什么岗位吃香？未来五年最有前景的10个IT工作了解下

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什么岗位吃香？未来五年最有前景的10个IT工作了解下

2020-12-30 15:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:在如今的技术领域，涉及DevOps（注：是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发、技术运营和质量保障部门之间的沟通、协作与整合）和人工智能的人才是最紧缺的。那么在未来哪些信息技术岗位更吃香呢?

根据研究公司Burning Glass 最近的一项分析显示，很多公司提供了相当可观的薪水（高溢价），聘请相关人才。其中，自动化IT操作的专业人员每年可获得近2.5万美元的额外工资，而人工智能和机器学习人才每年可获得1.4万美元的额外工资。

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该研究调查了美国超过170万个职位空缺，并将类似的技术技能分为相关的技能领域，评估了每个技能领域在未来五年的预期增长，以及填补这些技能职位空缺的困难。

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除了工资上涨，该研究的作者还考察了信息技术领域最有前景的工作岗位。预计增长最快的技能领域包括量子计算和互联技术，预计增长率分别为135%和104%。

即将出现的十大最具有前景的IT工作，以及它们在未来五年的预计增长情况如下:

  • 量子计算（+135%;溢价+4204美元）——与构建和利用量子计算机及其应用相关的技能。

  • 物联技术（+104%;溢价+10，873美元）——与物联网和互联物理工具相关的技能，以及支持这些技能所需的电信基础设施，如5G。

  • 金融科技（+96%;溢价;13，799美元）——与区块链等旨在提高金融交易效率和安全性的技术相关的技能。

  • 人工智能和机器学习（+71%;溢价+14，175美元）——与开发和利用基于算法和其它人工智能技术的程序、工具和解决方案相关的技能，这些技术可以根据以前的经验或数据自动响应和改进。

  • 信息技术自动化（+59%，溢价+24，969美元）——与自动化和编排数字流程和工作流程相关的技能。

  • 自然语言处理（+41%;溢价+6，368美元）——与开发基于机器处理自然语言的解决方案和技术相关的技能。

  • 自主安全（+39%;溢价8851美元）——主动保护数字基础设施免受网络犯罪的侵害，以及在网络攻击发生之前预防攻击相关的技能。

  • 软件开发方法（+35%;溢价+13，762美元）——与Agile、DevOps相关的技能，以及快速、有效和安全开发软件的相关方法。

  • 云（+28%;溢价 +10，588美元）——与开发、实施和保护云计算基础设施和策略相关的技能。

  • 并行计算（+17%;溢价+7，797美元）——并行计算指同时使用多种计算资源解决计算问题的过程，提高计算机系统计算速度和处理能力。

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根据研究数据，这些工作中有很多是在初创公司中出现的。该分析发现，估值在10亿美元或以上的初创公司，在新招聘计划中优先考虑一项或多项上述提到的科技工作技能的可能性比《财富》100强公司的传统竞争对手或同行高出33%。

Burning Glass的报告补充称:这些技能领域正在蔓延到许多不同的职业和行业。超过30%的职业已经普遍要求具备其中的8个。

很多技能已经已经融入到不同行业的工作岗位和团队中，这要求雇主在确定哪些角色需要具备这些技能时要深思熟虑。

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