快手：1-8月头部客户新增2.6倍 将帮助5000万创作者获得收入

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今天，快手高级副总裁马宏彬在磁力引擎双产品升级发布会上公布了快手的最新运营数据。
数据显示，今年1- 8 月，快手商业化营收相比去年增长了2. 5 倍，头部客户增长2. 6 倍。
此前，快手对外披露数据显示，今年 8 月，快手电商订单量超 5 亿单，日活用户已经突破 1 亿。
马宏彬表示：未来一年，快手磁力引擎将拿出 400 亿流量曝光补贴品牌与优质创作者，让 5000 万创作者通过快手赚到钱。
站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今天，快手高级副总裁马宏彬在磁力引擎双产品升级发布会上公布了快手的最新运营数据。
数据显示，今年1- 8 月，快手商业化营收相比去年增长了2. 5 倍，头部客户增长2. 6 倍。
此前，快手对外披露数据显示，今年 8 月，快手电商订单量超 5 亿单，日活用户已经突破 1 亿。
马宏彬表示：未来一年，快手磁力引擎将拿出 400 亿流量曝光补贴品牌与优质创作者，让 5000 万创作者通过快手赚到钱。
起于PC端、爆发于移动端的短视频，在经过多轮淘汰和洗牌后，如今已形成抖快双寡头的行业格局。然而，由于移动用户的增长已经触达天花板，曾经极速发展的短视频，也随着流量的见顶成为红海一片。无论是头部APP，亦或是瞄准细分市场的平台，无不陷入凶险且惨烈的贴身肉搏。如何拓展市场边界，破解行业的内卷化，成为短视频发展的关键所在。 恰在此时，一块迥异于电脑和手机的大屏——智能电视走进短视频领域，成为当下短视频市场一?
以短视频为媒，众多传统旅游城市焕发出了更时尚、更生活、更亲切的形象，尤其是头部达人创作的爆款内容，往往能在一夜之间获赞百万，将城市直接带上热搜、变身新晋“网红打卡地”。
刚完成品牌升级的快手，正在释放发力娱乐类直播的信号。前两天，快手举办了一场“快手直播 2020 盛夏巅峰之夜”，通过线上比赛脱颖而出的近百名主播亮相红毯，参与演出。
在 9 月 9 日播出的脱口秀大会中，第一次参赛的李雪琴，经历了淘汰、复活后闯进全国 10 强，成为这季比赛中最值得瞩目的黑马之一。此时，走红不到两年的她，拥有抖音粉丝 500 万，微博粉丝 190 万。
短视频和直播的火热发展，加速了全民"种草"时代的来临，用户群体对优质内容的消费需求日益强烈，让内容营销呈现出极强的爆发力。在这种态势下，优质创作者的影响力作用愈发凸显，他们既是消费者决策的关键力量，也是连接品牌和用户的强大中枢。9 月 15 日，以"创造无价 流量无界"为主题的第二届抖音创作者大会在上海举办，众多行业、学界及媒体代表与百余位创作者齐聚，探寻内容价值和商业空间的新可能。在"内容新生 造益百态"创作
看样子，淘宝想当短视频“第三雄”了。事情是这样的，有消息显示，手机淘宝“猜你喜欢”入口预计将在 10 月全部切换为短视频，部分类目的商家短视频数量不低于 400 条才能在双 11 期间获得曝光。
短视频、直播届的小姐姐们终于也可以参加世界级的选美大赛了。近日，国际公认的四大选美赛事之一，“地球小姐”中国赛区在今年与快手展开独家合作。双方重磅推出了“地球小姐中国赛区快手直通赛”，最终获胜的 5 位参赛选手将会参加“第 19 届地球小姐中国区总决赛”，而此次活动也开创了“国际顶级选美大赛+国民短视频直播平台”强强联合新模式。地球小姐（MISS EARTH）是由地球小姐环保基金会发起，联合国环境规划署、世界自然基
互联网的兴起带来了许多改变，快手短视频直播带货就是其一，和传统的带货模式相比，快手短视频直播带货不仅灵活，而且方便。前两年自媒体行业开始兴起，到了 2020 年，快手短视频直播带货已经成为热点话题，也是许多网红、明星选择的销售模式，充满了让人无法抗拒的魔力。现在已经有越来越多的群体意识到快手短视频直播带货的优势，也有不少的头部主播和知名明星开始在快手短视频直播带货。有别于传统的销售方式，快手短视频直播带
不以粉丝量为王，而以内容为王，鼓励优秀的创作者坚持原创，坚守精品，保持专业，是抖音之于创作者们充满诱惑的一面，也是残酷的一面。而作为提供舞台的抖音，则承担着优化内容推荐模型等职责，以守护创作者们的理想国。
自媒体时代永远不过时的四大内容主题：屌丝逆袭、仇富心理、勾起欲望和民族情绪。换成短视频时代依旧如此，短视频的本质就是屌丝经济。
长视频网站内味儿扑面而来，众所周知，B站最近正强推自制综艺《说唱新世代》，打开微博、公众号，好家伙，开屏广告、热搜、安利文章一个不落，“爱优腾”包年的宣传套餐没想到在小破站身上也看到了。(陈睿总，这盛世如你所愿）
对于视频号在微信的地位，在座各位都不能不服。视频号还没全量开放，就迎来了重磅赋能工具「视频号推广」(微信其他小朋友都馋哭了)。
