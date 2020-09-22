阿里：淘宝上有1/4的网店都来自淘宝村 农民主播超10万人

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阿里：淘宝上有1/4的网店都来自淘宝村 农民主播超10万人

2020-09-22 13:36 · 稿源：站长之家

在今日的第三届中国农民丰收节上，阿里巴巴公布数据称，目前，淘宝上有1/ 4 的网店都来自淘宝村，过去一年，这些店铺的交易额超过 1 万亿元。截至目前，全国农民们已经在淘宝上开了超过 100 万场直播。目前， 淘宝上的农民主播超过 10 万人，丰收节中淘宝的农产品直播超过 100 万场。

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