特斯拉股价涨近5% 目前总市值为4080亿美元

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特斯拉股价涨近5% 目前总市值为4080亿美元

2020-09-15 21:42 · 稿源：站长之家

日前，刚上线电池回收服务的特斯拉，股价再次迎来上涨。截至发稿，特斯拉股价涨4.35%，报价437. 89 美元。目前，特斯拉市值为 4080 亿美元。

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