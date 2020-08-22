消息称谷歌母公司Alphabet考虑收购TikTok的少数股权

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 谷歌最新资讯 > 正文

消息称谷歌母公司Alphabet考虑收购TikTok的少数股权

2020-08-22 10:49 · 稿源：站长之家

外媒报道称，谷歌母公司Alphabet可能会收购TikTok的 “少数股权”。不过鉴于美国国内乃至全球的巨大监管压力，谷歌本身不太可能进行收购。

网友热搜:

Alphabet剥离子公司alphabet.topAlphabet.comAlphabet融资alphabetismAlphabet主席施密特Alphabetinc.comAlphabet营收谷歌重组更名alphabetAlphabetAlphabet市值谷歌alphabet财报
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
通付盾 苹果下架微信 第八代小冰 网易云游戏 黄峥退出拼多多董事 椰树集团就招聘信息致歉 武汉东湖之眼转一圈13分14秒 必胜客中国回应美国门店关闭 苹果总市值突破2万亿美元 京东回应暂停与申通合作

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM