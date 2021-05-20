消息称拼多多“百亿补贴”开始抽佣 生鲜类目先行

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:据晚点LatePost消息，拼多多“百亿补贴”今年1月向商家宣布对其将开始抽佣，3月正式施行，抽佣比例为1%-3%，知情人士称各类目抽佣比例基本是天猫的一半。生鲜等部分类目现已先行实施。
而此前，拼多多商家全站入驻实行“0佣金”。2020年拼多多“百亿补贴”整体GMV占比在8%-10%之间，内部设置的目标为今年 “百亿补贴” 的GMV实现翻番。
一位接近拼多多的人士称，“百亿补贴”目前是拼多多流量最高的频道，每日约有1000万访客量。
站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:据晚点LatePost消息，拼多多“百亿补贴”今年1月向商家宣布对其将开始抽佣，3月正式施行，抽佣比例为1%-3%，知情人士称各类目抽佣比例基本是天猫的一半。生鲜等部分类目现已先行实施。
而此前，拼多多商家全站入驻实行“0佣金”。2020年拼多多“百亿补贴”整体GMV占比在8%-10%之间，内部设置的目标为今年 “百亿补贴” 的GMV实现翻番。
一位接近拼多多的人士称，“百亿补贴”目前是拼多多流量最高的频道，每日约有1000万访客量。
4月21日，苹果举行2021年春季新品发布会，这场号称“科技届春晚”的大会，吸引了众多数码爱好者的观看。此次，苹果公司除了为消费者带来了M1芯加持的新款iPad Pro、M1的24英寸iMac一体机等产品外，还有分外吸睛的紫色版iPhone 12、iPhone mini。今晚20:00，这两款全新iPhone 12将正式开启预购。值得一提的是，从拼多多APP了解到，紫色版iPhone 12已上架拼多多百亿补贴频道。目前已有超过10万+的用户想拼这款手机，此外，拼多多发售
近日，拼多多开启第二届“多多亲子节”活动。活动期间，拼多多将联合史努比、巴拉巴拉旗下的棉致等童装品牌举办潮流时装周等活动，还将提供补贴底价+秒杀折扣的优惠福利。
近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司新增“多多进宝”商标申请信息，国际分类涉及设计研究，目前商标状态为“注册申请中”。
2003年，据《联合早报》报道，河南郑州某男子身穿汉服出现在街道上，一度被视为公众文化遗产来对待。2021年，由全国汉服爱好者、复兴者组成的“汉服同袍”群体已有上百万人。据艾媒咨询预测，2021年汉服爱好者数量规模预计达689.4万人，市场销售规模将达到101.6亿元。
四百多年前，莎士比亚说过:“书籍是全世界的营养品。”然而近几年，大众似乎集体“营养不良”了。2018年开始，以短视频为代表的快餐式内容兴起，人们也变得愈加没有耐心，难以静下心来深度学习。过去数年，我国成年国民人均纸质书阅读量逐年降低，直到去年才在电商平台的助推下有所回弹。
如果把这两年的网络热词排个名，“内卷”一定能进前十。什么是内卷?你在电影院看电影，前面有个人为了获得更好的视野站了起来，被他挡住的人不得不也站起来，最后大家只能都站起来。明明看的电影内容没有变化，过程却更累了，这就是内卷。
拼多多新店铺站外推广引流工具;派派窝联盟 是一种按成交计费的推广模式，也是指通过推广赚取佣金的一类人。只要从派派窝联盟推广专区获取商品代码，任何买家(包括您自己)经过您的推广进入拼多多卖家店铺完成购买后，就可得到由卖家支付的佣金;简单说，派派窝联盟就是指帮助卖家推广商品并获取佣金的人。非常适合拼多多新店铺推广 在派派窝联盟注册账号设置要推广的商品即可。直接充值投放 拼多多卖家也可以随时调整佣金来控制推广?
