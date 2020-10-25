百度重阳节老年人大数据：赏菊位居“最受老年人关注的重阳节活动”榜首

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百度重阳节老年人大数据：赏菊位居“最受老年人关注的重阳节活动”榜首

2020-10-25 20:05 · 稿源：站长之家

百度发布的老年人搜索大数据显示，近7天，“重阳节”“老年节”相关内容搜索热度环比上涨338%，赏菊这一节日活动高居“最受老年人关注的重阳节活动”榜单首位。

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