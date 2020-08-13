网易2020Q2财报：营收182亿元 超预期

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网易2020Q2财报：营收182亿元 超预期

2020-08-13 16:31 · 稿源：站长之家

今日，网易发布了2020Q2 财报，网易第二季度营收 182 亿元，市场预期170. 12 亿元， 2019 年同期为187. 69 亿元。

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