【TechWeb】5月10日消息，据上海市消保委官方微信消息，上海市消保委在今天下午，约谈了美团、拼多多，指出他们在消费者权益保护方面存在的突出问题。美团的主要问题：一是取消订单引发的退款问题；二是订送餐、生鲜蔬菜配送不履约问题；三是页面误导消费者的问题。上海市消保委要求美团在平台经营过程中要摒弃唯流量思维，要从保护消费者合法权益的角度，真正落实平台主体责任：一是完善页面描述和服务规则，特别是涉及消费者权益
天眼查数据显示，4月22日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“片多多”商标，申请注册号55476735，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为“商标申请中”。
大视频主打现金激励，即用户浏览视频达到一定时长后，会获得相应金币，金币可兑换现金。看起来，大视频像是一个趣头条版的快手，或者说抖快极速版。
凤凰网科技讯 5月9日消息，昨晚，拼多多在其微博@多多辟谣中发表声明，表示有营销机构报道的“拼多多对极兔快递政策倾斜”系谣言，该营销机构未向拼多多求证。拼多多表示，早在今年4月8日，拼多多已公开声明，坚持平台化经营,极兔“有拼多多投资，双方有特殊合作关系”为不实消息，平台规则按公布的统一标准执行， 同商家发货选择哪家快递公司无关。据悉，今年四月，极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中，向商家散发“拼多
去年6月18日，字节跳动完成了新的一轮组织架构调整，核心对象是电商。架构调整后，电商成一级部门，其中抖音是核心战略业务。
据上海市消保委微信公众号今日发布消息，上海市消保委在今天下午，约谈了美团，指出了美团在消费者权益保护方面存在的突出问题。
滴滴的自营电商业务正在灰度测试中。2020年6月，“橙心优选社区电商”微信小程序正式上线，首站落地成都，标志着滴滴正式入局社区电商团购。不过，滴滴的野心不限于此，继社区团购后，又一新的业务即将浮出水面。
5月9日消息，昨日晚间，拼多多通过其微博@多多辟谣 发表声明，表示有营销机构报道的拼多多对极兔快递政策倾斜”为谣言，该营销机构尚未向拼多多求证。拼多多表示，早在今年4月8日，拼多多已公开声明，坚持平台化经营,极兔有拼多多投资，双方有特殊合作关系”为不实消息。平台规则按公布的统一标准执行， 同商家发货选择哪家快递公司无关。据了解，在4月12日，拼多多就已通过商家版App发布声明，澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关
遥望海外，淘宝拼多多的卖家是幸运的。或者说，这是这一代中国电商卖家的幸运。相比之下，出海市场火爆，却也因卖家不能掌握自己的命运，随时面临竹篮打水一场空的危险。
文化和旅游部指导抖音、淘宝、拼多多、百度等主要互联网平台严格遵守《在线旅游经营服务管理暂行规定》，完善内部审核管理制度，依法履行对平台内经营者的行政许可等信息进行真实性核验登记的义务，从源头上压缩未经许可经营旅行社业务的生存空间。
昨日晚间，拼多多在其微博@多多辟谣中发表声明，表示有营销机构报道的“拼多多对极兔快递政策倾斜”系谣言，该营销机构未向拼多多求证。
据晚点LatePost报道，拼多多已将品牌商品GMV列入今年工作重点，也就是说今年的工作重心是赢取更多品牌。值得注意的是，在最新的年度报告业务展望部分，拼多多拿掉了“百亿补贴”，保留“开发拼品牌”。
武侠世界中，酒馆既是英雄豪杰们把酒言欢、彰显江湖豪情的场所，也是个带着强烈社交属性的信息交流平台。如今，酒馆已经不仅仅是喝酒的地方，还是承包年轻人夜生活的娱乐天堂。近期，酒馆连锁品牌海伦司（Helens）向港交所主板提交上市申请。这家酒馆品牌以拼多多的平价路线，承包了不少二三线年轻人的夜生活，但它的核心竞争力是否足以匹敌越来越激烈的行业竞争，值得探讨。
在股东大会上，宁德时代董事长曾毓群谈起了涨价：「钴被炒起来了，大家就去搞无钴；镍被炒高了，大家就都不要镍，但锂还在……如果谁在我们这儿拼..
