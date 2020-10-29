2020中国互联网百强名单发布：阿里、腾讯、美团位列前三

如果从毕业开始就在一家互联网公司做研发，做了十年又去到传统公司是什么体验？如果这家互联网公司还经历了创业、快速扩张、纳斯达克上市、退市、被收购又是什么体验？本文，InfoQ 与香格里拉研发副总裁、TGO 会员 张宇祺进行了深度对话，听他讲述在去哪儿网的十年历程，以及感受到的互联网公司与传统企业的文化差异。