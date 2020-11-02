开发者避雷指南：百度搜索算法规范全解析

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:近日，百度搜索线上公开课上官方罗列了常见的搜索算法问题，包括新站外链，网站更新，面包屑导航层级，死链，快排等相关知识点，为开发者排雷。站长之家整理了相关要点，供大家学习。

新站还是老站的小疑问

1、新站建立适当交换外链利于发现，也可以使用主动提交到百度站长平台发现网站。

2、首页内容要保持更新速度，持续优化，并且视觉感官上符合简单、明了、主题明确、无冗杂信息等优质特质

3、面包屑要清晰，并且站点内容最好有清晰的层级逻辑， 主页>目录>进一步的目录>内容详情页>内链回其他层级，形成一个树状结构，并且反应在URL的结构上

4、不希望搜索收录的内容提前做robots，死链内容要正确404避免无效流量的spider抓取不利于网站

5、其他的体验细节需要细心维护，避免模板化的内容，不要影响用户对内容的获取的便利性，杜绝不符合搜索算法要求的违规行为，不要追求过快流量提升，不欺骗搜索引擎

围绕需求出发

Ø 头部需求拥挤，流量分配不均;中长尾搜索内容质量偏低甚至恶劣，内容供给不足

Ø 建议:小众领域持续保持内容输出，领域精细化，领域越集中，越有利于搜索排序

相对冷门领域:本地生活、政务、生产制造、体育、历史

数据来源:百度指数

不建议的建站行为

Ø 网站结构复杂，层级逻辑零散

Ø 为了获取抓取量不注重内容质量爆发增长内容

Ø 使用其他网站的模板或大量常见模板建站

Ø 为了增加内容相关度，虚构相关热点词在标题或正文内

Ø 刻意增加内容篇幅长度、翻页

Ø 领域无法集中，内容零散

Ø 广告干扰用户浏览

互动答疑

问:关于下载站体验

答:建议要保证下载包的有效性，不要阻止用户下载（这里指极速下载）。个人感觉还是用户体验第一。

问:是否可以把网站被判断哪些不合格的算法，在站长平台给出提示!

答:百度排名是综合判断的，一个站点的好不好，不是单一的因素能决定。

问:自己原创的文章被大站采集，排名比自己好怎么办?

答:文章中夹杂自己的品牌，如果是采集严重，可以在站长平台进行反馈。

问:百度现在比较注重移动端，移动端怎么优化?

答:可以参考百度移动端优化白皮书，无论是跳转还是适配都要做规范。

问:持续做原创内容有利于网站权重提升吗?

答:持续做原创内容增加收录肯定会增加百度所认知的权重（非三方工具）。

问:对于大站点，每天都会产生大量的404，需要每天提交站点死链吗?

答:如果有大量内容可以通过robots进行禁止。

问:关于快排的问题!

答:百度最近与站长交流，发现近期有快排猖獗的现象，并指出年前会针对快排再来一波打击。

问:百度最近收录慢!

答:站点积累的不好，和站点自身有关，如果是之前收录好这几天收录不好，那就去站长后台反馈。