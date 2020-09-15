特斯拉股价涨近5% 目前总市值为4080亿美元

9月9日消息，据国外媒体报道，截至发稿，电动汽车制造商特斯拉的股价盘前反弹7.38%。而在当地时周二，该公司股价大跌21%，创下有史以来最大单日百分比跌幅。特斯拉股价在当地时间周二下跌，是由于该公司未如预期的那样被纳入标普500指数。今年7月份，该公司公布第二季度获得净利润1.04亿美元，这是该公司成立17年来首次连续四个季度实现盈利，这意味着该公司有资格被纳入标普500指数。一些投资者曾预计，该公司将在第?