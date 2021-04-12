拼多多发声明处罚极兔:无特殊合作关系 虚假发货免罚传言不实

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拼多多发声明处罚极兔:无特殊合作关系 虚假发货免罚传言不实

2021-04-12 14:22 · 稿源：站长之家

近日，拼多多通过商家版App发布声明，澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关系。

拼多多表示，针对极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中散布“虚假发货免罚”“有拼多多投资、双方有特殊合作关系”等传言不实。

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根据平台合作协议约定，将给予极兔速递提高业务合作保证金等处罚。

不少网友指出极兔快递存在的自身问题，也有网友调侃道，“先撇清关系再说”。

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