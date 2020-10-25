百度重阳节老年人大数据：赏菊位居“最受老年人关注的重阳节活动”榜首

百度发布的老年人搜索大数据显示，近7天，“重阳节”“老年节”相关内容搜索热度环比上涨338%，赏菊这一节日活动高居“最受老年人关注的重阳节活动”榜单首位。
重阳节，农历九月初九，二九相重，故称“九九”、“重九”。重九亦叫“重阳”。民间在该日有登高的风俗，所以重阳节又称“登高节”。还有重九节、茱萸、菊花节等等。“九九”谐音“久久”，有长久之意，所以有重九祭祖，敬老崇孝之传统。自古以来，重阳节就有着诸多美好的习俗。说起重阳节的习俗大家一般都想到了什么呢？以下是重阳节的习俗介绍。
今日，针对“小霸王与 AMD 合作的主机项目重启”的传言，小霸王集团发布声明称，主机项目仍处于暂停阶段。如有第三方假借名义对外宣传或签署各种合同、协议，我司将保留追究其法律责任的权利。
2020年10月25日，支付宝的蚂蚁庄园问题更新了，这次的问题是关于中国传统节日的，问题是“重阳节经常吃重阳糕饮什么酒？”重阳节不是很多人过的，但是也是有不少人记得会吃什么传统食物，下面就来为大家分享一下正确的答案。
重阳节临近，杭州一家公司准备了一份特殊的敬老礼物——为加入网络互助平台相互宝的全体员工家人，报销每个月的相互宝分摊金。这是继医保社保等基础福利后，该公司给员工家人带来的又一创新福利。
故事的主角是一个近六旬、迷恋“靳东”到近乎疯狂的阿姨，她自称和“靳东”一直密切联系，“靳东”很喜欢她，不仅公开向她表白，还说要给她五六十万去买房子。为了和“靳东”结婚，她选择奔走外地，放弃现在的老公和家庭。
10 月 17 日，针对“小霸王与 AMD 合作的主机项目重启”的传言，小霸王集团发布声明称，主机项目仍处于暂停阶段。如有第三方假借名义对外宣传或签署各种合同、协议，我司将保留追究其法律责任的权利。
百度旗下电商平台度小店今日上线“好物新知节”，并选择iPhone 12作为双十一好物大促的开场。
基于阿里经济体的业态调研，阿里巴巴发布了《老年人数字生活报告》（以下简称报告）。
截止至2019年底，我国的老年人口(超过60周岁)达2.54亿人，这些数字甚至比世界上很多国家的人口总数还要多。随着人口老龄化的加剧，护理保障问题越来越严峻，特别是针对独生子女。再来看一组数字，而失能失智人员也达到了触目惊心的4000万人，“一人失能，全家失衡”，是很多失能家庭共同面对的现实问题。正因如此，国家医保局、财政部印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，一时间“社会第六次要来了”登上了热搜。但有
百度看看是百度单独做的视频APP，但它与市面上其他视频APP有所不同。从百度看看的内容来源来看，百度更像是想将百度看看打造成视频聚合平台，就像高德做网约车聚合平台一样一样。在目前百度面临的搜索市场份额下滑，字节跳动在往搜索引擎上进军内外夹击的局面，百度推出百度看看或许能带来惊喜。
今日晚间有媒体报道称“百度计划今年底前在港完成二次上市“。对此报道，百度方面回应称：不予置评。截至目前，阿里巴巴、网易、京东均已成功在港二次上市。关于百度将在香港二次上市的传闻早已有之。今年5月，百度董事长李彦宏在被媒体问及如何看待近期美国收紧中国在美上市公司监督审查的行为时，也曾表示 “我们确实很关注美国从政府层面在不断收紧对中概股公司的这种管制，我们内部也在不断研讨有哪
近日，北京百度网讯科技有限公司推出了一款名为“百度看看”的App，“百度看看”内容展现形式主要为视频，其主要功能模块分为“推荐”、“小视频”、“直播”和个人中心等，多数视频的时长在 1 分钟到 5 分钟内，大部分视频内容源自百家号和好看视频。
【TechWeb】10月7日消息，北京百度网讯科技有限公司推出名为“百度看看”的App，其产品定位是分享人生、探索世界的综合视频推荐和视频搜索平台。目前，苹果手机用户已经能在App Store中下载该应用。百度看看APP已上架App Store百度看看App图标与百度App相似，只是在左上角加上了“视频”两字。百度看看App首页设置了“搜索输入框”和“推荐”、“小视频”、“直播”和“个人中心”四个入口。百度看看APP首页值得一提的，百度看看A
百度发声明回应媒体日前的刊发《百度元老被刑拘背后：权力的深渊》一文，百度声明称，此文章通过大量捕风捉影及未有实际证据的内容，对百度公司恶意中伤，违背新闻媒体客观公正的职业操守。对此，百度将通过法律途径维护公司合法权益。《百度元老被刑拘背后：权力的深渊》文章中称2020年9月15 日下午，百度初创团队成员、特别顾问、移动生态群组（MEG）销售负责人史有才所搭乘的飞机刚刚降落在杭州
百度APP日前上线了“购物”频道，设有达人直播、发现好货等板块。
最近开车比较多，先是从北京自驾1500多公里到长沙，然后到长沙又是各种办事各种跑，半个月就开了将近2000公里。开车离不开导航，所以这段时间我对百度地图和高德地图两款产品进行了深度体验，有些想法，跟你们分享下。
近日，百度App上线“购物”频道。该频道需要用户在“频道管理”——“可添加频道”中自行添加。百度APP购物频道页面包括了“达人直播”“发现好物”等板块。在该板块下方还有猜你喜欢、直播、发现好物等智能推荐。
昨日，迅雷发布《关于迅雷公司前CEO陈磊涉嫌职务侵占罪事宜的公告》称，深圳市迅雷网络技术有限公司就迅雷公司前CEO陈磊等人涉嫌职务侵占事宜，于 2020 年 4 月向深圳市公安局提出控告，于近日接到深圳市公安局通知，深圳市公安局已经对涉嫌职务侵占罪的陈磊等人进行立案侦查。
对于页面收录而言，无论你是处于什么阶段我们总是会面临一个问题:页面的收录，如果页面没有任何的收录，我们基本上没有办法去谈论网站排名的问题。
百度App上线“购物”频道，包含当地好店、“达人直播”、“发现好物”等板块，货品已覆盖电子产品、日用百货、生鲜水果、美妆洗护、服饰家装等品类。该购物入口，需要用户主动进入“频道管理”添加。
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拼多多宣布将联合湖南卫视在 11 月 10 日晚黄金档举办“11. 11 超拼夜”晚会，据介绍，晚会将以提振消费信心为主题，现场送出 10 亿现金，还有新人..
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