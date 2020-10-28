滴滴打球商标侵权被判赔70万元 法院：恶意攀附滴滴商标

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:据知产北京公众号消息，近日，北京知产法院审结了“滴滴打球管家”商标侵权及不正当竞争纠纷案，判令被告滴滴打球公司停止涉案商标侵权行为、停止使用包含“滴滴”字样的企业名称，并判令赔偿经济损失和合理开支共计70万元。

小桔公司、嘀嘀公司系第39类“运送乘客;运送旅客;交通信息;出租车运输”等服务上第14229622号“滴滴”注册商标的前后专用权人。

被告滴滴打球公司未经许可，在手机应用程序、微信公众号、网站、公司装潢等处大量使用包含“滴滴” 、“DiDi”文字的“滴滴打球管家”等标识，并提供高尔夫球、搏击、卡丁车等活动场地预定、教练课程预定及教学预约、文体培训、举办体育赛事等服务。

2016年3月31日，被告将企业名称由“北京颢宸易融信息咨询服务有限公司”变更为“北京滴滴打球管家科技发展有限公司”。

原告两公司主张滴滴打球公司的涉案行为侵犯了第14229622号“滴滴”驰名商标合法权益，故诉至北京知产法院，请求判令被告停止侵权、停止使用包含“滴滴”的企业名称，并要求赔偿300万元。

法院认为，“滴滴”商标在被诉行为发生时已达到驰名程度，构成已注册驰名商标。被告在网站、公众号、员工名片等处突出使用包含“滴滴”或“DiDi”的标识整体构成对 “滴滴”驰名商标的复制、摹仿、翻译，极易使相关公众误认上述服务系“滴滴”商标所有人原告提供或与其存在许可使用、关联企业等特定联系，属于“误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害”的情形，侵犯了原告的“滴滴”注册商标专用权。

另外，被告在明知涉案“滴滴”商标知名度的情况下，将企业名称由“北京颢宸易融信息咨询服务有限公司”变更为“北京滴滴打球管家科技发展有限公司”，并进行商业使用，其攀附“滴滴”品牌知名度的主观恶意明显，违背了诚实信用原则和公认的商业道德，构成不正当竞争。

最后，北京知产法院判令被告停止涉案商标侵权行为、停止使用包含“滴滴”字样的企业名称，并判令赔偿经济损失和合理开支共计70万元。双方当事人均未提起上诉，该判决已生效。