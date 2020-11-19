Firefox在全球启用DoH前开开启了公众咨询以避免更多争议

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:Mozilla今天开启了公众评论和咨询期，讨论如何支持Firefox内部备受争议的以隐私为中心的DNS over HTTPS（DoH）协议。

去年，该组织因其在英国地区支持Firefox内部DoH的计划而受到批评，随后，Mozilla做出了罕见的公众咨询期决定。

英国政府官员、执法机构和当地的互联网服务提供商批评Mozilla开发和想要推出DoH。他们表示，这一功能可以帮助嫌疑人绕过企业防火墙和家长控制阻止列表。

DoH主要目的是使用https协议来进行DNS请求。当在Firefox等浏览器中部署时，该协议允许用户隐藏他们正在访问的网站，避免互联网服务提供商和企业流量管理解决方案等第三方观察者看到访问数据。

尽管该协议对用户的个人隐私有很多好处，但互联网服务提供商和执法机构公开反对，大部分反对均来自英国。于是这家浏览器制造商最终改变了主意，同意推迟在英国部署DoH。

相反，Mozilla为美国的所有Firefox用户启用了DoH，这家浏览器制造商自今年2月以来一直在大规模测试这一功能。然而，Mozilla一直计划向全世界的用户推出DoH。

目前的询问期是为了给“利益相关者”（可解读为政府和网络服务提供商）在这个问题上发言权，并避免未来DoH推出相关的问题。

利益相关者可以在2020年11月19日到2021年1月4日提交他们的意见。Mozilla表示，只要这些意见是合理的，并且考虑到用户的利益，他们就会考虑。

值得一提的是，苹果、谷歌Chrome和微软也宣布了在其产品中支持DoH协议的计划。