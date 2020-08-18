哔哩哔哩漫画与35家汉化组达成合作，提升日漫翻译质量

8月18日，哔哩哔哩漫画宣布已经与国内 35 家汉化组达成合作。哔哩哔哩表示这 35 家汉化组目前已经承接了多达 166 部正版日漫的汉化工作，哔哩哔哩会把提供高质量的正版漫画阅读体验作为长期目标。

【以下是哔哩哔哩官方公告】

今天，我们想分享一些“正版漫画的那些事“。

哔哩哔哩漫画自诞生以来，就把提供高质量的正版漫画阅读体验作为长期目标。这其中，日漫的翻译质量是我们最重视的板块之一。

正版日漫的翻译工作大多是由版权方自行组织汉化。而我们知道，其实有部分非常喜欢日漫的用户一直在花费很多精力自己组织着民间汉化工作，用爱给大家安利优秀的作品。

出于对翻译质量的追求，我们与版权方沟通并获得许可后，开始主动联系部分汉化组寻求合作。

时至今日，我们终于可以高兴地告诉大家——上线至今，哔哩哔哩漫画已经与国内 35 家汉化组达成合作。这 35 家汉化组目前已经(爆肝)承接了多达 166 部正版日漫的汉化工作，感谢他们的辛勤付出与努力，让我们可以为大家呈现高质量的正版漫画。

现在我们整理了目前与汉化组合作的流程、收集了四家汉化组想和大家说的话附在下面的图中。

对汉化组工作，以及这些作品感兴趣的同学，欢迎留言说说你的看法喔