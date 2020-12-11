十年网络流行语大盘点，你对哪一年印象最深刻？

2020年接近尾声，各大机构平台纷纷发布了年度网络热词榜单，如打工人、凡尔赛文学、内卷等纷纷上榜。

十年前的“给力、屌丝、坑爹”等热词已经融入我们的日常生活中，成为口头禅。这十年网络热词的发展也寓意着我们的生活发生了翻天覆地的变化。

站长之家对2010年至2020年的网络流行语、以及年度大事件进行了整理，以词云的方式展示了这十年间的年度印象。

下面来一场穿越之旅，看看是否唤起你遥远的回忆!

小编说： 2020 年可以说是非常“不讲武德”的一年，大家随时都在见证历史。新冠疫情爆发、高考延期、美国股市多次熔断巴菲特看呆、最啼笑皆非的美国大选， 0 美元的油价，巨星科比离世......人类百年的风云变幻，都浓缩在了 2020 这一年。

很多年后回顾，我们可能感慨万千，究竟是我们这代人的万幸还是不幸。

小编说：2019 年，被很多网友们称为最丧的一年，这一年里发生了很多的事突如其来的灾难，让我们猝不及防。四川凉山火灾 31 名扑火人员不幸牺牲、上海推行强制垃圾分类、新中国成立 70 周年，中国正式进入5G商用元年、上班996，下班ICU，视觉中国”黑洞图片“版权”惹众怒。这一年， 90 后也已经 30 岁了。

小编说：2018 年是令人”揪心“的一年，互联网裁员潮下行业进入寒冬，工作上陷入困境的人们，还要面对长春假疫苗和自如“甲醛门”的荼毒。即便是那样糟糕的一年，也诞生过诸如杨超越、信小呆这样的”锦鲤“，被苦难包围人们将其奉为”神明“，铺天盖地的点赞、转发中饱含人们对美好未来的希冀。

小编说：2017 年让很多老铁非常扎心，携程亲子园虐童事件、江歌案等牵动着全国人的心，而贾跃亭“跑路”美国，让众多供应商“讨债无门”。也是在这一年掀起了“共享单车”、“共享充电宝大战”全面爆发。那时，我们可以享受 0 元骑自行车， 0 元充电的补贴。如今，共享自行车和共享充电疯狂涨价，薅羊毛的时代远去。

小编说：2016 年这一年，尸横遍野，人心思变，焦虑蔓延。“血友病”吧被出售、魏则西事件百度遭遇流年不利，乐视被曝供应链危机，“共享经济”成创业风口，papi酱大火、直播平台兴起，预示着网红经济的到来。

如今，乐视退市，贾跃亭回国归期未定，ofo消失， 1500 万人的押金未退，多少人依旧“蓝瘦香菇”着？

小编说：整个 2015 年，一半疯狂，一半沉寂，变化极快。国内A股暴跌，IPO一度关闭，O2O巨头合并，创业公司快速崛起。无现金生活和互联网金融时代在开始逐渐到来，我们的移动支付习惯被建立，那一年，以微信公众号、微博号为主的自媒体大面积爆发，在这个人人都是自媒体的时代，站长之家也成为了其中的一朵浪花。

小编说：2014 年上半年no zuo no die，下半年还是蛮拼的……文章出轨马伊琍回应且行且珍惜，东哥牵手奶茶妹妹，如今文章马伊琍还是离了婚，刘强东夫妇遭遇婚变依旧携手前行。

那一年打车只要“一块钱”，快播被查，王欣被抓，宅男哭了。如今，在监狱里度过了三年六个月的王欣已经重新创业，再次出发。

小编说：2013 年移动互联网进入高速发展阶段，首批4G牌照才发放。伴随而来的还有互联网金融兴起，这一年支付宝推出了余额宝，而微信支付上线加入移动支付战局。也是在这一年，比特币忽然成为中国的全民热点。

回到现在，4G即将成为过去式，而众多P2P产品暴雷死亡，比特币依然坚挺，时代变化之快用“惊呆了”来形容一点都不过分。

小编说：2012是“屌丝”气息浓厚的一年，大街小巷都在外放韩国鸟叔的江南Style。这一年手机圈颇为热闹，如小米和 360 手机撕逼大战，罗永浩也宣布开始搞机了。而现在只剩下小米依旧在认真搞机，罗永浩卖掉公司背着一身债务靠直播卖货还钱。当初被称为屌丝机的小米，现在却极度避讳这个词。元芳你怎么看？

小编说：今天大家疯狂的“买买买”其实正是从 2011 年开始的入坑！各大电商平台“双十一”促销大战真是拉开序幕，淘宝双十一销售额从 52 亿元暴涨至现在的 4982 亿元。这一年，微信才刚刚开始诞生却广泛的不被看好，如今 这款“小透明已经成为大家必备社交工具，风头更是盖过了QQ。没错，微信Hold住了！

小编说：2 010 年似乎已“年代久远”，我们才处于3G网络时代，谷歌退出中国大陆，腾讯QQ和 360 还在掐架。但确也是很“给力”的一年，Android崛起，苹果最经典的iphone4火爆，现在大家已经引以为常的智能手机，那时才开始发展。

2020有太多的负能量，希望2021年依旧给力!