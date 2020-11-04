支付宝上线蚂蚁合花服务 两人可一起攒钱一起花

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:近日，支付宝上线“蚂蚁合花”功能，目前，用户可通过支付宝搜索找到该小程序。
据了解，蚂蚁合花可邀请一位好友一起攒钱一起花。
用户可手动将银行卡和余额资金转入蚂蚁合花，也可设置每月固定时间从指定账户转入蚂蚁合花。在店铺消费或者淘宝天猫消费时选择蚂蚁合花即可。
同时，还可设置每月支出额度，避免资金损失。
值得一提的是，如双飞产生纠纷，一方用户可对“蚂蚁合花”资金进行锁定。
站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:近日，支付宝上线“蚂蚁合花”功能，目前，用户可通过支付宝搜索找到该小程序。
据了解，蚂蚁合花可邀请一位好友一起攒钱一起花。
用户可手动将银行卡和余额资金转入蚂蚁合花，也可设置每月固定时间从指定账户转入蚂蚁合花。在店铺消费或者淘宝天猫消费时选择蚂蚁合花即可。
同时，还可设置每月支出额度，避免资金损失。
值得一提的是，如双飞产生纠纷，一方用户可对“蚂蚁合花”资金进行锁定。
昨日晚间，上交所、港交所陆续发布公告称，将暂缓蚂蚁集团上市。针对此前已发售的蚂蚁战配基金，支付宝客服回应称，因蚂蚁集团暂缓在A+H上市计划，本基金中原计划参与战略投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。
11月4日消息，针对蚂蚁集团暂缓上市对于计划参与战配新发基金的影响，支付宝客服就相关问题答复称，因蚂蚁集团暂缓在A+H上市计划，本基金中原计划参与战略投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。目前基金均已成立，基金运作不受影响。11月3日消息，上交所发布公告称暂缓蚂蚁集团科创板上市。随后，蚂蚁集团港股发布公告称，同时进行的H股于香港联合交易所有限公司主版上市亦将暂缓。此前，易方达、鹏华、中欧和汇添富、华夏
2020年10月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题再次更新了三个，其中这三个问题中有一个是之前出现过的，这三个问题分别是【成语“差强人意”是形容让人很不满意吗】、【天安门广场每天的升旗仪式，时间是固定的吗】和【小鸡宝宝考考你，武汉别名“江城”，又被称为什么】，下面就来为大家分享一下正确答案。
在金融服务这件事上，蚂蚁集团是新玩法最多的机构了。近日，新流财经发现，芝麻信用的信用权益一栏中又新上线了“晚点付”，当用户支付宝上所有支付渠道都不可用，且手动选择每张银行卡均无法成功付款时即可使用“晚点付”。
2020年10月13日，今天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语大全的，问题是“成语司马青衫是形容什么？”这个司马青衫的成语很少人知道，下面就来为大家详细的介绍一下成语司马青衫。
2020年11月4日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的是关于食品用品的，问题是“西瓜冰镇后为什么会更甜？”想必大家都喜欢吃冰镇西瓜，那么西瓜冰镇后变甜到底是什么原因？下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年10月28日，在今天支付宝的蚂蚁庄园更新了一个很有意思关于我们和地球的问题，问题是“歌曲《光年之外》一度很流行，你知道“光年”是什么单位吗?”这个光年到底是什么单位，让很多人比较容易搞混了，下面就来为大家详细的介绍一下。
日前，蚂蚁集团AH股定价大约68.8元，由此引发对蚂蚁集团员工激励计划的关注。根据蚂蚁集团公布的招股书，截至2020年9月30日，经济受益权激励计划项下的经济利益所对应发行人股份合计30.79亿股
2020年10月21日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“成语司马称好是形容人什么？”这个成语大家可能都没怎么听说过，下面就来为大家详细的介绍一下成语司马称好的详细意思。
2020年10月29日，在今天不少的朋友接受到新的支付宝的蚂蚁庄园小课堂问题是关于成语的，问题是“马前泼水是用来比喻什么的？”下面就来为大家详细的介绍一下正确答案。
2020年10月28日，在今天不少小伙伴在支付宝蚂蚁庄园小课堂中还有抽到关于五禽戏的，问题是“华佗“五禽戏”是模仿虎、鹿、猿、鸟，和哪种动物?”这个五禽戏大家经常的在电视剧中看到，那么五禽戏到底是模仿的哪种动物呢？下面就来为大家科普一下答案。
2020年10月17日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“成语首当其冲是指冲在最前面吗?”大家在平常用这个成语的时候，都觉得是冲在最前面，但是事实是这样的吗?下面就来为大家详细的介绍一下。
