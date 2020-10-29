2020中国互联网百强名单发布：阿里、腾讯、美团位列前三

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 互联网最新资讯 > 正文

2020中国互联网百强名单发布：阿里、腾讯、美团位列前三

2020-10-29 21:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:今日，中国互联网协会正式发布了《中国互联网企业综合实力研究报告（2020）》。中国互联网协会副秘书长宋茂恩指出，在这一年里，我国互联网行业头部企业整体发展呈现如下趋势:

一是前百家企业总体营收规模创历史新高，互联网业务收入达3.5万亿元，整体规模较去年增长28.2%。总体盈利规模迈上新的台阶，营业利润总额达3174.9亿元。

二是企业原始创新能力持续增强，研发投入规模达1772亿元，较去年增长15.2%。

三是经济拉动作用显著，前百家企业纳税总额和员工数量同比增速分别为20.6%、18.3%，新模式新业态助力稳就业。

四是互联网应用场景实现全方位覆盖，互联网企业地理聚集特征显著，京津冀、长三角、珠三角集中了超过八成的互联网前百家企业，北京成为入驻首选地。

五是消费互联网持续深耕细作，电子商务稳居互联网垂直产业首要地位;产业互联网布局不断深化，云服务助力传统产业转型升级。

六是领军企业格局持续变更，有21家企业连续8年入围互联网前百家企业，年度迭代率最高达到45%。

互联网成长型企业发展势头迅猛，呈现如下趋势:

一是成长型企业增速迅猛，且规模与盈利协同增长，营业收入同比增速达88.3%，是互联网前百家企业的3.1倍。

二是研发投入规模处于业界高位，平均研发投入占比达12.6%。

三是聚焦传统互联网领域，精雕细琢商业模式拓宽服务边界。四是社交电商助推企业营收爆发式增长，电子商务迎来投融资热潮。

同时，中国互联网协会于会上发布了2020年中国互联网综合实力前百家企业和中国互联网成长型前20家企业名单。

阿里巴巴（中国）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、美团公司、百度公司、京东集团、网易集团、上海寻梦信息技术有限公司、北京小桔科技有限公司、北京字节跳动科技有限公司、腾讯音乐娱乐集团位居2020年中国互联网综合实力企业前十名。

排名

企业名称

主要业务与品牌

所属地

1

阿里巴巴（中国）有限公司

淘宝、天猫、阿里云、钉钉

浙江省

2

深圳市腾讯计算机系统有限公司

微信、腾讯云、腾讯视频、腾讯会议

广东省

3

美团公司

美团、大众点评、美团外卖

北京市

4

百度公司

百度

北京市

5

京东集团

京东商城、京东物流

北京市

6

网易集团

网易游戏、网易邮箱、网易有道、网易新闻

广东省

7

上海寻梦信息技术有限公司

拼多多

上海市

8

北京小桔科技有限公司

滴滴快车、青桔单车、礼橙专车、滴滴企业版

北京市

9

北京字节跳动科技有限公司

抖音、今日头条、西瓜视频

北京市

10

腾讯音乐娱乐集团

qq音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民k歌

北京市

11

三六零安全科技股份有限公司

360安全卫士、360浏览器、360手机卫士、360手机助手

北京市

12

新浪公司

新浪网、微博

北京市

13

北京五八信息技术有限公司

58同城、安居客、驾校一点通、58同镇

北京市

14

苏宁控股集团有限公司

苏宁易购、苏宁金融、PP体育、PP视频

江苏省

15

小米集团

小米、MIUI米柚、米家、Redmi

北京市

16

用友网络科技股份有限公司

YonBIP用友商业创新平台

北京市

17

北京爱奇艺科技有限公司

爱奇艺、随刻、奇巴布、叭嗒

北京市

18

搜狐公司

搜狐媒体、搜狐视频、搜狗搜索、畅游游戏

北京市

19

携程集团

携程旅行网、去哪儿、Trip.com、天巡

上海市

20

湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司

芒果TV

湖南省

21

武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司

斗鱼直播

湖北省

22

北京车之家信息技术有限公司

汽车之家、二手车之家

北京市

23

上海基分文化传播有限公司

趣头条

上海市

24

唯品会（中国）有限公司

唯品会

广东省

25

央视国际网络有限公司

央视网、央视影音、中国互联网电视、CCTV手机电视

北京市

26

北京猎豹移动科技有限公司

猎豹清理大师、钢琴块2、我爱品模型、AI智能服务机器人

北京市

27

网宿科技股份有限公司

网宿科技

上海市

28

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

三七游戏，37网游，37手游

安徽省

29

同程旅游集团

同程旅行、同程航旅、同程生活

江苏省

30

广州华多网络科技有限公司

YY直播

广东省

31

浙江世纪华通集团股份有限公司

盛趣游戏 点点互动 天游 七酷

浙江省

32

四三九九网络股份有限公司

4399小游戏、4399休闲娱乐平台

福建省

33

人民网股份有限公司

中国共产党新闻网、人民网评、领导留言板、人民视频

北京市

34

咪咕文化科技有限公司

咪咕音乐、咪咕视频、咪咕阅读、咪咕快游

北京市

35

行吟信息科技（上海）有限公司

小红书

上海市

36

浪潮集团有限公司

浪潮云、爱城市网、云洲工业互联网平台

山东省

37

科大讯飞股份有限公司

讯飞学习机、讯飞输入法、讯飞听见、讯飞翻译机

安徽省

38

龙采科技集团有限责任公司

龙采，龙采体育，资海云，海健身

黑龙江省

39

上海连尚网络科技有限公司

WiFi万能钥匙

上海市

40

东方财富信息股份有限公司

东方财富、东方财富证券、天天基金、Choice数据

上海市

41

拉卡拉支付股份有限公司

拉卡拉支付、积分购

北京市

42

新华网股份有限公司

溯源中国、新华睿思数据云图分析平台、媒体创意工场、思客

北京市

43

巨人网络集团股份有限公司

征途系列游戏、征途2系列游戏、球球大作战、帕斯卡契约

重庆市

44

广州多益网络股份有限公司

多益网络、神武、梦想世界、传送门骑士

广东省

45

北京六间房科技有限公司

花椒直播、六间房直播

北京市

46

美图公司

美图秀秀、美颜相机、美拍、美图魔镜

福建省

47

贝壳找房（北京）科技有限公司

贝壳找房、被窝家装

北京市

48

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

鹏博士云网、鹏博士数据中心、鹏云视讯、小朋管家

四川省

49

上海东方网股份有限公司

东方新闻、东方头条、翱翔、纵相

上海市

50

上海钢银电子商务股份有限公司

钢银电商、钢银云贸易

上海市

51

深圳市梦网科技发展有限公司

5G消息、富信、梦网云会议

广东省

52

北京网聘咨询有限公司

智联招聘

北京市

53

上海米哈游网络科技股份有限公司

米哈游

上海市

54

好未来教育科技集团

学而思网校、学而思培优、励步英语、小猴AI课

北京市

55

汇通达网络股份有限公司

超级老板、汇通达汇享购+微商城、超级经理人、超级供应商

江苏省

56

深圳乐信控股有限公司

