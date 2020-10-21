微信开放搜一搜品牌官方区“用户画像”功能 帮助品牌主锁定潜在用户

2019 年 1 月，张小龙在广州的微信公开课 Pro 上进行了一场 4 小时的超时演讲，在演讲中，他举了一个和朋友圈相关的例子，每个人每天在朋友圈里花的时长基本是固定的，随着好友发的内容越来越多，用户在朋友圈所花的时间依旧是不变的，只是浏览的速度更快了。