特斯拉电动皮卡生产进度顺利，钢铁供应商明年开始投产

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:特斯拉电动皮卡Cybertruck于2019年11月正式对外发布，这款电动皮卡无论是造型还是功能都吸引了大量用户的关注，至今获得了超过80万部的订单。目前这款电动皮卡还未投产，但有消息显示为其提供车身钢铁的供应商准备在2021年秋季开始投产。

Steel Dynamics Inc.传闻为特斯拉电动皮卡提供钢铁的主要供应商，已准备在2021年秋季开始在美国德克萨斯州辛顿的大型轧钢厂投产。圣帕特里西奥县法官戴维·克雷布斯（David Krebs）在向媒体发表的声明中说，耗资17亿美元的SDI辛顿钢铁厂不仅将为该地区的工人提供大量高薪工作，它还将提供特斯拉用来生产Cyberberuck的钢材，Cybertruck是一种外观相当独特的全电动皮卡车，预计将于2021年投入生产。此前特斯拉也确认了电动皮卡Cybertruck的工厂落户德州，因此相关供应商大概率也在当地建厂提供零部件。

克雷布斯还指出，如果Steel Dynamics的辛顿钢铁工厂取得成功，最终规模可能会超过该地区正在建设的耗资 100 亿美元的埃克森塑料厂。就像SDI的钢铁厂一样，埃克森美孚的工厂预计将于2021年秋天正式投入生产。

相比与特斯拉德州工厂会按计划在明年投产生产电动皮卡，特斯拉在德国柏林的欧洲工厂就建设不太顺利，最近这家工厂遭到了德国当地环保组织的抗议，认为正在建设的柏林工厂影响了当地蛇类的冬眠，法院也下令要求特斯拉暂停建设。由于受到疫情以及环保组织的影响，特斯拉柏林工厂有可能无法按计划在明年顺利投产。