乐信、乐卡、乐花、分期乐

广东省

57

北京昆仑万维科技股份有限公司

GameArk、闲徕互娱、Opera

北京市

58

满帮集团

货车帮、运满满

贵州省

59

华云数据控股集团有限公司

国产通用型云操作系统安超OS、安超云一体机、安超云套件Archer Cloudsuite、安超桌面云ArcherDT

江苏省

60

北京趣拿信息技术有限公司

去哪儿网、去哪儿旅行

北京市

61

前锦网络信息技术（上海）有限公司

前程无忧51Job、应届生求职网、无忧精英网、51米多多

上海市

62

竞技世界（北京）网络技术有限公司

JJ比赛

北京市

63

无锡市不锈钢电子交易中心有限公司

无锡不锈钢

江苏省

64

北京蜜莱坞网络科技有限公司

映客直播、积目、对缘、不就

北京市

65

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2345网址导航、2345加速浏览器、2345安全卫士

上海市

66

波克科技股份有限公司

波克城市、捕鱼达人、猫咪公寓

上海市

67

杭州边锋网络技术有限公司

边锋游戏、Dragon War、权倾三国、侠客风云传online

浙江省

68

福建网龙计算机网络信息技术有限公司

魔域、征服、英魂之刃、网教通

福建省

69

二六三网络通信股份有限公司

263云通信、263云视频、263云直播、263云邮箱

北京市

70

北京光环新网科技股份有限公司

光环新网、光环云

北京市

71

深圳市迅雷网络技术有限公司

迅雷X、迅雷直播、手机迅雷、迅雷快鸟

广东省

72

北京世纪互联宽带数据中心有限公司

世纪互联、蓝云

北京市

73

厦门点触科技股份有限公司

点触科技

福建省

74

新中冠智能科技股份有限公司

新中冠、喜购宝、渠易宝

福建省

75

北京农信互联科技集团有限公司

猪联网、企联网、农信商城、农信金服

北京市

76

成都积微物联集团股份有限公司

积微物联、达海

四川省

77

联动优势科技有限公司

联动数科、联动支付、联动信息、联动营销

北京市

78

汇付天下有限公司

聚合支付、智汇管家、企账通、海外购

上海市

79

深圳市房多多网络科技有限公司

房多多

广东省

80

上海创蓝文化传播有限公司

创蓝253、创蓝万数、闪验

上海市

81

深圳市创梦天地科技有限公司

乐逗游戏

广东省

82

探探科技（北京）有限公司

探探

北京市

83

多点生活（中国）网络科技有限公司

多点

北京市

84

广州荔支网络技术有限公司

荔枝

广东省

85

汇量科技集团

Mintegral、GameAnalytics、Nativex

广东省

86

武汉物易云通网络科技有限公司

司机宝、煤链社、筑链社、绿资源

湖北省

87

江苏零浩网络科技有限公司

智通三千

江苏省

88

东方明珠新媒体股份有限公司

东方明珠、百视通、东方购物、东方有线

上海市

89

瓜子汽车服务（天津）有限公司

瓜子二手车、毛豆新车、瓜子养车

天津市

90

北京搜房科技发展有限公司

房天下网、开发云、家居云、经纪云

北京市

91

上海识装信息科技有限公司

得物

上海市

92

北京五八到家信息技术集团有限公司

天鹅到家、快狗打车

北京市

93

贵州白山云科技股份有限公司

ATD、YUNDUN、数聚蜂巢

贵州省

94

广州趣丸网络科技有限公司

TT语音、TT电竞

广东省

95

驴妈妈旅游网

驴妈妈、驴悦亲子、先游后付、驴客严选

上海市

96

厦门吉比特网络技术股份有限公司

问道、问道手游、不思议迷宫、地下城堡2:黑暗觉醒

福建省

97

海看网络科技（山东）股份有限公司

海看IPTV、海看智慧广电、海看精品

山东省

98

山东世纪开元电子商务集团有限公司

世纪开元、益好、东讯、时间轴

山东省

99

浙江华坤道威数据科技有限公司

政法融媒云、数聚房、数懒

浙江省

100

易车公司

易车、汽车报价大全、易车伙伴、汽车产经网

北京市


  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 互联网抛弃了我爸妈

    国庆期间，无锡火车站一张照片爆红网络。照片中，一块牌子写着“无健康码由此进入”，专为“老人机、无微信、不会操作”的旅客提供服务，这张照片在微博上收获 10 万+次点赞，也让众多网友感叹，数字生活下的老人不应该被遗忘。

    互联网 老人上网 老人上网习惯

  • 互联网大厂同名餐厅：有阿里骨头馆、京东肉饼等

    今日头条起诉今日油条商标侵权。随后有多位网友透露，被侵权的不只是今日头条一家，其中还有阿里骨头馆、京东肉饼、字节跳动小吃店、百度超市等。

    阿里巴巴

  • 互联网接班人正走上舞台

    用饭圈的话来讲，陌陌新任CEO王力可能具有“热搜体质”。一年前，王力一则关于“霸道总裁”真实形象的微博冲上热搜。一年之后，王力再度登上热搜榜，带来的是陌陌CEO履新的消息，霸道总裁王力成为了货真价实的陌陌掌舵人。10月24日，陌陌通过一项人事任命:总裁兼首席运营官王力将接替创始人唐岩担任首席执行官（CEO）一职，该任命将于20

