支付宝上线蚂蚁合花服务 两人可一起攒钱一起花

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支付宝上线蚂蚁合花服务 两人可一起攒钱一起花

2020-11-04 19:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:近日，支付宝上线“蚂蚁合花”功能，目前，用户可通过支付宝搜索找到该小程序。

QQ截图20201104200235.jpg

据了解，蚂蚁合花可邀请一位好友一起攒钱一起花。

用户可手动将银行卡和余额资金转入蚂蚁合花，也可设置每月固定时间从指定账户转入蚂蚁合花。在店铺消费或者淘宝天猫消费时选择蚂蚁合花即可。

同时，还可设置每月支出额度，避免资金损失。

值得一提的是，如双飞产生纠纷，一方用户可对“蚂蚁合花”资金进行锁定。

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