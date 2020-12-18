苹果要求法院推翻一项Wi-Fi专利案中11亿美元侵权判决

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:今年1月份，美国加州的一个陪审团裁定，苹果公司和博通公司（Broadcom Inc.）必须为侵犯加州理工学院的Wi-Fi传输专利支付11亿美元的损失赔偿。不过这两家公司对这一裁决结果仍表示不服，现在正联合起来试图推翻原先的结果。

站长之家了解到，苹果和博通周四提交了一份新文件，敦促法院推翻审判结果。文件中指出，最初的审判存在“多重法律错误”。

这项原本2020年1月结束的专利审判认定，苹果和博通侵犯了加州理工学院（California Institute of Technology）拥有的WiFi专利。

在审判过程中，加州理工学院的律师辩称，假设是2010年的授权协议，将可从苹果iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等产品每台设备获得1.4美元收益，从博通公司每台设备获得26美分的收益。最终，陪审团采用了这一计算方法，对苹果处以8.38亿美元的罚款，对博通处以2.7亿美元的罚款。

苹果和博通在法庭上表示，原告的索赔要求只是基于专利注册事实，而非对知识产权的实际侵犯。两家公司均表示要对陪审团的裁决提出上诉。今年3月，苹果曾试图宣告这一诉讼核心专利无效，但还是失败了。

苹果最新上诉的文件中反驳称，“这些裁决不公平地损害了上诉人的利益，极大地削弱了他们反驳加州理工学院在庭审中的能力，这导致了一笔巨额——而且毫无根据的——损害赔偿裁决。”

加州理工学院表示，苹果和博通的行为“确实令人震惊”。在计算律师和损害赔偿后，加州理工学院要求法院将赔偿金额推高至22亿美元以上。今年8月，法官只增加了6600万美元的罚款，理由是他会等到上诉得到处理后再计算额外费用。

值得一提的是，不久前美国医疗设备公司AliveCor对苹果公司提起诉讼，称苹果手表的心电图功能侵犯了其三项专利。具体来说，AliveCor指控Apple Watch Series4以及后续版本的心电图功能，侵犯了该公司可穿戴传感器改进心脏监测技术的知识产权。

至于苹果和博通本次上诉结果会如何，还有待继续观察。