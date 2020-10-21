微信开放搜一搜品牌官方区“用户画像”功能 帮助品牌主锁定潜在用户

今天，微信搜一搜品牌官方区首次开放“用户画像”功能，该功能可以为商家提供人口属性、地域分布和设备分布三大核心数据，帮助品牌主精准锁定潜在用户。“用户画像”功能操作路径为，从公众号后台进入“微信搜一搜”页面，在“品牌官方区”选择“数据概览”功能。
今天，微信搜一搜品牌官方区首次开放“用户画像”功能，该功能可以为商家提供人口属性、地域分布和设备分布三大核心数据，帮助品牌主精准锁定潜在用户。“用户画像”功能操作路径为，从公众号后台进入“微信搜一搜”页面，在“品牌官方区”选择“数据概览”功能。
近日，全球自驾游平台租租车国内租车预订业务已正式接入微信搜一搜，用户在搜一搜输入“租车”并进入租租车GO小程序，即可进行租车预订，并享受 66 元无门槛的租车优惠。
昨日，百家号宣布，将于 10 月 12 日下线内容助手微信公众号同步功能，届时将不再提供微信公众号渠道内容同步功能，已同步至百家号的内容及微信公众号账号关联功能将不会受到影响。
微信公众号有内测新功能了!日前，微信公众平台灰度测试图文话题的"文末连续阅读"功能，站长之家也收到了内测邀请。
2019 年 1 月，张小龙在广州的微信公开课 Pro 上进行了一场 4 小时的超时演讲，在演讲中，他举了一个和朋友圈相关的例子，每个人每天在朋友圈里花的时长基本是固定的，随着好友发的内容越来越多，用户在朋友圈所花的时间依旧是不变的，只是浏览的速度更快了。
微信正在内测听书APP“微信听书”，切入长音频赛道。报道称，信听书的团队正在招募相关的创作者和机构进行合作，微信听书致力于为用户推荐有声小说、出版读物、播客等高质量音频内容。 天眼查信息显示，10月9日，腾讯科技（深圳）有限公司已经申请“微信听书”相关商标，商标类别涉及网站服务、教育娱乐、广告销售等。
10月16日消息，微信将推出一款听书APP“微信听书”，切入长音频赛道，目前已开启内测。有爆料称，微信听书的团队正在招募相关的创作者和机构进行合作，微信听书致力于为用户推荐有声
2020 年受突如其来的疫情影响，人们生活方式发生翻天覆地的变化，直播带货在今年呈现出井喷式火爆发展，几乎人人都可直播带货。今年，微信频频推出新功能，比如视频号，推出短短半年日活已达 2 亿;前段时间，微信推出的群直播内测，迅速引起大家的关注。
10 月 2 号，微信发布了 7.0.17 版本，相比之前的递进式更新，这次版本号直接跳了两个，上一个是 7.0.15。这次更新的内容还挺多的，其中有几个我觉得比较有意思的，跟你们分享下。
日前，微信支付团队上线了一款名为“微信支付月月刷”的小程序。据该小程序提供的介绍信息可知，“微信支付月月刷”是一款为用户提供精彩好礼和优惠的小程序，
苹果iPhone手机升级到iOS14系统之后，有用户发现使用微信发视频给好友或者在朋友圈发视频的时候，视频显示比较模糊不清楚，这是怎么回事要如何解决视频模糊的问题呢，这里我们来看下具体的解决方法。
朋友提醒我今天公众号内嵌视频号全量开放，因为我在 3 月份时录视频号时提过这出。我当时的猜测， 4 条中了 3 条。
微信怎么直播?如果你是幸运的灰度测试用户，那你可以体验到最新的「群直播」功能，不过直播间不支持转发;如果你有自己的微信小程序，那么可以在小程序里开启直播;当然，最常规的方式可能是通过企业微信或三方直播平台，以宣传图或 H5 链接分享邀请好友进入直播间。
微信“视频号”是一个让你记录和创作的平台，也是一个了解他人、了解世界的窗口”
如果因为错过抖音而流泪，那么你也将失去视频号了?最近几个月，微信正在加速迭代，视频号开始放量。最近又有消息传出：到了 10 月，视频号有可能向全民放开，开闸放水的时刻到了。
苹果在9月份正式推送了iOS14正式版，但不少用户更新之后出现了微信打字卡顿的问题，输入文字的时候经常不能马上显示出文字，这是怎么回事，有哪些方法可以解决微信打字卡顿的方法呢，我们来一起看下具体的解决方法。
今日，微信安全中心表示，近日发现部分视频号部分发表者刻意搬运有矛盾、有看点的内容吸引眼球，剧情快到高潮时戛然而止，然后在文案里引导用户点击链接观看“未删减版”。但是，当用户点进公众号链接后会发现，查看完整视频先得观看强制广告，甚至可能只有广告而根本没有所谓的“未删减”视频。
作为客户服务的第一窗口,客服应答是否及时、解答是否专业、效率是否合理,都将直接影响客户满意度,在客户关系至上的环境下,完善客服管理工具提升企业服务质量才能留住客户,实现效益转化。但是如何才能让客户在第一时间找到客服?如何让企业的客服资源覆盖所有客户?如何提升客服与各部门协作服务效率?如何确保重要服务信息触达所有客户?现在泛微内外协同的客服管理平台全面融合“客服管理”模块,帮助企业把一整套客服管理资源装进企业
对比一下前后的差距，以前从公众号给视频号导流，需要上传视频—下方备注「晓程序观察」同名视频号—退出图文到视频号搜索——搜索「晓程序观察」——找到该条视频五个步骤，才能完成由公众号到视频号的导流，现在只要一键就能跳转了!
iOS14系统在更新之后，有一些用户发现给好友发照片或者朋友圈发照片找不到相册可以选择，那是怎么回事呢，为什么iOS14升级后在微信找不到相册发送照片，这里我们来看下具体的解决方法。
就在所有人把国庆过出年味的时候，微信视频号不声不响出了几个新功能。平地一声惊雷响，在谁也没有意识到的时候，视频号已经完成了流量、内容和商业化的闭环搭建，万事俱备。
日前，有媒体刊发《百度元老被刑拘背后:权力的深渊》一文，文章中称2020年9月15日下午，百度初创团队成员、特别顾问、移动生态群组（MEG）销售负..
2020年有越来越多在美国上市的中国公司回归港股、A股，阿里、京东、网易等互联网巨头已经完成，国内没回来的中概股中还有百度公司。百度公司2005年..
苹果商店正在增加更多的运营商优惠，引入了线上购物专家导购，同时增加了更多非接触的方式来销售和交付设备.在首批iPhone12和iPadAir4来到苹果商店..
作为中国规模最大的水果连锁品牌，百果园也在近日上线了“熊猫大鲜”微信小程序，正式入局社区团购。该平台目前已在惠州市场运营，正处于招募团长..
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10月21日凌晨，天猫双十一正式开始。从发消费券、满减、盖大楼再到今年的“养猫”，双十一的玩法也是不断地变化，今年的“两次爆发”，光棍节变“..
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