Firefox在全球启用DoH前开开启了公众咨询以避免更多争议

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > Firefox最新资讯 > 正文

Firefox在全球启用DoH前开开启了公众咨询以避免更多争议

2020-11-19 17:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:Mozilla今天开启了公众评论和咨询期，讨论如何支持Firefox内部备受争议的以隐私为中心的DNS over HTTPS（DoH）协议。

去年，该组织因其在英国地区支持Firefox内部DoH的计划而受到批评，随后，Mozilla做出了罕见的公众咨询期决定。

英国政府官员、执法机构和当地的互联网服务提供商批评Mozilla开发和想要推出DoH。他们表示，这一功能可以帮助嫌疑人绕过企业防火墙和家长控制阻止列表。

火狐,Mozilla

DoH主要目的是使用https协议来进行DNS请求。当在Firefox等浏览器中部署时，该协议允许用户隐藏他们正在访问的网站，避免互联网服务提供商和企业流量管理解决方案等第三方观察者看到访问数据。

尽管该协议对用户的个人隐私有很多好处，但互联网服务提供商和执法机构公开反对，大部分反对均来自英国。于是这家浏览器制造商最终改变了主意，同意推迟在英国部署DoH。

相反，Mozilla为美国的所有Firefox用户启用了DoH，这家浏览器制造商自今年2月以来一直在大规模测试这一功能。然而，Mozilla一直计划向全世界的用户推出DoH。

目前的询问期是为了给“利益相关者”（可解读为政府和网络服务提供商）在这个问题上发言权，并避免未来DoH推出相关的问题。

利益相关者可以在2020年11月19日到2021年1月4日提交他们的意见。Mozilla表示，只要这些意见是合理的，并且考虑到用户的利益，他们就会考虑。

值得一提的是，苹果、谷歌Chrome和微软也宣布了在其产品中支持DoH协议的计划。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Firefox 83引入仅支持HTTPS模式 确保访问安全连接

    日前，Mozilla正式推出了适用于Windows、Mac和Linux的Firefox83版本。新的稳定版引入了HTTPS-only 模式模式、性能改进和一些新的开发特性。下面一起来看看Firefox83.0主要新功能:

    Firefox 火狐浏览器 HTTPS

  • Firefox计划明年1月26日起结束对Flash的支持

    Mozilla周二公布了Firefox支持Adobe Flash的截止日期为2021年1月26。官方声称，Firefox版将是支持Flash的最终版本。2021年1月26日，Mozilla将发布不支持Flash的Firefox85版本，这将提高浏览器的性能和安全性。

    Firefox Flash Adobe

  • Firefox 82正式版开放下载 新功能抢先看

    Mozilla刚刚在FTP服务器上发布了Firefox 82正式版，包括Windows、Linux和MacOS平台。不过当前只能手动下载，还无法在浏览器内自动更新，预计今晚或者明天就会正式推送。Firefox 82的官方更新日

    Firefox82

  • Apple Watch或可打断噩梦 NightWareAPP获批

    据外媒报道，近日，美国食品和药物管理局已经批准了一款名为NightWare的Apple Watch应用，这种装置旨在减少某些成年人因噩梦引起的睡眠障碍。据介绍，该APP可通过对睡眠时心率和运动的分析，通过振动打断噩梦。

    Apple AppleWatch

  • Apple Watch或可打断噩梦：FDA批准销售NightWare应用

    日前美国食品和药物管理局（FDA）已经批准销售一款称为NightWare的Apple Watch应用，这有助于治疗创伤后应激障碍（PTSD）等疾病引起的噩梦。该系统利用智能手表的运动和心率数据来检测用户什么时候做噩梦，并振动腕带作为回应，唤醒用户打断噩梦，维持睡眠。该应用声称可协作干预由类似 PTSD 等障碍引起的噩梦。

    AppleWatch 苹果 NightWare

  • YHT永恒交易平台正式上线，成就数字时代的永恒动力

    当下数字货币其衍生品市场正在崛起，据TokenInsight数据显示， 2019 全年衍生品交易量 3 万亿美元，日均衍生品交易量 85 亿美元。预计到 2020 年底，加密衍生品市场的规模将达到基础现货市场规模的 20 倍。显然数字货币衍生品交易是开拓增量市场的一大风口，拥有着巨大的发展空间。 随着越来越多的人投入到区块链和数字资产浪潮中，都期待能获得丰厚的硕果和价值，而在数字资产市场整个生态链中，交易所作为最重要的流转环节具有?

    互联网金融

  • 锐捷路由器内嵌花生壳PHTunnel，端口映射实现终端设备远程访问！

    随着网络时代的来临和智能家居的普及，路由器在我们日常生活中扮演着越来越重要的角色。

    锐捷路由器

  • 英雄联盟S10纪录片《萍乡》观看地址 讲述TES中单Knight经历

    10月20日晚，英雄联盟官方发布了S10全球总决赛的纪录片《萍乡》，这个纪录片的主角是TES中单选手Knight，介绍了Knight是如何从一个默默无闻的少年成长为如今的世界级中单选手。

    英雄联盟 S10全球总决赛

  • 人工智能初创公司Eightfold估值达10亿美元 成为独角兽

    10月28日消息，据国外媒体报道，人工智能初创公司Eightfold AI（人工智能）周二表示，在D轮融资中筹集了1.25亿美元，使其估值达到10亿美元，成为独角兽。Eightfold独角兽公司通常指估值在10亿美元或更高的未上市初创公司。Eightfold表示，风投General Catalyst牵头了这轮融资，使其总融资超过1.8亿美元。Eightfold之前的投资者Capital One Ventures、Foundation Capital等等也参与了这轮融资。Eightfold利用人工智能帮

