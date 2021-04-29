百度将于5月推出无人驾驶服务 中国首批“共享无人车”来了！

尤其是在2019年，百度移动生态战略重构后，搭载了以百度App为核心，以搜索+信息流为双引擎，百家号+智能小程序+托管页为三支柱的移动生态布局。而在百度经营私域，其独特优势和红利也很明显，如在前端一对一的用户个性化精准触达，以及在后端用户的精细化运营和持续转化上。