、基金除外）等。
5月19日，京东集团发布了其截至2021年3月31日的未经审计的2021财年第一季度业绩。2021年第一季度净收入为2032亿元人民币（平均每天净赚22.6亿），同比增长39.0%。2021年第一季度净服务收入为279亿元人民币，同比增长73.1%。2021年第一季度经营利润为17亿元人民币，2020年同期为23亿元人民币。2021年第一季度非美国通用会计准则下（Non-GAAP）经营利润为35亿元人民币，2020年同期为33亿元人民币。2021年第一季度京东零售经营利润率?
新垣结衣宣布结婚并和宣布现在的经纪公司LesPros娱乐结束合作关系，从此将独立活动。新垣结衣发文先向粉丝报告结婚，我10几岁就开始入行工作，真的获得许多人的支持，才能到现在继续活动，每天都过着试行错误刺激的日子中，不知不觉，我内心祈求着私生活是过着低刺激的时间。而这样的我，向大家报告自己私生活的日子终于来了。但其实今后也不会什么改变，一起平稳地，每天过着充足的日子，今后也请继续温暖的守护我们，请继续多多?
近日，有网友爆料一段视频，其中显示一群人正在将蒙牛真果粒牛奶一一拆瓶，仅保留瓶盖将牛奶全部倒入沟渠，原因竟是为了给《青春有你3》节目打榜，这种极端浪费资源的做法引起了各界人士的谴责。舆论发酵之后，《青春有你3》节目制作方爱奇艺、赞助商蒙牛真果粒也在第一时间出面道歉，并将节目紧急下线，双方也表示将积极推出整改措施，确保妥善处理。昨晚，蒙牛真果粒官微正式发布声明，其中表示经与《青春有你3》节目组共同协商?
片多多是一款由腾讯推出的视频APP，主打的是看剧就能挣钱，并且目前软件内的视频都免费没广告，其中看视频就能获得金币，很多朋友都对此很感兴趣，不知道一天能赚多少钱，下面就来为大家分析一下。
今日，盒马在社交平台发文回应顾客对用昨日奶做冰淇淋的质疑，盒马表示，视频中用于制作鲜奶冰淇淋的确实是前一天的日日鲜牛奶。此外，盒马表示，日日鲜牛奶只售一天，但保质期是七天。
据央视新闻报道，我国空间站天和核心舱完成在轨测试验证，已进入交会对接轨道，等待天舟二号货运飞船的到访。百度百科资料显示，中国空间站预计在2022年前后建成。空间站轨道高度为400~450公里，倾角42~43度，设计寿命为10年，长期驻留3人，总重量可达90吨，以进行较大规模的空间应用。 2021年5月，空间站天和核心舱完成在轨测试验证。
京东与抖音电商的合作进一步升级，京东将开设官方抖音小店，根据双方年框协议，京东今年需在抖音实现200亿元GMV转化，以“店播+达人”的方式实现。
今日，因技嘉在官网发布一些不当言论，遭到共青团中央质问“技嘉，谁给你这么大勇气?”。
据《中国青少年在线学习白皮书(2021)》数据，K12 在线课程头部 4 家企业目前占K12 在线教育市场份额合计约为17%。与线下相比，K12 在线教育企业的市场集中度相对较高，但相较其他互联网行业，K12 在线教育头部机构集中度依然偏低，关于在线课程市场份额的争夺战并未结束。随着天学英语在 2021 年的再次品牌升级，天学英语一对一也在市场中脱颖而出。这离不开学生、家长对天学英语一对一的信赖与支持，同样也离不开一对一教研团队老
京东与抖音电商的合作进一步升级，京东将开设官方抖音小店，未来全量京东商品将接入该抖音小店以及全抖音平台小店，用户通过抖音购买京东商品将不需要跳转，并能享受京东提供的物流、仓配和售后等服务。
今天，京东物流正式发布京东618运营举措:在全力保障全国范围上门服务，全国30个省份超200城最快可实现分钟达。