微软预测，视频会议的未来是你的脸在更大的显示屏上栩栩如生，空间音频让你在房间里有一个更明确的位置，而且即使在新冠疫情大流行的情况下，混合..
2021年5月21日晚上，英雄联盟的MSI季中邀请赛的四强淘汰赛正式开打，本次的BO5对决是RNG vs PSG战队，虽然打的艰难，但是RNG最终是以3比1的比分拿..
2021年5月22日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于汽车的，问题是“汽车司机常提到的时速80迈，意思是时速80公里吗?”这个80迈到底是不是指的8..
2021年5月22日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古诗的，问题是“古诗春风得意马蹄疾，一日看尽长安花，描绘的是什么场景?”这首诗描绘的场景..
5月21日，国务院金融稳定发展委员会(金融委)召开第51次会议，研究部署下一阶段金融领域重点工作，国务院副总理、金融委主任刘鹤主持。会议要求，金..
凤凰网科技讯（作者/阎烁）5月21日，2021高通技术与合作峰会在北京水立方举行，在峰会上，包括手机厂商、汽车厂商、智慧服务提供商等合作伙伴纷纷..
三星Galaxy Fold和Galaxy Z Fold 2一直是可折叠手机的标杆。该公司一直在引领可折叠手机发展，它希望即将推出的设备看起来更有未来感。有消息称，..
凤凰网科技讯 5月21日晚间消息，罗永浩今晚在个人微博针对马斯克被怼表达了自己的看法，称只要他在网上展望未来说几句豪言壮语，下面还是有一堆精..
微博宣布，从5月起开展粉圈健康生态专项行动（以下简称“行动”），将清理非理性应援、违规集资等打投行为，打击恶意营销号的虚假爆料、拉踩及引战..
现在火星上有多个位于星球表面的漫游车和围绕其运行的航天器，其具体任务是试图确定这颗红色星球今天是否可能有生命，或者在遥远的过去可能有生命..
想要完成复杂的任务，有时候光靠一台机器人是不够的。算法使机器人团队能够完成任务，如测绘或搜索和救援，并将浪费的精力降到最低。考虑一下寻找..
作为一个开源互联网中继聊天（IRC）网络，Freenode 项目的大多数志愿者工作可追溯到 1995 年。其长期致力于充当免费和开源软件项目的实时通信渠道..
卡巴斯基警告称：一款被叫做 Bizarro 的新网银木马，正在窃取欧洲和南美地区数十家银行客户的详细财务信息和加密货币钱包。就算你此前从未中招，也..
5月25日，联想将召开新品发布会，发布全新的平板电脑小新Pad Pro 2021、小新Pad Plus。今天晚上，联想小新公布了两款平板的详细参数。小新Pad Pro..
【TechWeb】5月21日消息，据国家标准化管理委员会企业标准信息公共服务平台信息公示，美腕（上海）网络科技有限公司（以下简称“美ONE”）发布了《..
近日，小米有品众筹上架了一款手持激光雕刻机，能够在金属、木材、皮革、塑料等材料上轻松雕刻，众筹价3799元。该款产品采用一体集成设计，配合高..
作为全球第一大电动汽车电池厂商，宁德时代正在持续释放其竞争力，宝马、大众、吉利、长城，都已纳入其客户体系。而今，宁德时代又将迎来一个新的..
今天，特斯拉CEO埃隆马斯克在发表演讲称：除火箭外，未来所有的交通工具都将是电动的。他还表示，合理的下一步是在月球上建立永久基地，并最终在火..
一个月前，明尼苏达大学被禁止为Linux内核做贡献，因为该大学的研究人员被发现试图通过新的补丁故意向内核提交错误，而使这个过程作为一篇有问题的..