2021年5月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于旅游小知识的，问题是“旅游时遇到山泉水，有些人认为其水质更好而直接饮用，这么做好吗?”这个问题其实还是很简单的，虽然山泉水的水质好，但是也是不能随便喝的，下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园今日答案。

旅游遇到山泉水直接饮用这么做好吗 5月3日支付宝蚂蚁庄园今日答案

今日答题:旅游时遇到山泉水，有些人认为其水质更好而直接饮用，这么做好吗？

A、有健康风险

B、更安全更健康

正确答案:有健康风险

解析：

山泉水，山上泉眼产生的天然水。是我国民间特别认知的一种饮用水。普遍认为山泉水是饮用水中的极品。

大多数的山泉没有规范管理，水质易受外界影响，如山洪雨水帝入的杂质、取水口附近动物尸件腐烂产生的细菌病毒等.会增加水质的安金风险，如果实在想喝泉水，最将过滤煮沸后再喝.切勿在野外直接入口。

首先， 山泉水的水源一定来自特定受到保护的山区，区域内无污染，周边也无其他污染进入水源区域。因此如果工厂的取水点不符合此一要求，就不是真正的山泉水。

其次，水源本身需要经过山体自净化作用，本身含有一定量的矿物质，而来自天然无污染湖泊和水库的饮用水， 由于缺少此一自净化与矿化作用，因此矿物质含量低，水源也不够洁净，往往需要以人工方式再做简单过滤才适合饮用，因此如果水源地并非来自山区，就不是真正的山泉水。而只能称为井泉水，湖泉水或库泉水。