    人工智能

  • 腾讯音乐娱乐集团“如初之光”全新阵容闪耀上线，孙芮携单曲《Keep Fighting》炸裂开场

    10 月 28 日，腾讯音乐娱乐集团（下称TME）「新赏」特别企划之“如初之光”携手VOGUEme再度出发，用初心之光点亮新声代歌手的音乐梦想。作为全新阵容的首发歌手， 11 月 3 日SNH48 成员孙芮夺冠后的首支单曲《Keep Fighting》登陆TME旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌四大平台，用歌声展现着自己对待人生和事业的态度。早在 2013 年就成为SNH48 二期生成员的孙芮，一直以来都在音乐这条路上努力前行。从上半年在《青你2》中

    腾讯音乐 腾讯音乐娱乐集团 如初之光

  • Firefox for Android将很快迎来更多扩展插件

    虽然 Mozilla 很骄傲地宣布为 Firefox for Android 引入了多款扩展，并且承诺后续会带来更多内容。但从用户的反响来看，这家浏览器制造商似乎与社区之间存在着脱节。尽管每夜构建版的本次升级变动很大，但与桌面平台上最热门的 Firefox 附加组件的相对独立，还是让不少人视之为一次倒退。

    Firefox Android

  • Firefox 81.0.1发布：已修复内存占用率高等问题

    Mozilla 近日发布了 Firefox 81 的首个维护版本更新。本次更新最重要的一项就是修复了内存占用率高的问题，这个问题最早是在 Firefox 78 版本中被报告，而且已经存在有两个月时间了。

    Firefox 火狐新功能 火狐浏览器

  • Android端Firefox引入重定向追踪保护功能

    在桌面端 Firefox 中引入 Enhanced Tracking Protection v2.0 之后，Mozilla 今天又将这项功能引入到 Android (Fenix)平台上。目前，ETP 2. 0 已在Firefox for Android Nightly中推出，属于“严格”跟踪保护的一部分。

    Firefox 安卓

  • 赶紧更新！Firefox漏洞允许攻击者在同一WiFi劫持移动浏览器

    Mozilla已经修复了一个漏洞，攻击者可以使用该漏洞在同一个WiFi网络上劫持所有安卓版火狐浏览器，迫使用户访问恶意网站，比如钓鱼网页。

    Firefox Firefox漏洞 网站劫持

  • Firefox 83每夜构建版的Warp基准性能测试让人印象深刻

    上周，Mozilla 为 Firefox 83 每夜构建版启用了对 Warp JIT JavaScript 编译器的更新支持，带来了更高的响应速度和更快的页面加载等各项改进。为帮助大家了解其在 Ubuntu Linux 平台上的实际表现，我们也看到了 Firefox 83 每夜构建版和 Google Chrome 浏览器竞品的一番对比测试。

    Mozilla Firefox83 浏览器

  • Chrome正在启用HTTP/3，支持IETF QUIC

    QUIC(Quick UDP Internet Connections)是 Google 推出的一个项目，旨在降低基于 TCP 通讯的 Web 延迟。QUIC 非常类似 TCP+TLS+SPDY ，但是基于 UDP 实现的。它是 HTTP/3 的基础协议。

    Chrome 谷歌浏览器 HTTP

  • HTC折叠屏智能机设计专利曝光

    ​在规划 5G 智能机产品线的同时，HTC 似乎也在酝酿折叠屏的选项。荷兰科技博客 LetsGoDigital 报道称：2019 年底的时候，该公司在美国申请了一项“可折叠显示设备”的专利申请，并于 2020 年 8 月 20 日正式被世界知识产权组织(WIPO)的数据库所收录。与市面上的同类产品一样，得益于可半开或摊平的灵活铰链设计，该机也能够在智能机 / 平板电脑模式之间进行变换。

    HTC 折叠屏

  • Uber Freight正在进行5亿美元融资

    Uber将向投资者Greenbriar Equity Group LP出售Uber Freight的部分股份，作价达5亿美元。消息人士称，这一交易将在本月完成。资料显示，去年9月份，Uber Freight在芝加哥成立了总部，Uber表示将在该地区每年投资超过 2 亿美元，并雇用数百名员工。（完）

    Uber

  • HTC 申请可折叠手机专利：外翻版 Moto Razr

    DoNews 9月29日消息（记者 刘文轩）可折叠智能手机似乎有内翻就会有外翻，比如三星的 Galaxy Z Fold 和华为的 Mate X。另一种采用类似翻盖机形态的可折叠智能手机也有了“外翻派”。LetsGoDigital 发现 HTC 在 2019 年底向 WIPO 申请了一款折叠手机专利，今年 8 月正式公开。根据这份专利，HTC 这款折叠机采用类似三星 Galaxy Z Flip 和 Motorola Razr 5G 的翻盖形式，但方向却相反，也就是向外翻折，把原本竖直的屏幕分为两块更小

    HTC HTC可折叠手机 可折叠手机

  • 骁龙720G+720P屏卖2000元 HTC Desire 20+上市

    虽然HTC慢慢淡出了大家的视野，但是这家手机品牌仍没有放弃手机业务。今天，HTC Desire 20+在中国台湾正式上市，售价8490新台币（约合人民币2000元）。它采用渐变色设计，提供晨曦橘与暮影黑

    HTC
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI PCP AVP 英雄联盟手游 英雄联盟wildrift

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM