百度将于5月推出无人驾驶服务 中国首批“共享无人车”来了！

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百度将于5月推出无人驾驶服务 中国首批“共享无人车”来了！

2021-04-29 16:39 · 稿源：站长之家

百度宣布，将于5月2日在北京首钢园启动百度Apollo无人驾驶车Robotaxi服务，并向公众全面开放。

据称，这是世界上第一个完全无人驾驶的共享车，如果遇到紧急状况将由5G云代驾。

QQ截图20210429164050.png

公众将能通过Apollo Go应用程序约车，即可体验无人驾驶车的出行服务。

关于百度Apollo无人驾驶车服务，首钢每个站点都设置了站台、打卡二维码、活动告知牌、活动地图等，观众可扫码参与。

早在2020年，百度就在北京多个地区开启面向公众的自动驾驶载人测试运营。截至目前，百度自动驾驶测试车队已达500辆。

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