京东商城5月7日对此回应:「京东一直严格遵循相关售后服务政策，不存在传言中显卡售后服务 ‘金融化’的情况;京东会本着以客户为先的理念，妥善处理个别显卡售后的问题，目前包括显卡在内的商品售后维修都正常运行。」
5 月 12 日上午，北京天学英语携手浙大附中受新疆奎屯市教育系统邀请，走进新疆奎屯市。专家们从《立德树人:基于学生发展的学校整体育人设计》、《高考新政下学校课程教学变革行动与思考》、《技术赋能教育:新思维、新行动》等方面进行演讲。浙江大学附属中学校长申屠永庆、教师发展处主任王保全、北京天学网教育科技有限公司(以下天学英语)董事长汪福安出席此次和活动并发表演讲。活动现场汪福安表示，学生练习不应只有刷套题，应
【TechWeb】5月17日消息，据国外媒体报道，随着半导体短缺问题加剧，韩国汽车制造商现代汽车和起亚汽车已决定暂时关闭其本土工厂的生产2天，而现代汽车位于蔚山的工厂和起亚位于Soha的工厂将受此决定的影响。据外媒报道，由于安全气囊控制单元（ACU）等半导体短缺，现代汽车将暂停其蔚山工厂的部分生产线。具体来说，该公司蔚山5号工厂（Ulsan Plant 5）的52号生产线将于5月17日和18日停产，蔚山3号工厂（Ulsan Plant 3）将于5月18
年少时，谁不曾想过仗剑走天涯，看一看世界的繁华？如今的你，是否已实现了你年少时的这个热血的梦呢？有这样一个 50 后， 20 年间，一直游走在千山万水间，他曾穿越珠峰大本营、阿尔卑斯山；自驾穿越罗布泊、巴丹吉林沙漠；闯入东非肯尼亚，登陆南极长城站、 探访北极黄河站……足迹踏遍世界七大洲 100 多个国家和地区。他，叫袁健雄。踏遍青山人未老，归来仍是少年自从 1997 年，在泰国的一次不太正式的自驾车旅行开始，袁健雄（
4月23日，宸帆电商（以下简称:宸帆）正式宣布完成千万美元级B+轮融资。今年3月，公司刚刚官宣获得来自兰馨亚洲领投的数千万美元B轮融资。这意味着，这家网红电商短短一个月两轮融资过亿元人民币。
今日，针对“显卡售后”问题，京东方面回应称，京东一直严格遵循相关售后服务政策，不存在传言中显卡售后服务 “金融化“的情况，京东会本着以客户为先的理念，妥善处理个别显卡售后的问题，目前包括显卡在内的商品售后维修都正常运行。
“其身正，不令而行;其身不正，虽令不从。”“我觉得任老师最大的特点是耐心和专业。课堂上没有弄懂的解法、没有理解的知识点，她都会不厌其烦地带我一起演算，直到我听懂为止，同时，她在课堂上总是充满了热情，思路清晰，让我不自觉就爱上了数学这门课程。”曹同学在今年中考中取得了 605 分的好成绩，进步最大的就是数学，由原来的 80 多分提升至 149 分，能在短期内取得如此大的提升，除了自身的努力，她说，有一位负责任的好?
进入2021年，企业一把手对于中台的概念早已说新不新，一些中台服务商明显感受到，今年以来市场开始有更多的中台项目机会和线索。去年11月9日，国内首家数据中台独立服务商数澜科技获金蝶（00268 金蝶国际）1.5亿元融资，双方展开战略合作，数澜科技的核心产品数栖平台，将集成到金蝶云苍穹平台中，此举掀起了中国软件巨头和中台领域独角兽的联姻格局。就在数澜科技完成融资半年整，金蝶国际发布2020年财报，金蝶云苍穹平台成为财报
抱歉，是我太无知了！我为啥近视450 度了才知道有麦迪格角膜塑形镜这东西？睡一觉就能摘镜，两年度数0 增长，真的绝绝子！自从配了麦迪格角膜塑形镜，我就有了每晚陪我睡觉的“床友”，一年365 天，它一天都不能缺席！初二那年，我用过一种眼部按摩仪，说是能通过按摩穴位控制近视增长，当时买得老贵了，花了2000 多大洋，结果呢……第二年，我又屁颠儿屁颠儿地跑到眼镜店，配了加100 度的框架眼镜。从那时候开始，我就铁了心认为?
