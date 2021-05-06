任天堂最新财报出炉 NS累计卖出8459万台

据外媒最新报道称，任天堂已经在为Switch Pro推出做准备了，其有可能会在今年圣诞季前后上市。在这之前，任天堂在推送的最新12.0版本固件的内容中，有着字样，有专家解读了这一代码，其中CrdA是Cradle for Aula，Aula据称就是Switch Pro的研发代号，之前也曾曝光过。后面的4K DP，那么就是支持TV模式的4K分辨率了，这也是Switch Pro的重大革新之一。最新的报道中提到，新款Switch主机配备7英寸OLED屏幕，同时也将支持“深度学