苏宁易购投资成立云网万店，注册资本1.4亿

企查查APP显示，11月11日，深圳市云网万店科技有限公司成立，注册资本1.4亿元人民币，法定代表人为张近东，经营范围包括计算机软件及硬件、电子商务系统的技术开发、设计;经营电子商务;网页设计;数据库服务、数据库管理等。根据企查查股权穿透显示，该公司由苏宁易购（002024）全资控股。
企查查APP显示，11月11日，深圳市云网万店科技有限公司成立，注册资本1.4亿元人民币，法定代表人为张近东，经营范围包括计算机软件及硬件、电子商务系统的技术开发、设计;经营电子商务;网页设计;数据库服务、数据库管理等。根据企查查股权穿透显示，该公司由苏宁易购（002024）全资控股。
急速退款是苏宁推出的一项针对交易诚信记录良好的消费者提供的优质服务，旨在提升消费者的购物体验及购物信心。
苏宁易购宣布大家电、家装建材、生活电器、美妆日用和跨境商品等超过100个品牌提前开启双11现货销售，并同步进行百亿补贴活动。
今天，苏宁易购APP双十一主会场上线“百亿补贴恒大房产专场”，正式开卖全国恒大房源。值得注意的是，除了苏宁易购APP，苏宁全国线下门店也将同步销售。“大到一线城市核心闹市区，小到家门口的苏宁小店，都可以以优惠的价格购买恒大这批房源。”
昨日，苏宁易购宣布Super会员权益全新升级，双十一期间，Super会员可以享受观影、美食、APP会员等更多权益。
10月25日,苏宁易购旗下的电竞战队SN在英雄联盟世界赛上,连克强敌,以黑马之姿,杀入全球总决赛,将在10月31日,与来自韩国赛区的DWG会师决赛,争夺今年冠军奖杯。从赛前,SN战队并非夺冠热门,到闯入决赛,在赛场上,SN战队五名年轻的队员敢打敢拼,打出一波波“神仙操作”,获得了众多年轻粉丝的喜爱。公开数据显示,2020年,中国电竞拥有4.28亿用户,市场规模突破千亿,其中英雄联盟是职业化程度最高,发展最快,最受关注的赛事之一。10月26日,苏?
苏宁易购公告称，本次“18苏宁06”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并将于回售资金到账日2020年11月16日划付至投资者资金账户。
近日，据苏宁易购内部人士透露，苏宁易购将从四个方面进行双11直播。
近日，苏宁易购表示已将房子、汽车纳入百亿补贴计划。
随着11月2日中超联赛半决赛全部战罢,江苏苏宁易购和广州恒大两支俱乐部最终挺进决赛。这两支颇有渊源的球队会师冠军争夺战,吊足了全国球迷的胃口。11月3日,苏宁易购APP的双十一主会场上,出现了“百亿补贴恒大房产专场”,联合乐居开卖全国恒大房源。两家企业,在双十一这个节点“同屏”。在10月26日举行的2020年苏宁易购“双十一全民嘉年华”发布会上,苏宁百亿补贴发布官罗永浩表示,这个双十一,房产和汽车这样的超级大件,也会被纳入?
变更后，商家出现排期违约的，每次扣6分，所涉及的排期软件服务费退回商家。
11月前后,苏宁易购可真的是热搜榜上的常客。10月31日刚刚落幕的英雄联盟全球总决赛上,SN战队虽最终不敌DWG战队,但是其黑马姿态和疯狂的打法,在全世界范围内收割了一大批粉丝。3天后的中超半决赛上,江苏苏宁易购又以总比分3-2逆转上海上港,挺近决赛。苏宁易购先后参与的两场重磅比赛,满足了体育迷和电竞粉丝的需求,并且连续登上了热搜榜单,收到了空前的关注度。而苏宁易购针对双十一推出的重磅补贴,则切实抓住了更多消费者的心。最?
