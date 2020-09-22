阿里：淘宝上有1/4的网店都来自淘宝村 农民主播超10万人

在今日的第三届中国农民丰收节上，阿里巴巴公布数据称，目前，淘宝上有1/ 4 的网店都来自淘宝村，过去一年，这些店铺的交易额超过 1 万亿元。截至目前，全国农民们已经在淘宝上开了超过 100 万场直播。目前， 淘宝上的农民主播超过 10 万人，丰收节中淘宝的农产品直播超过 100 万场。
在今日的第三届中国农民丰收节上，阿里巴巴公布数据称，目前，淘宝上有1/ 4 的网店都来自淘宝村，过去一年，这些店铺的交易额超过 1 万亿元。截至目前，全国农民们已经在淘宝上开了超过 100 万场直播。目前， 淘宝上的农民主播超过 10 万人，丰收节中淘宝的农产品直播超过 100 万场。
近日，阿里巴巴召开了“第八届中国淘宝村高峰论坛新闻发布会”。会上公布的数据显示，截至今年 6 月 30 日，全国淘宝村数量已经达到了 5425 个，相比 2019 年的 4310 个增加了 1115 个。
48 岁的陈家胜，在即将知天命的年纪，再次进入课堂，学直播当“网红”。 2020 年 4 月 23 日，全国首个阿里巴巴农人主播播学院正式“开学”，第一批学员由 50 个农民主播组成，陈家胜便是其中之一。
直播电商的战火延续了大半年，一片喧嚣过后，行业整体开始回归商业本质。直播电商中的ToB属性变得更加重要。一极是内容平台，抖音和快手加速补课，以期弥补商业能力，提升交易的效率和质量，另一极是电商平台，作为商家直播的第一平台，淘宝扎实的供应链优势已经开始展现。
淘宝直播在最近一次内部分享会上曝光了虚拟主播，虚拟主播Bonne在主播休息时独立上岗，可以进行商品播报，为用户提供 24 小时智能货品推荐和 1 对 1 的在线服务。
昨日，圆通发布公告称，蛟龙集团、喻会蛟、张小娟拟以17. 406 元/股向阿里网络转让3. 79 亿股股份，占公司股份总数的12%，总价格约 66 亿元。阿里网络与阿里创投、菜鸟供应链合计持有22.50%公司股份。
淘宝直播宣布面向中小主播群体发布六大支持计划。淘宝直播表示，将通过官方货品池、成长资源包、机构对接、资费减免等各个方面，帮助优质中小主播快速成长，“推动直播电商行业商业能力的全面升级。”淘宝直播表示，将全面开放官方精选货品池，帮中小主播以最低成本提升货品能力。同时他们也将享受到淘宝直播的优质成长资源包。淘宝直播还会为他们快速对接适合的MCN机构资源，提升商业能力。此外，在免?
今日，淘宝直播再次发布开放政策，面向全社会的中小主播群体发布六大支持计划。将通过官方货品池、成长资源包、机构对接、资费减免等各个方面，帮助优质中小主播快速成长。
阿里内贸批发平台 1688 宣布产业带升级计划，针对全国 670 万制造企业推出内循环三大通路，全面打通淘宝特价版，融合加工定制、批发分销和零售三大数字化平台，帮助产业带工厂跨赛道发展。阿里还将在全国 30 个城市建立产业带服务中心，打造超 100 家产业带教育中心和 1000 个产业带直播中心，深度赋能工厂数字化。
互联网时代，农产品销售和品牌打造离不开平台。阿里丰收节期间，8. 2 亿件农产品从原产地直接到餐桌。手机变成了新农具，直播变成了新农活，数据变成了新资产。
DoNews 9月1日消息（记者 程梦玲）9月1日，淘榜单发布了一份独特的“姐姐报告”，显示在最近的前50头部淘宝主播中，30岁以上的专业主播占比高达50%。28岁+至35岁的姐姐主播占比约为42%。报告数据显示，30+姐姐们每天在淘宝直播上买买买的时间平均超过20分钟。晚上哄睡宝宝后以及午休期间是她们给自己创造的沉浸式购物时间。高客单价和家庭也成为她们的消费关键词。此外，高消费力的姐姐们也助力不少高客单价商品在直播间里爆发。同
9月11日消息，在全面开放直播技术和商业能力后，淘宝直播再次发布开放政策，面向全社会的中小主播群体发布六大支持计划。淘宝直播表示，将通过官方货品池、成长资源包、机构对接、资费减免等各个方面，帮助优质中小主播快速成长，推动直播电商行业商业能力的全面升级。据了解，淘宝直播将全面开放官方精选货品池，帮中小主播以最低成本提升货品能力。同时他们也将享受到淘宝直播的优质成长资源包。淘宝直播还会为他们?
