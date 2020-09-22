阿里：淘宝上有1/4的网店都来自淘宝村 农民主播超10万人

目前提到区块链金融，其实很多人想到的应该是Defi。虽然以AMM模式为模型的Uniswap的风渐渐退去，但是我们也鉴证了“分布式金融”Defi曾经的一时疯狂。而Defi币种除了预言机板块已经当初的几个明星项目比如COMP、Balancer等依旧坚挺，很多Defi通证已经快归零了。而经过这轮疯狂，我们发现我们需要的不是变了法儿的投机，而是真正意义上的好用的去中心化金融基建。目前，以以太坊为代表的金融网络承载着目前主要的Defi生态，以太坊网