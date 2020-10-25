井贤栋外滩峰会发言:金融与科技产生化学反应，效果1+1>2

井贤栋在外滩峰会发言

“疫情带来了诸多不确定性，但也让既定的未来更早到来，科技驱动、普惠发展、开放共赢就是新金融的三大确定未来。”10月25日，在外滩金融峰会现场，蚂蚁集团董事长井贤栋指出。

“新金融必须由科技驱动“，他表示，因为科技对于金融的驱动，不仅仅是效率的提升，更是让过去的不可能成为未来的可能。

疫情充当了金融科技催化剂，也是试金石。他举例，移动支付减少了病毒传播的可能性、无接触贷款帮助小微企业度过难关。。。。。金融科技成为全球抗疫的有效手段，疫情也加速了金融科技的发展，比如中国银行业离柜交易率已经提升至90%。同时，金融科技还经受了疫情带来的周期考验，数据表明，在大数据风控的支持下，小微企业经营者的守信率依然高达98%，再次证明小企业不缺信用，缺的是发现他们可信的技术。而小企业经营恢复，能够更快的拉动经济复苏。

井贤栋指出，科技对金融的变革刚刚开始，未来以云计算、分布式数据库和区块链为代表的“云库链”会成为新金融的技术要件。

同时，新金融的服务方式也在变化，走向普惠，服务80%的长尾用户。他强调只有小微企业实现了数字化，数字经济时代才算真正到来，新金融让小微企业数字经营，解决各种生意难题提供了更多可能。

疫情期间，有对比研究显示，小微企业拿到救命、救急的贷款支持，营收流水得以保持10%的增长。数字消费券不仅帮助中国商家拉动消费，也让海外商家纾危解困。8月份，泰国旅游局为了重启陷入停滞的旅游业，面向10万泰国华人发放了支付宝消费券，成功激发了当地数字消费8月以来环比增长超过30%。

小微企业还成为新全球化的主角，借助eWTP数字贸易平台，卢旺达的咖啡可以直抵中国消费者手中，一秒销空了全年销量，获得了联合国点赞;义乌经营外贸生意的袁女士受益于蚂蚁链技术，把公司主打的水晶饰品销往墨西哥，次日就收到货款，而在从前，仅交易的时间就需要一周。

他预测，面向未来的新金融独木难成林，而是需要金融机构和科技企业的深度融合，双方的化学反应一定能形成1+1>2的效果。科技正不断消除合作中的鸿沟，为老问题给出新答案，比如蚂蚁和100多家金融机构进行联合信贷，通过共享智能技术，实现“数据不动价值动”，在保障数据安全前提下，最大化发挥数据价值。