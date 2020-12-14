多地出现自称辛巴客服形式诈骗 ”农民的儿子“深陷漩涡

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:从拒不承认燕窝存在问题到公开道歉退赔6000余万到被相关监管部门立案调查，快手带货一哥辛巴深陷“糖水燕窝门”。而同样陷入困境的，还有那些购买辛巴直播间产品的受害者们。

据辽沈晚报报道，11月中旬至今，已有多名网友爆料称在辛巴直播间购买过产品后的1个月时间里遭到了“辛巴客服”或者“辛选客服”等身份的电信诈骗，涉及产品有“美妆蛋”、“燕窝面膜”、“棉密码”、“留香珠”、“隔离霜”等。

据大连的一位受害者爆料，其最近接到了来自“辛巴客服”的电话，称其最近购买的美妆蛋有质量问题，化学成分超标，要回收销毁。

由于对方能够准确说出消费者的个人信息，不少消费者信以为真，在对方语音指导下向对方转账。目前，已有包括辽宁大连和盘锦、黑龙江、江苏、山西等地多50多位受害人都遭遇了“辛巴客服”形式诈骗，诈骗金额最高达15万元。

多位受害者怀疑自己的购物信息遭卖方泄露，并且已经报警。

12 月 14 日，辛巴客服回应称，客服不会私自泄露客户信息，有可能是黑客黑进系统。目前每天都能接到2- 3 个客户反馈被骗，会让客户联系支付宝和警方。

辛巴出生于1990年，真名辛有志。他第一次高调出现在大众视野是在2019年8月的那场盛大婚礼上。通过花7000万请来42位明星助阵，营销成功的辛巴在婚礼结束当晚就在网上直播卖货，两个小时赚回一个亿，从此一炮成名。

今年818，辛巴直播销售额超过了6亿，最高人气突破了440万，创下了快手个人直播已来的最高流量。

今年10月25日，辛巴旗下主播“时大漂亮”直播间售卖的燕窝产品被指全是糖水。随后辛巴团队发律师声明称要追究“造谣”人士法律责任。

11月14日，打假人王海出示检测报告，证明辛巴团队所售燕窝确实是糖水，燕窝成分少得可怜，工业成本不超过1块钱。

11月27日，辛巴承认涉事燕窝夸大宣传，正式道歉并宣布找回产品并退赔6000余万元。

12月10日，辛巴旗下网店被广州市白云区市场监督管理局立案调查。