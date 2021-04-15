菜鸟驿站免费送货上门 首批支持北上杭三城

4月15日，菜鸟驿站官方发布消息称:今天开始免费送货上门。
消费者可通过手机淘宝 App 选择送货上门或驿站自提，两项服务均不产生任何费用。
送货上门服务首批开启城市3个，分别是北京、上海和杭州，截至目前超90%以上站点已开通此服务。
另外，广州、深圳、济南、哈尔滨等更多城市测试运行中，服务将逐步升级。你期待吗?
4月15日，菜鸟驿站官方发布消息称:今天开始免费送货上门。
消费者可通过手机淘宝 App 选择送货上门或驿站自提，两项服务均不产生任何费用。
送货上门服务首批开启城市3个，分别是北京、上海和杭州，截至目前超90%以上站点已开通此服务。
另外，广州、深圳、济南、哈尔滨等更多城市测试运行中，服务将逐步升级。你期待吗?
今日上午，菜鸟驿站宣布正式开启送货上门服务，用户可以通过手机操作，将淘宝包裹免费送到家门口，该服务首批开启的城市为北京、上海、杭州三座城市。
近日，国家邮政局正式启动过度包装专项治理，对共建资源节约型、环境友好型社会意义重大，快递业正在成为我国践行绿色发展的重要载体。 2020 年我国快递业务量达到 830 亿件， 2021 年预计将超 950 亿件。快递业的蓬勃发展，给电商经济注入了动力，为亿万群众带来了便利，但也给环境保护造成了巨大压力。 “快递包装尤其是过度包装一直为公众诟病，不但导致社会资源浪费，用于包装的胶带、塑料等难降解的材料更是环境污染的来源之?
3月22日，由中国邮政快递报社携手《快递》杂志、《中国邮政快递报》、快递经理人俱乐部、国邮新媒、国邮舆情和国邮视频等权威行业媒体平台倾力打造的“时光的温度·2021快递之夜”在北京盛大开启。德邦快递荣获多项大奖，德邦快递董事长崔维星出席了此次典礼。本届“快递之夜”发布了《2020年全国快递员基层从业现状及从业满意度调查报告》，启动了“快递人读书计划”。该计划由中国邮政快递报社发起，德邦快递公益支持，旨在通过?
今日，国家邮政局公布数据称，清明节期间（4月3日至5日），全国邮政快递业揽收快递包裹7.61亿件，与2020年清明节同期相比增长44.4%;投递快递包裹7.65亿件，与2020年清明节同期相比增长48.3%。
4月9日早盘开盘，顺丰控股股价一字跌停，震惊了整个市场。昨日晚间，顺丰控股发布业绩预告，预计2021年一季度亏损9亿元到11亿元，而上年同期盈利超9亿元。
今日，北京市公安局公安交通管理局联合市邮政管理局、市商务局召开交通安全隐患突出快递外卖即时配送企业集中约谈公开处理大会。北京市公安局公安交通管理局称，随着近年来快递外卖行业迅猛发展，快递外卖小哥为了抢时间，无视交通法律法规，驾驶电动车闯红灯、逆行，在机动车道、人行道上行驶，也给城市道路交通造成了混乱和安全隐患。
相关数据显示，我国快递也发展迅速，即便是在受疫情影响的 2020 年，业务量依旧实现同比增长30.8%；业务收入则高达 8750 亿元，同比增长16.7%。面对当下国内国际双循环经济形势，快递行业作为沟通产业链上下游、连接商家与消费者的核心载体，正在不断发挥更加重要的作用。作为国内大件快递领军品牌，德邦快递也正不断完善国内国际业务体系，为新环境下的经济发展持续赋能。将服务覆盖更多乡镇，助力农户增收致富在国内，快递行业有
昨日，中国邮政快递报社发布了《2020年全国快递员基层从业现状及从业满意度调查报告》。据悉，报告采取网络电子问卷方式进行，有效样本19260份，其中快递基层网点管理者和快递员分别占29%、71%，涵盖11家全网型邮政快递企业。
2020年，在政策+内容+资源优势助推下，直播电商业务迎来了爆发式生长，整体规模也进入到“万亿时代”。直播电商作为极速成长的“新产物”，也逐渐成为了各大快递公司的业务新增量。在直播电商几秒几千万的销售额冲击下，快递物流顶得住吗？未来快递物流又该向什么方向发展？在2021年4月9日举行的第四届中国网络红人营销大会，暨2020小葫芦全平台红人颁奖礼上，极兔速递品牌总监刘芮分享了极兔速递对于直播电商的思考，从直播电商的
【TechWeb】4月8日消息，据国家邮政局发布的数据，经测算，2021年3月中国快递发展指数为270.2，同比提高25.7%。3月，快递发展规模指数为330.4，同比增长38.7%。从分项指标看，快递业务量预计同比增长42%。快递业务收入预计同比增长31%。一季度，快递业务量和快递业务收入同比增速预计分别达72.5%和47.3%。同时，3月，快递服务质量指数为331.9，同比提高23%。从分指标来看，快递服务有效申诉率约为百万分之0.29，同比改善27.5%。用?
