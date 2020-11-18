职业差评师出没外卖平台 小数额敲诈，单笔不超过2000元

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:在淘宝、京东等电商平台，“职业差评师”已经十分普遍，他们利用卖家重视店面名誉的心理，以差评威胁卖家索要钱财。而近日，这一非法群体将触角伸向了外卖平台。他们活跃在QQ等社交平台的群里招揽客户，提供“刷评”服务，不到1000元即可购买30个左右的“差评”。

据澎湃新闻报道，近日，广东赵先生称自己在外卖平台开店遭遇“职业差评师”敲诈勒索。对方先在其店铺下连续发布7条差评，宣称吃出蟑螂腿、青菜是生的，牛肉臭了等。

随后，当晚，一个陌生人添加了赵先生的微信，对方发来了多张”差评“截图，并威胁称给1200就全删。一开始赵先生没有同意，于是第二天又收到了7条差评。为此，赵先生只能暂时关闭店铺，同对方协商。而对方的要价也从开始的1200元涨到了1800元。

于是，赵先生向外面平台反映情况，但客服表示只能删除部分被识别为“恶意评价”的内容，其他评价因证据不足不能进行处理。

再次营业后，赵先生的店铺又陆续收到了差评。在近半个月的时间里，赵先生的店铺共收到了40条差评，其中28条被平台拦截，12条出现在评论里。

这些“职业差评师”十分狡猾，一般都选择新开店下手，且敲诈勒索金额不超过2000元，难以立案，卖家们维权困难，往往不少都会选择花钱”消灾“。

据公开报道，近些年发生多起“职业差评师”案件，有“职业差评师”因敲诈勒索罪被判处1年至2年不等的刑期。