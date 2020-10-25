百度重阳节老年人大数据：赏菊位居“最受老年人关注的重阳节活动”榜首

截止至2019年底，我国的老年人口(超过60周岁)达2.54亿人，这些数字甚至比世界上很多国家的人口总数还要多。随着人口老龄化的加剧，护理保障问题越来越严峻，特别是针对独生子女。再来看一组数字，而失能失智人员也达到了触目惊心的4000万人，“一人失能，全家失衡”，是很多失能家庭共同面对的现实问题。正因如此，国家医保局、财政部印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，一时间“社会第六次要来了”登上了热搜。但有