中通快递发布公告称，2020年度包裹量达到170亿件，市占率扩大至20.4%。疫情及激烈竞争下实现调整后净利润人民币46亿元。2020年每股派息0.25美元。已申请今日下午1点复牌。
今日，国家邮政局公布了2月邮政行业运行情况，数据显示，2月份，全国快递服务企业业务量完成46.2亿件，同比增长67.0%;业务收入完成515.7亿元，同比增长41.5%。
货运物流行业一直都是国民经济结构中的重要组成部分。近几年,中国物流产业的迅猛发展,为众多立志投身于货运市场的人员提供了更多创业机会,再加上市场政策的利好以及货运市场需求的激增,为更多有理想有目标的“货运人”提供了更好的就业或创业前提。针对一部分想要从事货运物流相关业务的群体而言,货拉拉是不错的选择,那么,货拉拉好不好做?货拉拉是一家互联网物流服务平台,成立于2013年,在目前的同城或者跨城货运市场当中,货拉拉是?
现在送花可谓“花”样百出：花束、礼盒、公仔花、钞票花……送花的数量也很有讲究， 1 朵玫瑰可以代表情有独钟， 99 朵象征长长久久，更有999、 1001 朵这样的巨型玫瑰花束。以前，鲜花是伴侣间表达爱意的特殊符号，多出现在情人节、七夕、 520 等这样的节日。近年来，随着各类新型节日的涌现和人们生活方式的改变，鲜花的使用场景也愈加丰富。 慢慢地，鲜花从节庆标配跃升为日常消费需求。与一般商品不同的是，鲜花的保鲜期极短?
国家邮政局网站显示，截至3月24日，今年全国快递业务量已突破200亿件，接近2015年全年水平，日均业务量超过2.4亿件，日均服务用户接近5亿人次。
昨日晚间，美图发布了2020年财报，财报显示，2020年美图营收11.94亿元，同比增长22.1%。归属于公司股东的持续经营利润为人民币6089万元，而2019年亏损人民币1.91亿元。
3月30日，易流科技“双塔”产品发布会在上海成功举办。会议现场，易流全新子品牌“11AN”首次亮相，并有“供应链控制塔”、“食安数智塔”两款新产品发布。“11AN”标志着易流冷链业务开始向产业上下游进一步延伸，加大数字化技术对食品安全的保障力度，“双塔”则分别在通用能力与垂直应用上提供了综合性的数字化解决方案，将为供应链物流行业新基建的加速铺平道路。进入“十四五”规划的开局之年，数字化已经成为经济发展的重要?
3 月 30 日，易流科技“双塔”产品发布会在上海成功举办。会议现场，易流全新子品牌“11AN”首次亮相，并有“供应链控制塔”、“食安数智塔”两款新产品发布。“11AN”标志着易流冷链业务开始向产业上下游进一步延伸，加大数字化技术对食品安全的保障力度，“双塔”则分别在通用能力与垂直应用上提供了综合性的数字化解决方案，将为供应链物流行业新基建的加速铺平道路。进入“十四五”规划的开局之年，数字化已经成为经济发展的重
申通快递发布2020年度业绩快报。快报显示，2020年，公司全年营业收入215.65亿元，同比下降6.60%；营业利润1.18亿元，同比下降93.62%， 利润总额1.07亿元，同比下降94.19%，归属于上市公司股东的净利润0.37亿元，同比下降97.36%。
在电商直播中，货有多重要?不仅要有品质时时刻刻为基，价格因素往往也决定了主播对于引导粉丝消费的带动能力。而在所有商品中，一些福利品的排布通常又是吸引粉丝最直接的方法。
【TechWeb】4月17日消息，据英文媒体报道，与联华电子签署了图像传感器代工协议的三星电子，还计划向联华电子出售数百套晶圆厂的设备，以支持后者..
