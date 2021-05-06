任天堂最新财报出炉 NS累计卖出8459万台

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任天堂最新财报出炉 NS累计卖出8459万台

2021-05-06 16:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:任天堂于今天发布了2020-2021财年全年（2020.04.01-2021.03.31）财报。本财年，任天堂销售额累计达17589亿日元(约1042亿人民币)，同比增长34.4%，营业利润达6406亿日元，同比增长81.8%，净利润达4793亿日元，同比增长85.7%。

Switch 任天堂

截止2021年3月31日，任天堂NS硬件销量累计8459万台，NS软件总销量达到了5亿8712万套，第一方游戏中销量前十的游戏都突破了1000万套大关。同时36款作品破百万销量（其中22款为任天堂作品）。

同时，NS的累计销量将超过PSP（8109万）和GBA(8151万)成为历史第9。

十款最畅销游戏如下:

1.《马力欧赛车8豪华版》3341万份

2.《集合啦!动物森友会》3118万份

3.《任天堂明星大乱斗 特别版》2285万份

4.《塞尔达传说:旷野之息》2145万份

5.《宝可梦剑/盾》2035万份

6.《超级马力欧:奥德赛》2023万份

7.《超级马力欧派对》1382万份

8.《宝可梦 Let's Go! 皮卡丘/伊布》1300万份

9.《Splatoon2》1190万份

10.《新超级马力欧兄弟 U 豪华版》982万份

在硬件新产品方面，虽然任天堂官方一直没有透露任何消息，但是业界猜测任天堂将在2021年年底前发布Switch Pro。

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