特斯拉股价涨近5% 目前总市值为4080亿美元

日前，刚上线电池回收服务的特斯拉，股价再次迎来上涨。截至发稿，特斯拉股价涨4.35%，报价437. 89 美元。目前，特斯拉市值为 4080 亿美元。
特斯拉美国当地时间周三股价跌幅一度高达15%，延续了前一个交易日的跌势。截至收盘报447. 37 美元，跌幅5.83%，最新市值 4169 亿美元。
【特斯拉股价暴跌21%】媒体报道，在劳工节休市一天之后，美股三大股指再度暴跌，特斯拉、苹果等大型科技股纷纷下跌，纳指大跌逾4%。特斯拉暴跌21.1%，创下历史最大单日跌幅。据悉， 9 月以来的一周时间内，特斯拉累计跌幅超34%，总市值较月初最高点蒸发 1600 亿美元，折合人民币超过 1 万亿元。
据国外媒体报道，自8月11日宣布分拆股票以来，电动汽车制造商特斯拉的股价已飙升近50%。此前，在8月11日，特斯拉宣布拟按照1：5的比例分拆其股票，这是该公司上市以来首次拆股。股票分拆是企业让散户投资者更容易获得股票的一种方式，可能会吸引进行小额交易的个人投资者。尽管特斯拉持续实现了盈利，但其营收与主要汽车巨头相比还是相形见绌。特斯拉预计，今年全年，其营收将接近300亿美元。但菲亚特克?
9月9日消息，据国外媒体报道，截至发稿，电动汽车制造商特斯拉的股价盘前反弹7.38%。而在当地时周二，该公司股价大跌21%，创下有史以来最大单日百分比跌幅。特斯拉股价在当地时间周二下跌，是由于该公司未如预期的那样被纳入标普500指数。今年7月份，该公司公布第二季度获得净利润1.04亿美元，这是该公司成立17年来首次连续四个季度实现盈利，这意味着该公司有资格被纳入标普500指数。一些投资者曾预计，该公司将在第?
图：纳指报收11379.72点，再创新高凤凰网科技讯 北京时间8月25日消息，美国政府考虑批准10月份“紧急使用”两款疫苗的消息推动美股收高，纳指上涨0.6%再创新高。截至收盘，道指涨378.13点，涨幅为1.35%，报收28308.46点；标普500指数涨34.12点，涨幅为1%，报收3431.28点；纳指涨67.92点，涨幅为0.6%，报收11379.72点。美国主要科技巨头大多数上涨：图：美国主要科技巨头中国主要科技股大多数上涨：图：中国主要科技股中概股股价其?
据国内媒体报道，截止当地时间8月20日收盘，特斯拉股价首次突破2000美元大关。特斯拉市值一夜之间飙升230亿美金（约合1590亿人民币），已经达到3730亿美金。在标普500指数成分股中，特斯拉市
9月10日消息，据国外媒体报道，在周二大跌21.06%、市值蒸发822亿美元之后，电动汽车厂商特斯拉的股价周三上涨超过10%，收复了前一交易日的部分跌幅。周三美国股市收盘时，特斯拉报366.28美元，较前一交易日收盘时的330.21美元上涨36.07美元，涨幅为10.92%。股价上涨之后，特斯拉的市值也有提升。按周三收盘时的价格计算，特斯拉的市值为3419.37亿美元，较周二收盘时的3082.64亿美元增加336.73亿美元。虽然特斯拉股价在
美国东部时间9月8日周二，受美国新一轮财政刺激方案谈判搁浅，美股开盘即大跌，截至收盘，道指跌逾 600 点，纳指跌逾4%失守 11000 点关口。特斯拉创史上最大单日跌幅，下跌21%，市值一日蒸发了 820 亿美元。
8月18日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周一美股收盘，电动汽车制造商特斯拉的股价上涨11.2%，报收于1835.64美元，这是该公司股价首次突破1800美元，创历史新高。如果按照当地时间周一的收盘价计算，特斯拉的市值为3420.93亿美元，超过了宝洁公司的3368.65亿美元。此前，外媒报道称，今年7月份，国产特斯拉Model 3在中国的注册量环比下降24%，至11456辆。尽管如此，这一消息也并没有阻止该公司的股价上涨。目前，?
