2020中国互联网百强名单发布：阿里、腾讯、美团位列前三

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:今日，中国互联网协会正式发布了《中国互联网企业综合实力研究报告（2020）》。中国互联网协会副秘书长宋茂恩指出，在这一年里，我国互联网行业头部企业整体发展呈现如下趋势:
一是前百家企业总体营收规模创历史新高，互联网业务收入达3.5万亿元，整体规模较去年增长28.2%。总体盈利规模迈上新的台阶，营业利润总额达3174.9亿元。
二是企业原始创新能力持续增强，研发投入规模达1772亿元，较去年增长15.2%。
三是经济拉动作用显著，前百家企业纳税总额和员工数量同比增速分别为20.6%、18.3%，新模式新业态助力稳就业。
四是互联网应用场景实现全方位覆盖，互联网企业地理聚集特征显著，京津冀、长三角、珠三角集中了超过八成的互联网前百家企业，北京成为入驻首选地。
五是消费互联网持续深耕细作，电子商务稳居互联网垂直产业首要地位;产业互联网布局不断深化，云服务助力传统产业转型升级。
六是领军企业格局持续变更，有21家企业连续8年入围互联网前百家企业，年度迭代率最高达到45%。
互联网成长型企业发展势头迅猛，呈现如下趋势:
一是成长型企业增速迅猛，且规模与盈利协同增长，营业收入同比增速达88.3%，是互联网前百家企业的3.1倍。
二是研发投入规模处于业界高位，平均研发投入占比达12.6%。
三是聚焦传统互联网领域，精雕细琢商业模式拓宽服务边界。四是社交电商助推企业营收爆发式增长，电子商务迎来投融资热潮。
同时，中国互联网协会于会上发布了2020年中国互联网综合实力前百家企业和中国互联网成长型前20家企业名单。
阿里巴巴（中国）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、美团公司、百度公司、京东集团、网易集团、上海寻梦信息技术有限公司、北京小桔科技有限公司、北京字节跳动科技有限公司、腾讯音乐娱乐集团位居2020年中国互联网综合实力企业前十名。
排名
企业名称
主要业务与品牌
所属地
1
阿里巴巴（中国）有限公司
淘宝、天猫、阿里云、钉钉
浙江省
2
深圳市腾讯计算机系统有限公司
微信、腾讯云、腾讯视频、腾讯会议
广东省
3
美团公司
美团、大众点评、美团外卖
北京市
4
百度公司
百度
北京市
5
京东集团
京东商城、京东物流
北京市
6
网易集团
网易游戏、网易邮箱、网易有道、网易新闻
广东省
7
上海寻梦信息技术有限公司
拼多多
上海市
8
北京小桔科技有限公司
滴滴快车、青桔单车、礼橙专车、滴滴企业版
北京市
9
北京字节跳动科技有限公司
抖音、今日头条、西瓜视频
北京市
10
腾讯音乐娱乐集团
qq音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民k歌
北京市
11
三六零安全科技股份有限公司
360安全卫士、360浏览器、360手机卫士、360手机助手
北京市
12
新浪公司
新浪网、微博
北京市
13
北京五八信息技术有限公司
58同城、安居客、驾校一点通、58同镇
北京市
14
苏宁控股集团有限公司
苏宁易购、苏宁金融、PP体育、PP视频
江苏省
15
小米集团
小米、MIUI米柚、米家、Redmi
北京市
16
用友网络科技股份有限公司
YonBIP用友商业创新平台
北京市
17
北京爱奇艺科技有限公司
爱奇艺、随刻、奇巴布、叭嗒
北京市
18
搜狐公司
搜狐媒体、搜狐视频、搜狗搜索、畅游游戏
北京市
19
携程集团
携程旅行网、去哪儿、Trip.com、天巡
上海市
20
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司
芒果TV
湖南省
21
武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司
斗鱼直播
湖北省
22
北京车之家信息技术有限公司
汽车之家、二手车之家
北京市
23
上海基分文化传播有限公司
趣头条
上海市
24
唯品会（中国）有限公司
唯品会
广东省
25
央视国际网络有限公司
央视网、央视影音、中国互联网电视、CCTV手机电视
北京市
26
北京猎豹移动科技有限公司
猎豹清理大师、钢琴块2、我爱品模型、AI智能服务机器人
北京市
27
网宿科技股份有限公司
网宿科技
上海市
28
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
三七游戏，37网游，37手游
安徽省
29
同程旅游集团
同程旅行、同程航旅、同程生活
江苏省
30
广州华多网络科技有限公司
YY直播
广东省
31
浙江世纪华通集团股份有限公司
盛趣游戏 点点互动 天游 七酷
浙江省
32
四三九九网络股份有限公司
4399小游戏、4399休闲娱乐平台
福建省
33
人民网股份有限公司
中国共产党新闻网、人民网评、领导留言板、人民视频
北京市
34
咪咕文化科技有限公司
咪咕音乐、咪咕视频、咪咕阅读、咪咕快游
北京市
35
行吟信息科技（上海）有限公司
小红书
上海市
36
浪潮集团有限公司
浪潮云、爱城市网、云洲工业互联网平台
山东省
37
科大讯飞股份有限公司
讯飞学习机、讯飞输入法、讯飞听见、讯飞翻译机
安徽省
38
龙采科技集团有限责任公司
龙采，龙采体育，资海云，海健身
黑龙江省
39
上海连尚网络科技有限公司
WiFi万能钥匙
上海市
40
东方财富信息股份有限公司
东方财富、东方财富证券、天天基金、Choice数据
上海市
41
拉卡拉支付股份有限公司
拉卡拉支付、积分购
北京市
42
新华网股份有限公司
溯源中国、新华睿思数据云图分析平台、媒体创意工场、思客
北京市
43
巨人网络集团股份有限公司
征途系列游戏、征途2系列游戏、球球大作战、帕斯卡契约
重庆市
44
广州多益网络股份有限公司
多益网络、神武、梦想世界、传送门骑士
广东省
45
北京六间房科技有限公司
花椒直播、六间房直播
北京市
46
美图公司
美图秀秀、美颜相机、美拍、美图魔镜
福建省
47
贝壳找房（北京）科技有限公司
贝壳找房、被窝家装
北京市
48
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博士云网、鹏博士数据中心、鹏云视讯、小朋管家
四川省
49
上海东方网股份有限公司
东方新闻、东方头条、翱翔、纵相
上海市
50
上海钢银电子商务股份有限公司
钢银电商、钢银云贸易
上海市
51
深圳市梦网科技发展有限公司
5G消息、富信、梦网云会议
广东省
52
北京网聘咨询有限公司
智联招聘
北京市
53
上海米哈游网络科技股份有限公司
米哈游
上海市
54
好未来教育科技集团
学而思网校、学而思培优、励步英语、小猴AI课
北京市
55
汇通达网络股份有限公司
超级老板、汇通达汇享购+微商城、超级经理人、超级供应商
江苏省
56
深圳乐信控股有限公司
乐信、乐卡、乐花、分期乐
广东省
57
北京昆仑万维科技股份有限公司
GameArk、闲徕互娱、Opera
北京市
58
满帮集团
货车帮、运满满
贵州省
59
华云数据控股集团有限公司
国产通用型云操作系统安超OS、安超云一体机、安超云套件Archer Cloudsuite、安超桌面云ArcherDT
江苏省
60
北京趣拿信息技术有限公司
去哪儿网、去哪儿旅行
北京市
61
前锦网络信息技术（上海）有限公司
前程无忧51Job、应届生求职网、无忧精英网、51米多多
上海市
62
竞技世界（北京）网络技术有限公司
JJ比赛
北京市
63
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司
无锡不锈钢
江苏省
64
北京蜜莱坞网络科技有限公司
映客直播、积目、对缘、不就
北京市
65
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2345网址导航、2345加速浏览器、2345安全卫士
上海市
66
波克科技股份有限公司
波克城市、捕鱼达人、猫咪公寓
上海市
67
杭州边锋网络技术有限公司
边锋游戏、Dragon War、权倾三国、侠客风云传online
浙江省
68
福建网龙计算机网络信息技术有限公司
魔域、征服、英魂之刃、网教通
福建省
69
二六三网络通信股份有限公司
263云通信、263云视频、263云直播、263云邮箱
北京市
70
北京光环新网科技股份有限公司
光环新网、光环云
北京市
71
深圳市迅雷网络技术有限公司
迅雷X、迅雷直播、手机迅雷、迅雷快鸟
广东省
72
北京世纪互联宽带数据中心有限公司
世纪互联、蓝云
北京市
73
厦门点触科技股份有限公司
点触科技
福建省
74
新中冠智能科技股份有限公司
新中冠、喜购宝、渠易宝
福建省
75
北京农信互联科技集团有限公司
猪联网、企联网、农信商城、农信金服
北京市
76
成都积微物联集团股份有限公司
积微物联、达海
四川省
77
联动优势科技有限公司
联动数科、联动支付、联动信息、联动营销
北京市
78
汇付天下有限公司
聚合支付、智汇管家、企账通、海外购
上海市
79
深圳市房多多网络科技有限公司
房多多
广东省
80
上海创蓝文化传播有限公司
创蓝253、创蓝万数、闪验
上海市
81
深圳市创梦天地科技有限公司
乐逗游戏
广东省
82
探探科技（北京）有限公司
探探
北京市
83
多点生活（中国）网络科技有限公司
多点
北京市
84
广州荔支网络技术有限公司
荔枝
广东省
85
汇量科技集团
Mintegral、GameAnalytics、Nativex
广东省
86
武汉物易云通网络科技有限公司
司机宝、煤链社、筑链社、绿资源
湖北省
87
江苏零浩网络科技有限公司
智通三千
江苏省
88
东方明珠新媒体股份有限公司
东方明珠、百视通、东方购物、东方有线
上海市
89
瓜子汽车服务（天津）有限公司
瓜子二手车、毛豆新车、瓜子养车
天津市
90
北京搜房科技发展有限公司
房天下网、开发云、家居云、经纪云
北京市
91
上海识装信息科技有限公司
得物
上海市
92
北京五八到家信息技术集团有限公司
天鹅到家、快狗打车
北京市
93
贵州白山云科技股份有限公司
ATD、YUNDUN、数聚蜂巢
贵州省
94
广州趣丸网络科技有限公司
TT语音、TT电竞
广东省
95
驴妈妈旅游网
驴妈妈、驴悦亲子、先游后付、驴客严选
上海市
96
厦门吉比特网络技术股份有限公司
问道、问道手游、不思议迷宫、地下城堡2:黑暗觉醒
福建省
97
海看网络科技（山东）股份有限公司
海看IPTV、海看智慧广电、海看精品
山东省
98
山东世纪开元电子商务集团有限公司
世纪开元、益好、东讯、时间轴
山东省
99
浙江华坤道威数据科技有限公司
政法融媒云、数聚房、数懒
浙江省
100
易车公司
易车、汽车报价大全、易车伙伴、汽车产经网
北京市