网易2020Q2财报：营收182亿元 超预期

​闲暇之余，我喜欢打开手机听听歌，通勤路上亦是如此，如果时间允许，你可能会看到我的耳朵上一整天都戴着耳机。我觉得音乐可以带给我能量，同样的歌曲由不同的歌手演唱，会有不同的感悟。而不同的曲子和歌词，由同一个歌手演唱出来又是另一番风味。不过，这种听音乐带给我能量的日子，最近发生了变化，因为网抑云的出现。你没听错，我说的就是网抑云。