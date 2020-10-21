微信开放搜一搜品牌官方区“用户画像”功能 帮助品牌主锁定潜在用户

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微信开放搜一搜品牌官方区“用户画像”功能 帮助品牌主锁定潜在用户

2020-10-21 20:54 · 稿源：站长之家

今天，微信搜一搜品牌官方区首次开放“用户画像”功能，该功能可以为商家提供人口属性、地域分布和设备分布三大核心数据，帮助品牌主精准锁定潜在用户。“用户画像”功能操作路径为，从公众号后台进入“微信搜一搜”页面，在“品牌官方区”选择“数据概览”功能。

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