11月12日消息，今天0点，苏宁易购发布全程战报，11月1日至11日23点59分，双十一线上订单量增长75%。双十一期间，苏宁易购百亿补贴首入线下，家乐福到家服务订单量同比增长420%，一小时达及时履约率99%，最快配送时间用时9分钟。下沉市场，7000家苏宁县镇店双十一当天销售增长150%，沈阳蒲河镇、澄迈大丰镇、深圳观澜镇的老乡们购买力排全国前三。双十一当天，在各大城市商圈，苏宁广场、苏宁易购广场客流量突破1150万?
“大家都知道的大品牌,苏宁易购有,大家不知道的好品牌、新品牌,苏宁易购也有。”10月26日下午,郎永淳在苏宁易购双十一全民嘉年华发布会由衷地赞叹,苏宁易购强大的全球供应链能力。目前,苏宁易购拥有1000个海外买手团,在全球搜罗新品牌和新商品。他们把国外消费者喜爱的高颜值、高性价比好货带给国内消费者。同时,苏宁易购已经和全球数百家大品牌和供应商达成了深度战略合作协议,并获得品牌官方授权。在苏宁易购上,消费者不仅可以轻
11月11日消息，11月11日凌晨，苏宁易购公布实时战报：11日0点双十一全面开启后，用时19分钟，苏宁全场景生态渠道 （包含苏宁易购、苏宁易购天猫旗舰店、苏宁易购超级买手直播间、苏宁店播 ）GMV破50亿。据了解，这个双十一，苏宁易购提出的组货主张是，只为生活提案。通过对全球、新鲜、智能、个性这四个大维度变化的洞察，努力完成让每个消费者兴奋的新消费企划。在家电3C方面，各大家电3C品牌，包括海信、Apple、三?
10月28日消息，日前，苏宁易购在互动平台回复投资者提问称，苏宁易购双十一全民嘉年华已正式启动，公司将紧贴消费者需求，从好产品、好场景、好价格、好服务出发，继续推出百亿补帖等省钱计划，构建起包罗晚会、直播、线上线下各类入口与门店的“全场景消费矩阵”。苏宁方面表示，将进一步强化SUPER会员权益，升级极速退等售后服务，全力出击用户体验。未来，公司也将在强化自身零售服务能力的同时，积极提速生态合作?
11月12日消息，11月11日晚，张艺兴携手贾乃亮亮相“苏宁易购超级买手直播间”，吸引千万人次观看，累计观看人数达2400万，AirPods二代、蒂佳婷面膜、蒙牛纯甄牛奶等商品刚上链接就快速售罄。截至当晚十二点，单场直播GMV超1.6亿。据苏宁发布的数据，10月29日-11月11日，超级买手直播间带货总GMV超8亿，直播观看人数超1.2亿，相关话题总阅读量超5000万，短视频总播放量超2亿次。
江苏苏宁大药房有限公司昨日成立，注册资本1000万，由苏宁易购集团股份有限公司100%控股。
10月20日消息，根据天眼查公开信息显示，10月19日，江苏苏宁大药房有限公司成立，法定代表人为龚震宇，注册资本1000万。经营范围包含药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）等。此外，股东信息显示，该公司由苏宁易购集团股份有限公司全资控股。
今天0点，苏宁易购发布双十一战报。数据显示，11月1日至11日23点59分，苏宁易购线上订单量增长75%。直播方面，张艺兴、贾乃亮双十一当天空降超级买手直播间，全场带货总金额1.6亿元。
11 月 10 日晚，四场双十一晚会在五大卫视同时上演，一出双十一晚会大battle也让双十一的硝烟蔓延到了晚会现场。根据实时数据平台CSMHuan数据显示，截止到当日20:54，北京卫视苏宁易购双十一“好事发生”超级秀以2.1873%的收视率领先其他卫视。作为今年双十一四场晚会唯一在北方地区卫视进行的，北京卫视为本场苏宁易购超级秀提供了全媒体资源的支持，同时明星阵容超豪华，不仅节目编排更加适合全家“合家欢”式的观看，而且舞美设
11月12日，哔哩哔哩（以下简称“B站”）宣布启动 BILIBILI LIVE STAR 直播年度总选（以下简称“BLS”）。BLS是B站直播平台主播最高荣誉的比拼擂台..
