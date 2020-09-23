快手：1-8月头部客户新增2.6倍 将帮助5000万创作者获得收入

“咱们直接把吸油纸按上去，大家能看到这个出油量吧？夏天就是容易油多的，而且这款吸油纸不吸水不吸妆的。”在“梦梵”的快手短视频中，半分钟时长的解说言简意赅，将重点“打包”推给观众，但简单的视频内容播放量却高达近60万。其实这正是“梦梵”的视频风格，从淘宝转战快手后，靠细致、直接的产品解说，从0做到了如今的92万粉丝、月成交百万。“快手很直接，粉丝们很直接、平台的流量很直接，所以我们的视频风格也很直接。”?