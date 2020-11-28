广东禁止制作传播大胃王视频 坚决抵制餐饮浪费陋习

11月27日，《广东省人民代表大会常务委员会关于制止餐饮浪费的决定》表决通过。决定要求，要以餐饮消费环节为切入点，重点加强餐饮浪费的关键环节和突出问题的治理，建立健全相关制度机制，积极倡导科学、文明、健康、节约的饮食文化，坚决刹住餐饮浪费的陋习。

决定称，近年来，网络上出现了以食量惊人、以假吃催吐等为噱头的“吃播”娱乐节目。这种不健康、不文明的“吃播”行为，不仅造成严重浪费，而且误导了公众价值观，在社会上造成了严重不良影响。

决定明确，要禁止制作、传播、宣扬量大多吃、暴饮暴食以及其他浪费食品的节目或者音视频信息。同时，明确网络音视频服务提供者对音视频信息的审核责任，及时制止餐饮浪费音视频信息的传播。

8月13日，中国演出行业协会CAPA网络表演直播分会发文称，各会员企业，要进一步加强直播内容管理，特别是要重点关注以美食类为主要内容的直播，加强引导树立正确的饮食消费观，坚决禁止在直播中出现假吃、催吐、猎奇、宣扬量大多吃，暴饮暴食，以及其他铺张浪费的直播行为。

8月31日，国家网信办召开深入推进商业网站平台和“自媒体”传播秩序突出问题集中整治、“自媒体”基础管理专项治理和网络直播行业专项整治推进会，通报近1个月工作进展，对深入推进“三项整治”行动进行再部署。

通报显示，1个月来，国家网信办清理各类违法违规信息603万条，处置违法违规账号559万个，冻结“僵尸”账号92.8万个，处置百万粉丝以上账号169个;从应用商店移出无新闻服务资质应用程序7.2万款;依法处置违法违规直播平台338款，关闭主播直播间7.4万个，封禁违规主播账号10.5万个，处置违规“吃播”账号1.36万个。