菜鸟驿站免费送货上门 首批支持北上杭三城

2020年，在政策+内容+资源优势助推下，直播电商业务迎来了爆发式生长，整体规模也进入到“万亿时代”。直播电商作为极速成长的“新产物”，也逐渐成为了各大快递公司的业务新增量。在直播电商几秒几千万的销售额冲击下，快递物流顶得住吗？未来快递物流又该向什么方向发展？在2021年4月9日举行的第四届中国网络红人营销大会，暨2020小葫芦全平台红人颁奖礼上，极兔速递品牌总监刘芮分享了极兔速递对于直播电商的思考，从直播电商的