9 月 12 日，上海交通大学知识产权与竞争法研究院举办“网络游戏知识产权保护问题研讨会”。在本次研讨会上，上海交通大学知识产权与竞争法研究院院长孔祥俊正式发布了《网络游戏知识产权保护白皮书》。
新冠肺炎疫情、南方洪水灾害、决胜脱贫攻坚战……2020注定成为值得铭记的一年。在种种挑战与考验面前，我们看到更多人愿意伸出援手，用善意温暖彼此。9 月以来，快手游戏联合腾讯公益在快手站内正式发起公益活动，包扩九天狐、启明、蓝烟及KPL官方解说琪琪等10名王者荣耀头部主播主动参与其中，通过“短视频+直播“的形式向粉丝说点心里话，身体力行呼吁更多人传递爱心，参与公益事业。活动中，王者荣耀主播通过录制公益视频，分别
透过手机屏幕，短视频、直播已成为人们发现和分享美好生活与广阔世界的主流方式。随着全民创作时代的到来，无数专业化或生活化、大众或小众的内容创作者来到抖音，用热爱与坚持，尽情表达他们真实的灵感和生活，在抖音上实现成长蜕变，抓住变现机遇，同时也为品牌创新内容营销，放大内容商业影响力，激发营销无限可能。9月15日，由上汽荣威iMAX8冠名的“第二届抖音创作者大会”在上海拉开帷幕。作为面向抖音创作者的年度盛事，本届
从粉丝 7 万到收获 500 万人的喜爱，旅游视频创作者大龙只花了 3 个月的时间。大龙从小就是一位中国历史文化爱好者， 8 岁那年因为一场意外落下残疾后一直行动不便。在尝试了多份工作均以失败告终后，大龙带着自己对人生价值的思考，决定制作讲解视频，目的是希望更多人了解中国历史文化和大好河山。
“咱们直接把吸油纸按上去，大家能看到这个出油量吧？夏天就是容易油多的，而且这款吸油纸不吸水不吸妆的。”在“梦梵”的快手短视频中，半分钟时长的解说言简意赅，将重点“打包”推给观众，但简单的视频内容播放量却高达近60万。其实这正是“梦梵”的视频风格，从淘宝转战快手后，靠细致、直接的产品解说，从0做到了如今的92万粉丝、月成交百万。“快手很直接，粉丝们很直接、平台的流量很直接，所以我们的视频风格也很直接。”?
9 月 19 日，快手科普联合果壳以转播+解读的形式，播出了美国当地时间 9 月 17 日在线上举办的第 30 届搞笑诺贝尔奖颁奖礼，作为对“科学皇冠上最璀璨明珠”诺贝尔奖的善意解构，该奖项首次在国内通过官方合作，以短视频+直播的形式呈现。本届搞笑诺贝尔奖得主包括利用蚯蚓“抖”出法拉第波的澳大利亚斯威本理工大学两位科学家伊万和安德烈，以及通过实验证明了用人类粪便冷冻后制作的刀具并不好用的美国人类学家艾伦等，值得一提?
8 月 23 日下午 2 点，国民短视频平台快手与健身连锁品牌一兆韦德携手发起的首场运动健身行业创作者大会，在上海人民广场来福士 7 楼“一兆韦德健身”举办。据了解，本次大会以探讨运动健身领域在短视频平台的发展前景为主要目的，邀请到在快手拥有百万粉丝的健身大V、运动领域知名MCN、连锁健身房代表等健身大咖，共同探讨健身领域相关话题，并分享自己在快手迅速成长、稳定变现的相关经验，以帮助更多健身主播和健身机构在快手找
在不到一年的时间里，淘宝APP的“微淘”界面调整了三次。第一次，发生在去年双 11 前夕，淘宝对微淘产品进行了全面升级，新增了“上新”、“种草”、“直播”、“视频”、“买家秀”等多个内容频道，以满足用户的从图文到视频、直播的多维内容种草需求。虽然说，“视频”拥有了自己的独立入口，但进入微淘的用户，多会停留于默认的“关注”频道，而位置比较靠后的“视频”仍逃不开被忽视的命运;
B站（哔哩哔哩，bilibili）在今年走进了更多人的视野。但你知道，网络上还存在一个D站（嘀哩嘀哩，dilidili）吗？前段时间，因认为dilidili商标与..
9月23日，特斯拉“电池日”活动之后，一篇名为《光环之下的暗斑：揭秘特斯拉中国的权力围城》的文章已发热议。文章中提到，在过去两年时..
原神中有非常多隐藏的很深的任务，其中时与风就算一个，需要触发任务的地点比较远，很多玩家还不清楚时与风这个任务到底怎么做，下面就来为大家详..
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2019 年《中华人民共和国电子商务法》实施运行，明确了国家要促进和鼓励电子商务发展的基调，使电子商务行业与实体经济的关系进一步在法律层面得到..
今天是 9 月 23 日，距离明天的 ColorOS 11 发布只剩不到一天时间。而 ColorOS 官方也和前两天一样，在官博上发布了倒计时预热微博。微博的文字内..
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9 月26- 27 日，由腾讯安全发起，腾讯安全学院、腾讯安全联合实验室主办，腾讯安全科恩实验室承办，0ops安全团队协办的第四届腾讯信息安全争霸赛（..
最近许多兄弟问我网站 301 有什么注意事项，应该怎样正确做301、本篇内容本着实战的原则、给大家讲解一下!..