9月1日消息，淘榜单发布了一份独特的“姐姐报告”，显示在最近的前50头部淘宝主播中，30岁以上的专业主播占比高达50%。此前，薇娅在一次接受采访中表示，“30岁是所有人职业生涯的黄金期，无论男女。30岁更不是女人的一道坎，它完全可以成为一块漂亮的跳板。”同时，淘宝直播上的明星主播，同样是刘涛、谢娜、唐笑、左岩这些30+姐姐们顶起了半边天。相比于年轻妹妹们，她们的社会阅历和生活经验更丰富，在选品、推荐上
今日，阿里内贸批发平台 1688 宣布产业带升级计划，针对全国 670 万制造企业推出内循环三大通路，全面打通淘宝特价版，融合加工定制、批发分销和零售三大数字化平台，帮助产业带工厂跨赛道发展。阿里巴巴将为采购商提供 1500 亿元免息赊购金融服务，并在全国 30 个城市建立产业带服务中心，打造超 100 家产业带教育中心和 1000 个产业带直播中心，深度赋能工厂数字化。
抖音刚刚跟淘宝签了一个规模远超上一年的年框合作，反手就把包括淘宝在内的第三方链接给“禁”了——虽然只针对直播带货中的购物车链接。
淘宝直播即将第五次踏入双 11 会场。9 月 14 日，“内容电商双十一玩法发布会”在杭州黄龙饭店召开，淘宝直播正式打响摆兵布阵的第一枪。“本质上，内容这一块在淘系不是一个业务，而是我们整体未来几年发展的核心战略。”阿里巴巴副总裁平畴在淘宝直播MCN机构大会现场说道。
今天，淘宝发布了《淘宝 95 后浓度报告》。报告显示，九成年轻网民都是淘宝用户， 95 后跃升为淘宝第一大用户群体，淘宝成为首个 95 后为主的国民级APP。
目前提到区块链金融，其实很多人想到的应该是Defi。虽然以AMM模式为模型的Uniswap的风渐渐退去，但是我们也鉴证了“分布式金融”Defi曾经的一时疯狂。而Defi币种除了预言机板块已经当初的几个明星项目比如COMP、Balancer等依旧坚挺，很多Defi通证已经快归零了。而经过这轮疯狂，我们发现我们需要的不是变了法儿的投机，而是真正意义上的好用的去中心化金融基建。目前，以以太坊为代表的金融网络承载着目前主要的Defi生态，以太坊网
声明：本文来自微信公众号：互联网斗兽场(internet-war)，关注海内外一二级市场的公司动向，分享创投、商业和产品insights，作者：铁林，编辑：柳胖胖。未经授权，不得转载。看点：1、切断外链，是腰尾部商家在抖音的一次机会。2、下沉市场，是抖音电商闭环的优势。3、抖音还处于电商的红利期。4、抖音电商必须依靠强运营获得流量。5、淘宝、快手、抖音，都在学习对方的优点。身高166cm，体重44kg，抖音主播大鱼能在镜头前把每一款
今日，淘系产品和内容生态负责人平畴表示，首页全部短视频是最大的误读，不会做一刀切的决定。升级是为了让消费者在逛的过程中发现更多乐趣，同时解决购前的决策问题。
淘宝和抖音的联合有某种必然。伴随新流量战争发生的，是短视频几乎撕开整个移动互联网的流量大局。对淘宝来说，社交流量和短视频流量是降低获客成本的两条路，社交流量是直道，短视频相当于弯道，弯道超车比直道超车简单。而抖音的商业化探索非常早，短视频的引流优势除开品牌广告，在电商最为明显。
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