支付宝上线蚂蚁合花服务 两人可一起攒钱一起花

​2020年10月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题再次更新了三个，其中这三个问题中有一个是之前出现过的，这三个问题分别是【成语“差强人意”是形容让人很不满意吗】、【天安门广场每天的升旗仪式，时间是固定的吗】和【小鸡宝宝考考你，武汉别名“江城”，又被称为什么】，下面就来为大家分享一下正确答案。