9月15日消息，据国外媒体报道，在8月28日收盘后实施1:5的拆股方案之后，电动汽车厂商特斯拉的股价在多个交易日下跌，9月8日更是大跌21.06%，市值缩水超过800亿美元。但在大跌21%之后，特斯拉股价也连续4个交易日上涨，目前股价已回升到了大跌21%之前的水平。周一美国股市收盘时，特斯拉报419.62美元，较前一交易日收盘时的372.72美元上涨46.9美元，涨幅高达12.58%。在大跌21%的前一交易日，也就是9月4日，特斯拉收盘价
日前，特斯拉股价再次大涨11%，创了历史新高，其市值增至 3420 亿美元左右，超越了消费品巨头宝洁的 3370 亿美元。特斯拉股价大涨，该公司CEO埃隆·马斯克的身价也水涨船高。
8月28日消息，据国外媒体报道，周三大涨近130美元之后，电动汽车厂商特斯拉的股价，在周四仍在大幅上涨，当日上涨超过85美元，市值增加近160亿美元。周四美国股市收盘时，特斯拉报2238.75美元，较前一交易日收盘时的2153.17美元上涨85.58美元，涨幅为3.97%。股价大幅上涨之后，特斯拉的市值也有明显提升。按周四收盘时的价格计算，特斯拉的市值为4172.17亿美元，较前一交易日收盘时的4012.68亿美元增加159.49亿美元。?
据国外媒体报道，周四大涨123美元、股价首次超过2000美元之后，电动汽车厂商特斯拉股价在周五继续上涨，盘中最高时一度接近2100美元。周五美国股市收盘时，特斯拉报2049.98美元，较前一交易日收盘时的2001.83美元上涨48.15美元，涨幅为2.41%。在周五盘中最高时，特斯拉股价还曾达到2095.49美元，明显高于前一交易日盘中最高时的2021.99美元，盘中最低时的2025.05美元，也高于前一交易日的收盘价和盘中最
凤凰网科技讯 北京时间9月10日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注TikTok：字节跳动与美政府讨论避免完全出售TikTok美国业务TikTok据《华尔街日报》报道，知情人士称，TikTok母公司字节跳动正在与美国政府讨论可能的安排，以允许TikTok避免全面出售其美国业务。自从中国采取措施让微软等美国科技巨头收购TikTok美国业务变得更加艰难后，围绕着这一选项展开的讨论成为了一个重点。不过，还有许多选项摆
9月3日消息，据国外媒体报道，周二下跌近5%的特斯拉股价，在周三继续下跌，跌幅还有扩大，接近6%，市值在近两个交易日缩水超过470亿美元。周三美国股市收盘时，特斯拉报447.37美元，较前一交易日收盘时的475.05美元下跌27.68美元，跌幅为5.83%。股价下跌近6%，特斯拉市值也有明显缩水，按周三收盘时的价格计算，特斯拉的市值为4168.63亿美元，较前一交易的4426.56亿美元缩水257.93亿美元。周三下跌，是特斯拉1:5拆股之
拆股后首日大涨的特斯拉股价在周二转而下跌。截至周二美股收盘，特斯拉股价下跌4.67%，报价475. 05 美元。
8 月 19 日消息，据国外媒体报道，今年明显上涨的特斯拉股价，在近几个交易日再度大幅上涨，其CEO马斯克的身家也有明显提升，一度成为全球第四大富豪。
当地时间周二，特斯拉股价大跌21.06%，报收于330. 21 美元，创下有史以来最大单日百分比跌幅。目前，特斯拉总市值为3076. 93 亿美元，较上一交易日市值蒸发约822. 4 亿美元。
9月1日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，特斯拉超过美国支付技术公司Visa，成为市值排名第七的美国公司。上周五收盘后，特斯拉正式按照1：5的比例分拆其股票，拆分之后的股票在本周一开始交易。分拆股票后，该公司股价在当地时间周一持续上涨。截至当地时间周一美股收盘时，特斯拉股价上涨12.57%，报收于498.32美元，这推动该公司市值达到4643.39亿美元，超过了Visa（市值为4117.65亿美元）。 特斯拉股价在当地时?
9月1日消息，据国外媒体报道，特斯拉1:5的拆股计划在上周五收盘后已正式实施，拆分之后的股票在本周一开始交易，拆股后首日，特斯拉股价大幅上涨，市值已超过4600亿美元。特斯拉的拆股计划在8月11日宣布的，在提交给美国证券交易委员会的文件中，特斯拉披露董事会批准了1:5的拆股方案，8月21日持有特斯拉股票的股东，在8月28日收盘后收到拆分之后增加的股票，拆分之后的股票在8月31日，也就是本周一开始交易。上周五收
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