【TechWeb】4月17日消息，昨日，新能源汽车龙头比亚迪在“廉洁比亚迪”公号发布信息， 通报2021年第一季度查处的典型案例，多名员工存在贪污腐败问..
日前，关于“华为部分手机取消充电器降价200”的话题，引起了全网热议。网传华为部分手机不再标配手机充电器和数据线，不含充电器的版本比普通套装..
狗狗币诞生于2013年12月8日，其使用秋田犬作为吉祥物，是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币，同时狗狗币交易过程比比特币更加便捷。据媒体..
今日辛巴方面起诉徒弟安若溪开庭审理，同时安若溪反诉广州巴伽娱乐传媒有限公司，称直播23场，未结清任何款项。要求解约合同，支付工作收入款项、..
如果你是摄影爱好者，那么在你的关注列表里，可能就有这个人。他是神州老师，是在抖音为数不多的摄影类粉丝过千万的博主。..
近日，“13岁女孩花70万买画”的新闻登上微博热搜。针对“13岁女孩70万约稿买画风波”，约稿平台@米画师 4月16日下午发布声明称，该平台正式确立了..
辛巴又摊上事了。“假燕窝事件”后，3月27日辛巴高调复出，创纪录的20.43亿销售额，令其出尽风头。但此后，“封路”事件、“臣退了”事件不断登上..
4月17日消息，日前，NASA正式宣布将选择SpaceX及其星际飞船为Artemis（阿尔忒弥斯）计划提供载人登月系统，这将是NASA史上首个商业月球登陆计划。..
【TechWeb】4月17日消息，美国证券交易委员会文件显示，水滴公司提交IPO申请，拟在纽交所挂牌上市，暂定筹资额为1亿美元。招股书称，水滴拟将募集..
凤凰网科技讯 4月17日消息，近日，锤子科技创始人罗永浩在社交平台称逼迫其签署强制回购股份的流氓协议，在网络上引起热议。昨日，有律师在社交平..
自从中本聪石破天惊般的将比特币推到前台，十年间以去中心化、匿名交易的数字加密货币，即我们俗称的“挖矿”业务，成为了DIY行业发展数十年来未遇..
【TechWeb】4月17日消息，据媒体报道，台积电去年营运再创历史新高，董事长刘德音与总裁魏哲家年薪也水涨船高，都攀高至新台币4.22亿元，增加1.29..
为改善应用程序的用户体验，Netflix 一直在不断测试新的功能。近日有消息称，除了面向移动设备的 App，Netflix 也正在酝酿面向台式机 / TV 客户端..
3 月份的时候，NPD 分析师就曾表示 —— 上市仅 4 个月的索尼 PS5，是美国视频游戏主机市场上迄今卖得最快的硬件。时隔一月，Mat Piscatella 再次..
小米计划于 4 月 23 日在印度市场举行大规模发布会，届时将会推出小米 11 Ultra、小米 11X、小米 11X Pro 和 75 英寸的 QLED TV。其中小米 11X 推..
为了取代基于第三方 Cookie 的广告追踪技术，谷歌提出了名叫“联合队列学习”（FLoC）的新方案，但此事遭到了全行业的明确反对。除了电子前沿基金..
上月初，谷歌宣布自 Chrome 93 版本开始将强制要求 PWA 应用提供离线体验。不过在今天更新的 PWA 离线要求指导文件中，谷歌表示暂时搁置该计划，但..
谷歌似乎正在为 Android 设备添加垃圾桶功能（如果你喜欢 Windows 的命名方式，你也可以叫做回收站）。在对 Android 12 偷跑镜像深入挖掘之后，XD..
日前，全球知名咨询公司波士顿咨询公司（BCG）发布2021全球最具创新性50家公司。此次，共有小米、华为、腾讯等5家中国企业入选，一同向世界展示了..