蚂蚁IPO引大量长线资金入市 专家：利好A股稳定与竞争力

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:近日，有媒体报道称，蚂蚁IPO吸引了全球前十大主权基金中的一半前来参与。行业人士称，这表明蚂蚁上市有利吸引长线资金入场，进一步提升市场稳定性。

据悉，包括阿布扎比投资局(ADIA)、新加坡政府投资公司(GIC)、加拿大养老基金投资公司(CPPIB)等在内的全球顶级主权基金正计划参与蚂蚁在A股战略配售。

除此之外，全球排名第七的主权基金新加坡淡马锡、以及排名第八的沙特公共投资基金(PIF)也在计划参与投资蚂蚁IPO，而中国社保基金将成为蚂蚁在科创板的基石投资者。

华夏新供给研究院首席经济学家贾康认为， A股不缺资金，而是缺少优质公司。就像十几年前承受工商银行上市，A股市场目前也能承受住蚂蚁上市。A股市场已不再只是依靠传统行业、银行保险支撑，在资金量、流动性和广度深度方面，都有了明显的增强。

贾康指出，在科创板融资超过 100 亿元的大型IPO项目，均有较高比例的战略配售，例如京沪高铁战略配售占比48.9%，中国广核占比50%。蚂蚁集团本次IPO发行安排了较高比例的战略配售，进一步减轻了对市场流动性的冲击和压力。

贾康认为，科创板刚刚推出一年多，仍然十分年轻，正缺乏如蚂蚁这样的“中国版FAANG”作为标杆和示范，吸引更多优质科技公司在国内上市。



