消息称谷歌母公司Alphabet考虑收购TikTok的少数股权

据外媒Techspot报道，谷歌不少于85%的营收仍由广告收入构成，这也是该公司一直在核心业务之外努力实现多元化的原因。该公司日前公布了其第二季度营收，由于Covid- 19 对广告支出的直接影响，其营收 22 年来首次出现下滑，但该公司相信最坏的日子已经过去。