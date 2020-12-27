品玩回应特斯拉将起诉：将进行后续跟进 分享更多细节

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:昨日晚间，针对“特斯拉将起诉品玩”一事，品玩在微博回应称，特斯拉中国行径的离谱，已经超出我们的想象力了，20多万字的访谈记录，这个公司的槽点已经不知道从哪儿开始说起了。我们唯一能做的就是进行后续跟进，给大家分享更多关于这家公司的中国分部的细节和故事。

同时，今日早间品玩还发布了《关于特斯拉副总裁陶琳女士回应的回应》称，作为特斯拉在中国的分支机构，特斯拉中国理应完整地具备特斯拉在技术创新、工艺领先和环境保护等领域的特质，为中国的科技创新和产业升级做一些实在的事，而不是为了短期利益。

品玩表示，当然也可以到法庭上再说，举证是双方的权利和责任，对特斯拉中国是，对品玩也是，像《特斯拉中国乱象揭蛊 第三季》这样的文章还能再写出两篇。

此前，一篇名为《特斯拉中国乱象揭蛊》在网上流传，文章指出，特斯拉上海工厂为提高销量将不合格零件装车，导致整车的品质不断下降。

随后，特斯拉公司副总裁陶琳表示，造谣抹黑是这个世界上最容易的事情之一，法务团队已经在准备起诉品玩。这文章编织的如此离谱，已经超出我们的想象力了，槽点太多都不知该从哪里开始说了，如果任由谣言满天飞，那就会造成劣币驱逐良币。