    陌陌 唐岩 陌陌CEO

  • 我在互联网大厂做产品

    互联网做产品，不止是“赛马”与“大力出奇迹”。如果以达到月活跃用户 4 亿，作为国民App的最低标准，那么国内有微信、QQ、支付宝、抖音、快手、微博、淘宝等明星产品。

    互联网大厂 产品经理 互联网公司

  • 互联网算命，不是个好生意？

    疫情、降薪、失业、内卷……2020年或许是这届年轻人最为困难的一年，无尽的焦虑与压力之下，他们陷入了失落与迷茫之中，失去了未来的方向。如果此时有人能够为你指引出未来的道路，你是会走出迷茫呢?

    互联网算命 占卜算命 网络算命

  • 上海互联网苦等新BAT与TMD

    在上海某互联网企业就职的王聪说道，作为一个上海人，拼多多强调的下沉市场和加班文化，都与上海的金融范和精致生活不太相符。但是，异军突起的拼多多，如今成为了上海互联网企业的「课代表」，巅峰市值曾达到1160亿美元。

    上海互联网 拼多多 TMD

  • 互联网流量，让天下充满难做的生意

    阿里巴巴创立之初，马云提出了震撼人心的使命“让天下没有难做的生意”。截至2020年初，超过25万个品牌和商家入驻天猫。上到国际品牌，下到本土农户，都可以借助阿里巴巴的电商平台做生意。阿里巴巴正在成为中国商业的基础设施。

    互联网流量

  • 十一黄金周为什么没有互联网“偷袭”战

    微信红包偷袭支付宝，占据移动支付一席之地;在线打车软件补贴大战，滴滴熬了过来;美团重金招聘恢复运力，逆袭百度外卖;抖音火力全开，魔性 15 秒短视频加上集中冠名赞助大赛，火爆全国、压制“一哥”快手。

    十一黄金周 互联网营销 微信红包

  • 招联金融董希淼：互联网金融和互联网银行将成未来重点发展趋势

    随着科技的发展，互联网已经渗透到了各行各业中，近日，央行和银保监会负责人在 2020 年金融街论坛上纷纷提到数字化转型和数字金融的发展，招联金融首席研究员董希淼表示，鼓励互联网金融和互联网银行发展的导向较明确。最近，全国三家互联网银行之一的四川新网银行发布三季报，显示三季度净利润环比上涨32%。分析人士称，金融科技化和中小银行区域化的政策导向下，未来互联网银行与中小银行竞争与合作空间将更大。专业人士还指出?

    互联网金融

  • 曼彻教育聚力“互联网+”，构建智能教学服务体系

    自成立以来，曼彻教育便积极探索信息技术与教育教学深度融合的教学模式和有效机制。通过不断优化在线教育教学系统，增强师资队伍的在线教学能力，提升在线教学品质和学员学习体验，曼彻教育以教育信息化的融合创新助推在线教育的改革和发展。加大互联网、大数据、人工智能等现代信息技术在教育领域的应用，搭建智能化在线教学平台，曼彻教育现已形成从后端学术研发到前台授课的全流程服务。据了解，曼彻教育现有在线课程资源50万余

    曼彻教育

  • 轻松集团：用互联网的力量，打破传统保险壁垒

    随着互联网的到来，信息接收越来越平等，特别是对于成长在互联网时代的90后、00后而言，那么过去保险行业利用信息不对称进行的销售，几乎很难在他们身上继续。在轻松集团旗下轻松保险研究院发布的最新一份《年轻人保险消费报告》中，显示：90后购险者不愿与客服/经纪人过多沟通，更倾向于通过互联网自主筛选产品。在这种“独立、理性、务实”的保险态度下，轻松集团始终坚持，互联网保险的产品不应再有太多局限，要紧密结合互联网?

