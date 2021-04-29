百度将于5月推出无人驾驶服务 中国首批“共享无人车”来了！

百度宣布，将于5月2日在北京首钢园启动百度Apollo无人驾驶车Robotaxi服务，并向公众全面开放。
据称，这是世界上第一个完全无人驾驶的共享车，如果遇到紧急状况将由5G云代驾。
公众将能通过Apollo Go应用程序约车，即可体验无人驾驶车的出行服务。
关于百度Apollo无人驾驶车服务，首钢每个站点都设置了站台、打卡二维码、活动告知牌、活动地图等，观众可扫码参与。
早在2020年，百度就在北京多个地区开启面向公众的自动驾驶载人测试运营。截至目前，百度自动驾驶测试车队已达500辆。
百度宣布，将于5月2日在北京首钢园启动百度Apollo无人驾驶车Robotaxi服务，并向公众全面开放。
据称，这是世界上第一个完全无人驾驶的共享车，如果遇到紧急状况将由5G云代驾。
公众将能通过Apollo Go应用程序约车，即可体验无人驾驶车的出行服务。
关于百度Apollo无人驾驶车服务，首钢每个站点都设置了站台、打卡二维码、活动告知牌、活动地图等，观众可扫码参与。
早在2020年，百度就在北京多个地区开启面向公众的自动驾驶载人测试运营。截至目前，百度自动驾驶测试车队已达500辆。
百度宣布Apollo无人驾驶Robotaxi——中国首批“共享无人车”正式开启常态化商业运营，向公众全面开放。5月2日起，公众通过百度 GO App约车，即可在北京首钢园等区域，体验自动驾驶出行平台Apollo GO提供的“共享无人车”出行服务。
据彭博报道，百度在一份声明中称，将于 5 月 2 日在北京首钢园启动百度Apollo无人驾驶车服务。这将使百度成为首家向付费用户提供自动驾驶出租车服务的中国企业。
36 氪获悉，长沙行深智能科技有限公司（以下简称“行深智能”）宣布完成 1 亿元人民币的A轮融资，由远方基金、盐南人工智能产业基金、鸿灏资本和优必选共同投资。本轮融资主要用于技术和产品研发、商业化落地。行深智能成立于 2017 年，自主研发自动驾驶方案和不依赖GNSS的高精度导航定位系统等核心技术，具备从底盘、结构、硬件到软件的全栈自主研发与设计能力。其产品包括末端自动驾驶物流车、关键零部件和端到端整体解决方案。?
2019年，百度公司将位于南京曼度广场内的“激情百度酒吧”，诉至南京市中院。百度公司认为，该酒吧在宣传海报、公众号等均使用“百度”及含“百度”商标，侵犯了商标专用权。
百度以往的搜索是既定内容的发现过程，不需要人和人的连接，但百度人格化则重塑了这种连接，每个结果都是一个鲜活的人、知识提供者。
近日，有网友发现，百度APP启动页的Slogan已经由“百度一下，你就知道”更换为“百度一下，生活更好”。业内认为，新Slogan或意味着百度将进一步发力生活服务。不过目前网页端百度搜索网站还是“百度一下，你就知道”。百度一下，狭义上是指到百度网站搜索一下；广义上，泛指通过互联网搜索引擎搜索一下。曾几何时，“百度一下”是现已成为搜索的代名词。早在2005年年初，百度确定了其品牌广告语“百度一下，你就知道”。这不仅仅?
沈抖表示:「百度从做智能小程序的第一天开始就打造真正开源开放的生态，也是目前业内唯一真正开源平台。」沈抖称希望大家都能开放、开源，让互联网能重归互联互通的状态。据统计，目前百度智能小程序已经接入69个开源联盟的合作伙伴。目前百度智能小程序月活4.2亿，入驻智能小程序数量66万，月活超百万的智能小程序233个、过亿的智能小程序6个。
日前，百度App已将slogan由“百度一下，你就知道”更换为“百度一下，生活更好”。业内认为，新slogan或意味着百度将进一步发力生活服务。
目前在抖音、快手这类没有电商基因的互联网平台内，直播带货的竞争越来越大。90%的头部主播，不论是颜值类，还是生活类或者搞笑萌宠类，都走上了直播带货之路，晚上点开你关注的主播，十个中有九个，都是在带货。
昨日，网友发现百度百科“陶琳”词条发生了两次编辑，同时把之前在央视、百度等的工作经历删除。对此，百度百科在昨日晚间回应称，百度百科是开放平台，每个人都可以编辑。“陶琳”词条近期存在两次编辑，编辑账号系百科平台用户
企查查APP显示，近日，百度在线网络技术（北京）有限公司新增“知道鸭”商标申请信息，国际分类为设计研究，商标状态为“注册申请中”。
近日，百度在线网络技术（北京）有限公司新增“知道鸭”商标申请信息，国际分类为设计研究，商标状态为“注册申请中”。
如今短视频创作者数量大增，也带动了视频剪辑软件的火爆。在手机上视频剪辑的门槛已经大大降低，很多人都可以利用手机剪辑软件简单剪出一个效果不错的视频。
在做SEO的过程中，针对排名监控是一个常态化的工作，在很长时间里，我通常都会根据页面的关键词排名，进行审查自己现阶段的工作状态。通常有的时候，我们偶尔会格外的关注一下页面的平均排名，它可能更加客户的反应你的SEO操作是否有的放矢。
中国无人驾驶商业化时代来临，百度Apollo无人驾驶Robotaxi——中国首批“共享无人车”正式开启常态化商业运营，向公众全面开放。 5 月 2 日起，公众通过百度Apollo GO App约车，即可在北京首钢园等区域，体验自动驾驶出行平台Apollo GO提供的“共享无人车”出行服务。百度成为中国首个开放运营无人驾驶Robotaxi的公司，即将进入无人驾驶商业化全新阶段。北京首钢园是 2022 年冬奥会组委会和部分比赛场馆所在地，是交通流密集的半开
在百度移动生态的战略定位和布局中，小程序作为承载 Y 轴深耕垂类的基础工具，以及服务化战略的主要落地承载，不可谓不重要。不过沈抖在万象大会上对小程序的表态，不仅仅体现在了智能小程序的重要性上，沈抖表示:“百度从做智能小程序的第一天开始就打造真正开源开放的生态，也是目前业内唯一真正开源平台。”
事故频发，维权不断，特斯拉陷入舆论危机，特斯拉公司全球副总裁陶琳的强硬态度也引发网友讨论。有自媒体称，百度百科上“陶琳”词条近期进行了修改，声称百度内部员工把陶琳在央视、百度、人人网的工作经历等内容的删掉了。对此，百度百科进行了辟谣声明，表示，该词条近期的两次编辑，内容均为正常的新闻事件补全和错误内容修正，不存在该自媒体所述的“隐藏什么”、“内部帮忙改简历”等情况。百科词条“陶琳”共存在10个历史版
尤其是在2019年，百度移动生态战略重构后，搭载了以百度App为核心，以搜索+信息流为双引擎，百家号+智能小程序+托管页为三支柱的移动生态布局。而在百度经营私域，其独特优势和红利也很明显，如在前端一对一的用户个性化精准触达，以及在后端用户的精细化运营和持续转化上。
因为白杨除了公众号，也会在这些平台同步，举例之前写的一篇百度收录如图。新人小白也可抄作业，如有帮助，请不吝点赞或赞赏，建议看到最后~
企查查APP显示，百度在线网络技术（北京）有限公司今日公开“古玩鉴定方法及装置、电子设备、可读介质”专利信息，专利公开号为CN112633383A。
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