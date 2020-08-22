消息称谷歌母公司Alphabet考虑收购TikTok的少数股权

外媒报道称，谷歌母公司Alphabet可能会收购TikTok的 “少数股权”。不过鉴于美国国内乃至全球的巨大监管压力，谷歌本身不太可能进行收购。
据外媒Techspot报道，谷歌不少于85%的营收仍由广告收入构成，这也是该公司一直在核心业务之外努力实现多元化的原因。该公司日前公布了其第二季度营收，由于Covid- 19 对广告支出的直接影响，其营收 22 年来首次出现下滑，但该公司相信最坏的日子已经过去。
短视频软件Tiktok也被称作是抖音海外版，于是不少人在问TikTok和抖音是同一个公司吗，这两个软件是什么关系呢，这里我们来给大家介绍下Tiktok和抖音的关系。
【英媒披露美封禁TikTok计划】据英媒报道，字节跳动旗下短视频平台TikTok近日遭到美国政府的种种打压。英国广播公司 6 日消息称，TikTok宣布计划在爱尔兰建立一个斥资 5 亿美元的数据中心。报道提到，在TikTok宣布这一消息之际，美国总统特朗普正以所谓「国家安全」为由威胁禁止TikTok在美运营。
Tiktok这个短视频软件是中国发明的吗，Tiktok也被叫做抖音的海外版本，玩法模式基本上和国内的抖音差不多，不少玩家因此也对这款软件比较关心，以下我们来介绍Tiktok的相关信息。
昨天，美国政府给出的消息称，要在45天后停止与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，同时禁止与微信母公司腾讯进行任何有关微信的交易。很快美国国务院记者尼古拉斯·瓦德汉姆（Nicholas
8月16日，英国财经杂志MoneyWeek撰文表示，作为数字经济时代联通中西方的桥梁，伦敦应该向TikTok敞开怀抱。图注：MoneyWeek评论文章近日，美国总统特朗普频频向TikTok施压。面对封禁威胁，其母公司字节跳动可能被迫出售TikTok美国业务。据悉，TikTok正考虑把总部从美国迁往英国首都伦敦。这个传闻并不是无迹可寻。近年来，许多中国科技巨头都将伦敦作为海外市场的落脚点。腾讯正在伦敦积极拓展版图，阿里巴巴和京东也考虑在伦敦设?
针对外媒报道的美国社交平台推特有可能打算和TikTok美国业务合并的传闻，TikTok官方回应称，不会对“市场传言”发表评论。
【小扎称封杀TikTok会开创糟糕先例】据外媒报道，社交巨头 Facebook CEO 马克 · 扎克伯格周四对员工表示，在美国封杀抖音海外版 TikTok 会开创「一个非常糟糕的长期先例」。
在消费者信心疲软、企业盈利不佳、刺激计划谈判不顺利等多重利空打压下，美股星期二收低，科技股领跌。截至收盘，道指跌205.49点，跌幅为0.77%，报收26379.28点；标普500指数跌20.97点，跌幅为0.65%，报收3218.44点；纳指跌134.18点，跌幅为1.27%，报收10402.09点。美国主要科技巨头全线下跌，Facebook跌1.45%，亚马逊跌1.8%，苹果跌1.64%，NetFlix跌1.44%，Alpha
美国政府曾在上周宣布，要求美国企业在9月15日之后禁止与Tiktok的交易。在近日路透社援引一份文件内容，曝光了白宫有关封禁TikTok的可能措施与思路，包括要求苹果和谷歌的应用商店下架该应用，以及禁止投放广告。
【TikTok粉丝给特朗普竞选App刷差评】据媒体报道，近期数千名美国青少年给特朗普 2020 年竞选App刷了大量差评。据报道，进入美国市场仅两年多，抖音国际版TikTok下载量一路攀升，从与美各大社交巨头的竞争中突出重围，圈了一大波青少年和年轻用户。然而当 7 月初传出特朗普政府要封禁TikTok的消息后，TikTok上的美国年轻人们立刻不干了。
8 月 1 日，关于TikTok被美国禁用的事情传得沸沸扬扬，此前官方并没有对此进行过多回应。不过现在，TikTok官方视频账号发布了一条《给TikTok社区的一封信》，疑似回应了被美国禁止运营的事情。
【特朗普将禁止TikTok在美国运营】据美国《国会山报》及俄罗斯卫星通讯社报道，特朗普当地时间 7 月 31 日在其专机「空军一号」上对记者表示，他将禁止TikTok在美国运营。
【微软正在谈判收购TikTok美国业务】据福克斯商业台官方推特称，微软正在洽谈收购 TikTok 在美国的业务。福克斯商业台的 Charles Gasparino表示，消息来自投行知情人士，尚未收到 TikTok 或微软的评论。
当地时间8月17日，美国对华为再下狠手，将华为的38家子公司列入“实体清单”，至此经过三轮打击，已经有多达152家华为关联公司、子公司被美国“封杀”。同时，一系列中国
【字节跳动倾向于将TikTok分拆独立】据媒体报道，知情人士称，TikTok可以完全独立于字节跳动，以继续在海外运营。但相比出售给微软，字节跳动更倾向于将TikTok分拆独立，届时TikTok这个名字仍将保留，但不再由字节跳动管理。
据报道，进入美国市场仅两年多，抖音国际版TikTok下载量一路攀升，从与美各大社交巨头的竞争中突出重围，圈了一大波青少年和年轻用户。然而当 7 月初传出特朗普政府要封禁TikTok的消息后，TikTok上的美国年轻人们立刻不干了。
【微软暂停收购TikTok美国业务谈判】据《华尔街日报》报道，在特朗普上周五表示反对由一家美国公司收购TikTok美国业务后，微软已暂停有关收购TikTok美国业务的谈判。知情人士称，字节跳动创始人张一鸣也已同意出售自己的股份。
8月17日消息，据国外媒体报道，谷歌母公司Alphabet旗下公司计划建立一条自动驾驶汽车专用车道。这家公司名为Cavnue，是一家新成立的公司，隶属Alphabet智慧城市子公司Sidewalk Labs旗下。Cavnue将与密歇根州政府合作，在密歇根州东南部建立第一条自动驾驶汽车专用车道，供自动驾驶汽车和联网汽车测试使用。Cavnue将会与多家汽车厂商、自动驾驶技术公司合作，包括福特、宝马、丰田、Waymo、Argo AI，共同设立未来通用的
1、TikTok是被威胁“关闭”，如果 45 天不能成功卖给美国公司的话。WeChat不是被封杀，特朗普所签署文件中，美国并没有禁用微信，只是不允许美国实体与腾讯以及相关公司进行与微信相关的商业交易，禁止商业交易的具体措施和细节是什么， 45 天之后才会公布。
在美国政府不断威胁打压中国企业之际，多名知情人士透露，美国政府表示，美国企业在中国可以继续使用微信。..
有知情人士称，特朗普政府正释放信号，允许苹果在内的美企仍可在中国使用微信展开业务。知情人士还表示，特朗普政府正在研究如何对微信实施部分禁..
分众传媒发布 2020 年半年度报告。今年上半年，该公司实现营业收入46. 1 亿元，同比减少19.35%，归属于上市公司股东的净利润为8. 2 亿元，同比增长..
近几年，几乎很少听到内容农场这个词，相信大多数SEO人员对链接农场要熟悉的多，最近在浏览知乎的时候，发现有小伙伴，在问百度是否打击内容农场，..
微软已经正式开放了Windows 10的一项新功能，其支持在PC上运行Android应用程序。上述功能通过Your Phone应用程序，能够在PC端以独立窗口的形式运行..
苹果公司周五回应了Epic Games指责其在如何控制App Store方面存在反竞争行为的诉讼，其告诉法庭，《堡垒之夜》(Fortnite )开发商违反了苹果的规则..
据国内媒体报道，截止当地时间8月20日收盘，特斯拉股价首次突破2000美元大关。特斯拉市值一夜之间飙升230亿美金（约合1590亿人民币），已经达到37..
之前字节跳动曾经公开表示，对于TikTok在美国遭受到的攻击，将起诉美国政府。据外媒最新报道称，TikTok正准备对美国政府发起诉讼，而起诉的依据是..
据媒体报道，近日美团CEO王兴谈投资理想汽车原因时表示：首先因为李想是一名优秀的创业者，理想汽车拥有出色的产品，而且电动汽车市场很大，出于长..
8月21日晚，小鹏汽车已向美国证券交易委员会（SEC）递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次担任小鹏汽车的IPO承..
8月21日，造车新势力「小鹏汽车」向美国证监会递交材料称，拟在美国纽约证券交易所IPO，计划发行8500万股ADS，每股ADS代表2股普通股，每股ADS发行..
8月22日消息，据国外媒体报道，虽然苹果已确定iPhone 12较往年将推迟几周，但外界对苹果这一首批支持5G产品的期待并未减弱，随着发布时间的临近，..
作为人工智能界“巨头”，商汤科技的盈利模式一直是个谜。据外媒报道，联合创始人徐冰称商汤在2019年收入飙升147%，达到了7.2亿美元，折合人民币5..
8月22日消息，据国外媒体报道，美国三大股指周五全线上涨，苹果股价涨逾5%创新高。苹果股价表现周五收盘，道琼斯工业指数上涨190.6点，或0.69%，报..
外媒报道称，谷歌母公司Alphabet可能会收购TikTok的 “少数股权”。不过鉴于美国国内乃至全球的巨大监管压力，谷歌本身不太可能进行收购。..
在特朗普再次发布行政令，要求字节跳动必须在 90 天内剥离TikTok美国业务之后，TikTok日前正采取措施反击。..
根据国家新闻出版署官网信息显示，8月首批国产游戏版号正式公布，共有57款游戏获得版号。其中包括55款移动游戏，一款客户端游戏《赏金战机》和一款..
下周二就要到七夕啦，大家是不是也准备好七夕行程了呢?但是除此之外，也不要忘记日常的小红书内容更新哦，毕竟七夕期间，小红书笔记的流量也都是..
人红是非多，比如直播带货一哥李佳琦在直播间外的行为举止也备受关注。昨天晚上，李佳琦在微博公开道歉上了热搜，具体是怎么回事呢?..
从Windows 8之后，微软就提供了两种方法来改变系统设置，一是控制面板，一个就是新的Windows设置。近年来，Windows设置能越来越完善，拥有了越来越..