索尼PlayStation5入网 国行版PS5或许不远了

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2020-12-11 11:12 · 稿源：站长之家

12月10日，索尼互动娱乐（上海）有限公司旗下两款型号为CFI-1009A及CFI-1009B的产品通过了3C认证。经查询，上述两款产品分别为 PS5光驱版和无光驱版，生产厂商为鸿富锦精密电子（烟台）有限公司。

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 PS5（PlayStation5）是SONY推出的第五代Playstation系列家用式游戏主机。北京时间2020年9月17日，索尼举办线上发布会，正式发布了PS5。

索尼 PS5主机采用黑白设计，拥有标准版和数字版两个版本。其CPU采用了定制版AMD Zen2微架构频率3.5GHz、GPU采用定制版AMD RDNA2微架构支持光线追踪，显存为16GB GDDR6，搭载825GB固态硬盘。

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2020年11月12日，索尼新主机PS5在北美、日本、澳大利亚等地上市。价格方面，光驱版为499.99美元、数字版399.99美元。

当时，索尼PS5一发布就遭到了疯抢，沃尔玛等网站一时陷入瘫痪。有来自产业链的消息称，PS5的货量会非常的稀少。

受此消息影响，索尼PS5在eBay上的价格一度被炒到17万元。

针对PS5预购难问题，索尼PS官方曾致歉称，今年年底将有更多的PS5上市。

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目前国行版的价格暂未公布，有消息称，国行版 PS5预计将于12月18日公布，2021年1月正式发售。

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