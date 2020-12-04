最高法回应长租公寓爆雷：有关部门正在依法进行处理

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:在今日下午的国务院新闻办公室新闻发布会上，针对蛋壳公寓“爆雷”一事，最高人民法院方面回应称，有关地方和部门正在依法依规进行处理，这个事如果形成案件进入司法程序，人民法院将严格依法进行审理。

此前，蛋壳公寓被曝出存在资金链断裂等问题。

对此，蛋壳公寓在微博回应称，感谢大家的关心和支持，我们没有破产，也不会跑路!请不要信谣传谣!近期，部分合作方因与本公司存在商业纠纷，采取了过激行为。散布“蛋壳跑路、倒闭”等相关不实言论、视频、图片，公司已报警处理。目前，公司经营活动一切正常，请大家放心!同时，公司也正在积极处理纠纷。

12月2日，微众银行公布蛋壳公寓租金贷偿还方案称，所有受蛋壳公寓事件影响的客户，经客户提出及我行确认后，剩余贷款本金将给予免息延期，在2023年12月31日之前，不扣款、不计息，不影响信用记录。前期已登记确认的客户，将自动适用上述规则;已登记待确认客户，我行将尽快完成确认手续;其他未登记的客户，请尽快登录“微众银行租住消费贷款”公众号，回复“信息登记”并按指引操作。

今日，微众银行再次表示，已研究制定出合法合规的方案，可以实现即使蛋壳租金贷客户不继续还贷，仍能结清贷款。具体方案是:蛋壳租金贷客户退租后，与我行签署协议，将退租后蛋壳公寓所欠客户的预付租金，用于抵偿客户在我行的贷款。然后我行结清该笔贷款。上述方案涉及诸多工作且需多方协作，我行将尽快推动落实，并不晚于2020年12月31日前开放予客户办理。

同时，自如方面也宣布推出“暖冬守护”计划称，已经与蛋壳公寓解约的业主、租客，可与自如联系，将为双方提供新的服务合约。新的业主合约将保障业主合理租金收益，同时免除业主未来一年的托管服务费，并提供房屋出租、房屋维护、租务处理等服务，新的租客合约将承诺一年内以原租金继续向租客提供服务，同时为租客提供最高一个月的房租减免。此措施将在上海、广州、深圳、天津、杭州、南京、成都、武汉全面实施。