    轻松集团

  • 马云：不能因为P2P否定整个互联网金融

    据国内媒体报道，在今天于上海举办的第二届外滩金融峰会上，联合国数字合作高级别小组联合主席马云出席并发表演讲。马云表示，“互联网金融必须有三个核心要素，第一，必须拥有丰富的数据

    马云 P2P 互联网金融

  • 软盟：互联网经济崛起，你学会软文发布推广了吗？

    如今互联网经济的浪潮已经铺天盖地般涌来，越来越多的消费都离不开互联网的推动与支持，近些年崛起的美团、大众点评、小红书等安利神器更是彰显了互联网经济的强大之处。然而在互联网经济举起的今天，你学会分享式推销了吗?今天本文就将为大家分享一些软文推广干货!软文推广已经成为当今媒体主要的信息传递工具之一，无论是公司品牌营销，还是淘宝商品售卖，发布适合的软文都是其必选的一条推广路径。随着移动互联网的普及，越来越

    软盟

  • 区块链原生+能源互联网，新基建科技先行

    能源产业创新风潮愈演愈烈，能源互联网的技术迭代正成为全球能源产业革命的重要风向标。 10 月 16 日，“第二届能源互联网国际创新创业峰会”在成都召开。此次峰会重点关注“政策、市场、技术、投资、创新”五个方面，围绕“十四五”能源规划、“能源互联网行业的发展趋势与路径”、“能源互联网行业投资的方向与准则”等议题进行深度探讨。 400 余位来自国内外能源互联网行业的专家与代表受邀参加，并通过中英文平台面向全球直播

    区块链

  • “上海名媛”在线拼团：互联网才是最魔幻的造梦空间

    根据刷屏文章的作者的描述，其斥“巨资” 500 元闯入一个名为“上海名媛群”的微信群。在这里，他眼界大开， 3 个人合租一个月的爱马仕kelly包， 6 个人拼单一份丽思卡尔顿双人下午茶，也可以 40 个人拼一间宝格丽酒店的顶级商务套房。攒齐 60 个人，每人 100 块凑够6000，还能共同拥有一天的法拉利。而这些拼单，目的似乎只是为了拍照发社交网络和吸引真正的有钱人。

    拼团 上海名媛 在线拼团

  • 互联网大厂干了十年，为什么我最后决定去传统企业？

    如果从毕业开始就在一家互联网公司做研发，做了十年又去到传统公司是什么体验？如果这家互联网公司还经历了创业、快速扩张、纳斯达克上市、退市、被收购又是什么体验？本文，InfoQ 与香格里拉研发副总裁、TGO 会员 张宇祺进行了深度对话，听他讲述在去哪儿网的十年历程，以及感受到的互联网公司与传统企业的文化差异。

    互联网企业 去哪儿网 互联网公司

  • 零的突破！A股将迎来第一家互联网巨头

    10月21日，证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票（IPO）注册。这意味着A股即将迎来首个互联网巨头。长期以来，美股和港股是很多中国互联网公司的上市首选地，这使得A股投资者很少有机会参与分享互联网行业发展的红利，而随着蚂蚁IPO获得证监会同意注册，这一历史即将改变。

    蚂蚁集团 蚂蚁集团上市 蚂蚁集团IPO

  • 巨头竞相跨界入场，互联网风口能把猪吹多高？

    “不好好学习，就回去养猪去”，一度是老师教育学生要认真读书的口头禅。一直以来，养猪都是又脏又累还不赚钱的代名词，就是这样一个遭到厌恶的行业，如今似乎又焕发了新一春，足以颠覆我们的想象。

    互联网 生猪养殖 网易

  • 周鸿祎谈互联网阶层固化：不是姓马就是姓马还是姓马

    阶层固化是指各阶层之间流动受阻的情况。社会学把由于经济、政治、社会等多种原因而形成的，在社会的层次结构中处于不同地位的社会群体称为社会阶层。近日，周鸿祎在社交媒体发布一段2017年视

    周鸿祎

  • 7位互联网打工人自述：累就对了，毕竟只能打工到35岁

    最近“打工人”这个词火爆网络。茶余饭后，微信聊天中，甚至表情大战里，随处可见“打工人”的身影。不少人将“打工人”看作是自己的真实写照，“打工人”甚至成为了互联网人在面临职场困境和生活重担时的一场娱乐狂欢。

    互联网工作 打工者 创业者
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
英雄联盟手游 英雄联盟wildrift DA pa ARPPU ARPU ROI PPC PD PDB

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM