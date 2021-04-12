拼多多发声明处罚极兔:无特殊合作关系 虚假发货免罚传言不实

近日，拼多多通过商家版App发布声明，澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关系。
拼多多表示，针对极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中散布“虚假发货免罚”“有拼多多投资、双方有特殊合作关系”等传言不实。
根据平台合作协议约定，将给予极兔速递提高业务合作保证金等处罚。
不少网友指出极兔快递存在的自身问题，也有网友调侃道，“先撇清关系再说”。
近日，拼多多通过商家版App发布声明，澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关系。
拼多多表示，针对极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中散布“虚假发货免罚”“有拼多多投资、双方有特殊合作关系”等传言不实。
根据平台合作协议约定，将给予极兔速递提高业务合作保证金等处罚。
不少网友指出极兔快递存在的自身问题，也有网友调侃道，“先撇清关系再说”。
3月22日，由中国邮政快递报社携手《快递》杂志、《中国邮政快递报》、快递经理人俱乐部、国邮新媒、国邮舆情和国邮视频等权威行业媒体平台倾力打造的“时光的温度·2021快递之夜”在北京盛大开启。德邦快递荣获多项大奖，德邦快递董事长崔维星出席了此次典礼。本届“快递之夜”发布了《2020年全国快递员基层从业现状及从业满意度调查报告》，启动了“快递人读书计划”。该计划由中国邮政快递报社发起，德邦快递公益支持，旨在通过?
今日，国家邮政局公布数据称，清明节期间（4月3日至5日），全国邮政快递业揽收快递包裹7.61亿件，与2020年清明节同期相比增长44.4%;投递快递包裹7.65亿件，与2020年清明节同期相比增长48.3%。
最近传出了一个重磅消息:淘宝特价版要出微信小程序了!媒体向淘宝特价版客服求证的时候，客服表示“还在内部使用，测试好了就会上线”:
继此前宣布辞任拼多多CEO一职之后，今日晚间拼多多创始人黄铮再度宣布辞任董事长，未来他将投身基础科学研究领域，专注食品、生命科学研究。
4月9日早盘开盘，顺丰控股股价一字跌停，震惊了整个市场。昨日晚间，顺丰控股发布业绩预告，预计2021年一季度亏损9亿元到11亿元，而上年同期盈利超9亿元。
今日，北京市公安局公安交通管理局联合市邮政管理局、市商务局召开交通安全隐患突出快递外卖即时配送企业集中约谈公开处理大会。北京市公安局公安交通管理局称，随着近年来快递外卖行业迅猛发展，快递外卖小哥为了抢时间，无视交通法律法规，驾驶电动车闯红灯、逆行，在机动车道、人行道上行驶，也给城市道路交通造成了混乱和安全隐患。
今日，拼多多向商家发布对“极兔速递散发平台规则及同平台合作关系”不实消息的声明称，近期收到部分商家反馈称极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中向商家传达“拼多多订单使用极兔速递发货可以免除虚假发货相关处罚、被处罚机率低
4月8日，拼多多通过商家版App发布声明，澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关系。同时，针对极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中，向商家散发“拼多多订单使用极兔速递发货可以免除虚假发货相关处罚、被处罚机率低“、“有拼多多投资、双方有特殊合作关系”等不实消息行为，给予极兔速递提高业务合作保证金等处罚。
4月7日晚，国美零售召开全球投资人电话会议，创始人黄光裕出席会议。在回应“与京东、拼多多等的竞争关系”时，黄光裕表示，公司不排除与任何一方合作的可能性，并一直对合作持开放的心态。在正确的经营战略下，谁也灭不了谁 。国美是非常有信心的。
今日晚间，在淘宝APP搜索“H&M”或“HM”关键词，提示为没有找到相关的宝贝。在京东APP搜索上述关键词，也提示没有相关结果。在拼多多APP搜索，提示暂无搜索结果。
中信证券研报表示，考虑到去年四季度以来公司在多多买菜业务上展现的快速迭代能力和超强执行力，公司现有团队和管理机制足以支撑起公司未来发展蓝图。公司在渠道效率、用户运营上具备领先地位，强执行力的团队和高活跃度的用户为持续成长保驾护航，中信证券表示，仍对公司长期业务发展和平台生态价值充满信心。
伴随着拼多多最新财报发布以及黄峥辞去CEO的消息，拼多多盘前股价大跌，盘中一度跌近13%，收跌7.1%。
相关数据显示，我国快递也发展迅速，即便是在受疫情影响的 2020 年，业务量依旧实现同比增长30.8%；业务收入则高达 8750 亿元，同比增长16.7%。面对当下国内国际双循环经济形势，快递行业作为沟通产业链上下游、连接商家与消费者的核心载体，正在不断发挥更加重要的作用。作为国内大件快递领军品牌，德邦快递也正不断完善国内国际业务体系，为新环境下的经济发展持续赋能。将服务覆盖更多乡镇，助力农户增收致富在国内，快递行业有
昨日，中国邮政快递报社发布了《2020年全国快递员基层从业现状及从业满意度调查报告》。据悉，报告采取网络电子问卷方式进行，有效样本19260份，其中快递基层网点管理者和快递员分别占29%、71%，涵盖11家全网型邮政快递企业。
前几天，社交电商平台云集公布了2020年财报，这也是云集在纳斯达克上市后，第一次公布全年业绩。在电商爆发的2020年，云集做得怎么样?
3月17日，拼多多CEO陈磊接替创始人黄峥，出任拼多多董事长。陈磊近日在接受《华尔街日报》专访中表示，"拼多多将一件事做到了极致:我们抓住了从搜索到浏览的转变"。
今晚，在国美零售全球投资人会议上，国美创始人黄光裕出狱后首次公开亮相。
今日，浙江大学教育基金会宣布联合繁星公益基金签署捐赠协议，设立“浙江大学上海高等研究院繁星科学基金”， 支持“计算+”创新实验室的建设，推动学校在计算与生物、医疗、农业、食品等交叉领域开展基础研究及前沿探索。
上海律师刘宇航因参加“免费拿”砍价活动，多次邀请好友仍然只差“0.09%”起诉拼多多。他认为拼多多使用虚假数据，隐瞒规则，利用人性的弱点，已构成欺诈。
2020年，在政策+内容+资源优势助推下，直播电商业务迎来了爆发式生长，整体规模也进入到“万亿时代”。直播电商作为极速成长的“新产物”，也逐渐成为了各大快递公司的业务新增量。在直播电商几秒几千万的销售额冲击下，快递物流顶得住吗？未来快递物流又该向什么方向发展？在2021年4月9日举行的第四届中国网络红人营销大会，暨2020小葫芦全平台红人颁奖礼上，极兔速递品牌总监刘芮分享了极兔速递对于直播电商的思考，从直播电商的
北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 2021 年 3 月 30 日， 和利时自动化科技有限公司（纳斯达克证券代码：HOLI）（“公司”）发布截至 2020..
随着互联网的迅速发展，人工智能、大数据、云计算等新技术被应用于多个领域，互联网企业也如雨后春笋般涌出，并带动了电商、教育、音视频等多个行..
北京市设立国内首个智能网联汽车政策先行区，滴滴自动驾驶成为首批获得测试牌照的企业。同时，滴滴自动驾驶也首批获得了夜间及复杂天气场景的测试..
4 月 10 日，演员王耀庆在抖音开启 6 小时的带货首播，这也是抖音电商“超级星推官”IP项目的首场直播活动。据悉，“超级星推官”是以“明星”为核..
4月10日,演员王耀庆在抖音开启带货首播,这也是抖音电商“超级星推官”营销IP项目的首场直播活动。据悉,“超级星推官”是平台首个以“明星”为核心..
一年之计在于春，现在正当春季，是人体机能、新陈代谢的活跃期，也是我们养生的“黄金期”。春季做好养生可以有效提高自身免疫力，增强体质，避免..
蓝牙耳机现在已成为我们日常生活中重要的一件数码产品了，由于我们大多数情况下都是拿它与手机连接的，通话就自然不可避免了，如果通话时没有优秀..
随着人口老龄化速度加快，人们对自身健康意识的提高是迅速的，不仅关注身体不适的感觉，及时干预，还需要高水平生活质量从而使身体充满活力。如何..
由于TWS真无线耳机完全摒弃了线材的约束，所以佩戴效果是要远优于有线耳机、线控耳机的，再加上在信号、音质、延迟等方面的技术突破，让TWS真无线..
这次，小红书更新迭代了一些内容，但谈不上改版，也可以说是更新了社交裂变的推荐，简单的解释就是;你在给博主笔记点赞以后，发生了一系列的关联推..
蓝牙耳机是现在年轻群体非常喜欢的数码产品，不仅可以作为时尚的搭配，而且实用性也是要高于有线耳机的，不必担心线材的牵绊。现在市面上的蓝牙耳..
CoinBene满币战略顾问Stella在直播节目中表示，“目前稳定币有四类，他们都各自有着自身的优劣。像USDT这类法币抵押型稳定币，有两个关键优势，一..
在昨天，特斯拉全球副总裁陶琳在中国发改委组织的圆桌论坛上表示，特斯拉在中国采集的数据会严格遵守中国对于数据管理的法律法规，实现本地储存。..
4月11日，百年国潮品牌青岛啤酒，在上海发布了两款具有话题性的跨时代国潮单品，掀起时尚圈热议。诞生于1903年的青岛啤酒，从百年老海报中汲取设计..
当下企业发展过程中，尤其在数字化时代，外部竞争加剧，面临着竞争日趋激烈的市场环境及诸多企业内部管理方面因素的影响。提升企业运营效率，简化..
在很多人的印象中，“短视频+直播”带货是明星大腕和主播达人的专利，实际上许多“小人物”也在通过这一渠道迈上成功之路，严东@严东·（汽车用品..
2021 年开年之际，深圳市拓保软件有限公司再获人力资源奖项，荣获BOSS直聘颁发的“王者之舟?最爱人才雇主奖”，与顺丰集团、深信服、乐有家等知名..
在近日的《初入职场的我们》节目中，针对“女性选择事业还是家庭”一问，董明珠回应称，能力来解决问题是很重要的。..
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近日，贝锐科技旗下国产老牌远程控制品牌向日葵推出了新款的智能远控硬件“UUPro”。该款硬件设备的体积更加小巧，可以帮助用户更加简单、低门槛的..