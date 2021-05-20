消息称拼多多“百亿补贴”开始抽佣 生鲜类目先行

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消息称拼多多“百亿补贴”开始抽佣 生鲜类目先行

2021-05-20 09:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:据晚点LatePost消息，拼多多百亿补贴”今年1月向商家宣布对其将开始抽佣，3月正式施行，抽佣比例为1%-3%，知情人士称各类目抽佣比例基本是天猫的一半。生鲜等部分类目现已先行实施。

拼多多

而此前，拼多多商家全站入驻实行“0佣金”。2020年拼多多“百亿补贴”整体GMV占比在8%-10%之间，内部设置的目标为今年 “百亿补贴” 的GMV实现翻番。

一位接近拼多多的人士称，“百亿补贴”目前是拼多多流量最高的频道，每日约有1000万访客量。

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