在我国，一直都有「字如其人」的说法，好的字体不仅能够让人赏心悦目，同时也可以高效地传递书写者想要表达的意思。近日，江苏一名大三的学生就因..
双十二马上就快要到了，需要买移动电源的小伙伴们可以开始做准备了，那么哪些品牌可以加入购物车作为候选呢？下面笔者就给大家列出最值得加入双十..
大家在购买吸油烟机的时候总会纠结于哪家比较好，一方面是担心烹饪产生油烟带来的影响，二是希望拥有更好的使用体验。随着人们生活水平的提高，吸..
通过对500多户居民家庭厨房进行实地调研，摸查发现，中国厨房在往集成化、套系化厨电的方向发展，很多家庭也开始关注集成灶什么品牌好。但实际我国..
在今年齐家网峰会上，聚通装饰的亮相多少有些不同——聚通是年产值超10亿的头部装企，双方合作，释放出的样板效应明显。事实上，随着家装互联网化..
随着社会的发展，越来越多人开始重视健康生活、品质生活。净水器作为一款能让人喝到健康水的产品，逐渐走进各家各户中。但是什么净水器比较好?家..
疫情出现以来，为了配合疫情防控大局，尽可能降低个人感染风险，“宅家”已然成了习惯。作为家庭健康的组成部分，计划生育措施同样扮演着非常重要..
光遇的11月12日更新了全新的每日任务，其中有与4位玩家牵手组队等任务可以做，很多玩家还不清楚怎么做，下面就来为大家详细的介绍一下。..
九号公司双十一战报出炉：全渠道销售额突破1. 3 亿元，同比增长77%..
经常在群里看到有小伙伴问小红书笔记收录相关的情况:“为什么搜不到自己的笔记?”、“怎么才能知道自己的笔记有没有被收录?”、“笔记没有收录应..
11月6日，第三届全球乳业合作论坛在进博会期间召开。作为进博会在乳业领域的重要配套活动，论坛探讨了后疫情时代全球乳业发展趋势、中国乳制品进出..
品质服务在京东！ 11 月 12 日零点， 2020 京东11. 11 全球热爱季高潮盛典正式落下帷幕，各大品牌业绩暴涨的同时，京东手机通讯品质服务持续大热，..
经过 11 天的“浴血奋战”，京东11. 11 全球热爱季高潮盛典告一段落，放眼最大增量场，各大手机品牌经过激烈的角逐后均在京东平台实现了销量的腾飞..
11 月 1 日至 11 日期间，京东11. 11 全球热爱季火爆全网，累计下单金额超 2715 亿元的惊人战绩！而京东电脑数码各大品类销量也是一路攀升，尤其值..
11 月 11 日 24 点，经历了十一天的全民消费狂欢， 2020 京东11. 11 全球热爱季高潮盛典落下帷幕。作为用户购机焕新的主场， 11 天的狂欢也是各大..
截止 2020 年 11 月 12 日 0 时，一年一度的双 11 狂欢正式结束。从各家出炉的战报来看，站在内需爆发的井喷口，今年双 11 智能锁行业整体成绩喜人..
最近海澜之家把自家代言人从林更新换成了周杰伦，引发了全网热议，微博搜索指数飙升，让人们再次将注意力放到了“男装”上。..
11 月 11 日， 2020 新经纪峰会在海南三亚举行。本次大会由新居住服务平台贝壳找房主办，以“新经纪·新力量”为主题，来自全国 200 余家品牌、产..
“留守儿童”教育，由于缺少三大教育模块之一的家庭亲情教育，儿童心理和生理方面都面临着畏惧困难、性格孤僻且暴躁、逃学、厌学等问题。作为一名..