全球科技正处于移动互联网到物联网的升级转型过程，以5G和物联网为代表的通信基建是“新基建”重点。在“新基建”的七个领域中，5G、大数据、工业..
根据海关总署发布的数据，疫情加速跨境电商飞速发展， 2020 年跨境电商进出口1.69万亿元，同比增长了31.1%，其中跨境电商出口1.12万亿元，同比增长..
有线耳机已经逐渐被蓝牙耳机所取代，越来越多的消费者愿意选择蓝牙耳机，但是大部分消费者对蓝牙耳机并不了解，选购的时候难免纠结，像很多朋友就..
一年一度的年中电商促已经开始。5月25日中午12:00起，京东2021年618京享红包正式开抢，至高18618元，每日可抽3次，近期准备剁手的小伙伴一定不要错..
5 月 25 日， 2021 年长虹激光电视&智能投影春季新品发布会在四川绵阳举行，现场发布新款激光电视和新款LED智能投影。据悉，此次发布会到场嘉宾主..
刚刚！上海市人民政府公布了《上海市人民政府关于表彰 2020 年度上海市科学技术奖获奖人员（项目）的决定》。根据《上海市科学技术奖励规定》，经..
最近正值618电商年中大促的活动，京东618也开启了预售模式，本次优惠力度超级大，可以领取到立减1000元的优惠券，iPhone12 128G版本仅需5799元就可..
近日，微信搜一搜上线高考服务专区，考生可通过微信搜一搜搜索“高考”进入相关页面。6月7日至9日，微信搜一搜高考专区将通过微信视频号直播直击高..
据国外媒体报道，在5nm制程工艺大规模量产超过1年后，芯片代工商台积电更先进的3nm工艺的量产事宜，也就成了关注的焦点。..
2020年，是MCN机构自我优化的一年，也是较量升级的一年，我们在前几天的文章《MCN机构2020:在“内卷”中走向变革》中曾经提到，“内卷”已经成为..
5月26日消息，博主@数码闲聊站爆料，小米新旗舰计划在2021年Q3末或2021年Q4初发布，它采用的是屏下摄像头技术，比去年上市的机型提升很大，不仔细..
5月26日上午消息，小米今晨在港交所发布自愿性公告，称美国哥伦比亚特区地方法院颁发了最终判决，解除了美国国防部对于小米公司中国军方公司的认定..
昨日，据福布斯实时富豪榜显示，LVMH首席执行官伯纳德.阿诺特的财富短暂超越了亚马逊的杰夫·贝索斯成为世界首富。..
618 是一年一度的购物狂欢节日，不少朋友都会选择将自己的购物车在这个时间点进行清空。但是对于想要购买投影仪的朋友来说，如何挑选一部心仪的投..
618 年中大促即将到来，想买投影仪但是不知道该如何选择?不要煌小编特意为大家整理了一篇投影仪选购攻略，以下为选购投影仪的详细选购指南，不妨..
海信可谓是国产电视行业第一梯队,海信电视其产品线非常丰富,根据不同人群需求进行了细分。目前线上官方在售的65寸电视就多达8款,对于选择困难症来..
相较于之前的天猫618狂欢购物节，这次的预售期整整提前了4小时，从原先的凌晨0点改为晚上8点，消费者也可以早早的进行加购，薇娅李佳琦也破天荒地..
三星Galaxy A225G还没有正式上市，但肯定不会太久。这款手机的名字意味着这将是三星迄今为止最便宜的5G手机，一家来自欧盟的零售商几乎证实了这一..
近日，腾讯推出一款云游戏平台软件——腾讯START云游戏，用户通过腾讯START云游戏即可随时随地玩转游戏。目前腾讯START云游戏已经在当贝市场抢先上..
对于投影仪配不配幕布，很多网友有不少疑问，马上临近 2021 年 618 了，很多网友会选择投影仪使用，今天一起来说说投影仪需不需要幕布，怎么选择投..