2020年10月12日，支付宝的蚂蚁庄园的答案更新了，今天的问题是“古代时彩色衣服主要靠什么来染色的？”这个问题其实还是容易回答的，古代没有特别的染料都是靠着植物来染色的，下面就来为大家分享一下今天的蚂蚁庄园答案。
2020年10月9日，在今天支付宝的蚂蚁庄园更新了全新的问题，这次的问题是关于人体反应机制的，问题是“人们冷的时候身上为什么会起鸡皮疙瘩?”起鸡皮疙瘩是每个人都遇到过的，特别是冷的时候，那么有没想过是为什么呢？下面就来为大家分享一下正确答案。
2020年11月3日，今天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“古人把山的南北面分别称为什么？”这个算是常识性的东西，古代很多东西都分阴阳，这个山也是不例外的，下面就来为大家详细的介绍一下。
2020年11月1日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今天的问题是“为什么夜晚仰望星空会感觉繁星闪烁像眨眼？”如果要自己回答的话还是很难的，但是选择题就简单了，下面就来为大家科普一下答案。
2020年10月31日，支付宝蚂蚁庄园的问题更新了，今天的问题是“乐器琵琶本名批把其中批把一词来源于哪里？”这个琵琶原本的出处是哪里呢？下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园的答案。
近日，一篇名为《支付宝，我手里的板砖还等着你》的文章在社交媒体刷屏。文章历数几次支付宝曾经历的“全网黑”事件，把自己自封为支付宝CPO（首席拍砖官），结果引发一众网友跟风“自封CPO”。
蚂蚁集团A股打新开始。蚂蚁上市或将创下新的IPO世界纪录，而同样创下世界纪录的，是蚂蚁及其生态伙伴在不同领域的数字化升级，改善了公众的生活方式。出行便是最典型的领域之一。
2020年10月27日，在今天支付宝的蚂蚁庄园更新了最新的问题，是关于生活小知识的，问题是“井盖一般都是圆的原因包括以下哪项？”其实两个选项还是比较容易选择的，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园的答案。
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近日，豆瓣电影开始不显示所有短评，官网显示，短评区仅展示部分短评，由算法根据时间、热度等因素进行筛选，并随机展示。影片上映之前的、与影片..
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翟继茹、李昊原责编/杨博丞 在蚂蚁金服距离超越茅台成为A股新“股王”只差几天时，它的上市之旅急转直下。上交所和港交所两份公告让蚂蚁集团暂停了..
中国电信联合三星电子在南京正式发布采用折叠屏设计的心系天下最新一代手机——三星W21 5G。这也是三星首款5G双卡双待折叠屏手机。..
日前，PCI-SIG组织确认，v0.7版本的PCIe6.0标准文本已经下发给会员，该标准的制定一切处于正轨，将在2021年如期转正。PCIe6.0的针脚速率提高到了6..
海底捞是国内知名的一家火锅品牌，几乎所有门店都经常出现排长队的现象，而在最近天眼查数据显示，海底捞新增多条商标信息，包括池底捞、渠底捞、..
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近日，两张OPPO新机专利图在网上流传曝光。从图中可以看出，手机正面选用了目前很流行的全面屏设计，屏幕正面没有看到任何开孔，在手机顶部也没有..
11月4日晚，三星正式推出了W21 5G折叠屏手机，这是三星与中国电信合作定制的“心系天下“手机的13代作品了，骁龙865+、120Hz高刷折叠屏..
前不久，Intel突然宣布以90亿美元（约601亿）的价格将旗下的NAND闪存业务出售给了SK海力士，业内哗然。尽管外界批评SK海力士买亏了、且目前闪存处..
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今日晚间，三星将举行新品发布会，正式发布W21 5G折叠屏旗舰手机。据悉，W21 5G是三星和中国电信合作的第十三代“心系天下”产品。和上..
近日，苏宁易购双11百亿补贴计划开启，其中，针对5G手机平均每台的专项补贴金额为500元，iPhone12和华为mate40等5G新品手机均在补贴范围。..
11月4日晚间消息，支付上线了 一项名为蚂蚁合花的服务。据介绍，用户可邀请他人一起参与，两人可以使用共同攒钱、账单管理等功能。页面显示，蚂蚁..
支付宝上线 “蚂蚁合花”服务，用户可邀请其他支付宝用户一起参与到蚂蚁合花，两人可以使用共同攒钱、账单管理等功能。用户可以手动将银行卡和余额..
网易严选发布微博表示，今年将退出双十一。具体而言，网易严选其实并没有真正“退出”，而是选择了不同的玩法。网易严选表示，今年仍将有全年最大..