网易2020Q2财报：营收182亿元 超预期

今日，网易发布了2020Q2 财报，网易第二季度营收 182 亿元，市场预期170. 12 亿元， 2019 年同期为187. 69 亿元。
今日，网易发布了2020Q2 财报，网易第二季度营收 182 亿元，市场预期170. 12 亿元， 2019 年同期为187. 69 亿元。
在今日的网易数字+大会上，网易云宣布正式升级更名为“网易数帆”。网易数帆将集中发力四大业务线：云原生软件生产力平台网易轻舟，全链路数据生产力平台网易易数，多媒体智能开放平台网易易智和全维度质量效能平台网易易测。
网易云正式宣布更名为“网易数帆”，更名之后将更加聚焦企业数字化需求下的基础软件领域业务，并正式发布四款产品品牌：云原生软件生产力平台“网易轻舟”、全链路数据生产力平台“网易易数”、多媒体智能开放平台“网易易智”、全维度质量效能平台“网易易测”。
2017年11月，耗时三年之久的网易诉YY游戏直播侵权案终于尘埃落定。因为直播、录播、转播网易 《梦幻西游2》游戏内容，网易把YY游戏直播诉至法院，广州知识产权法院一审判决被告停止通过网络传播
今天，广东省高级人民法院对华多诉网易滥用市场支配地位及不正当竞争纠纷、章某诉网易著作权许可使用合同及垄断纠纷两案作出终审判决，认定网易公司在相关市场内不具有市场支配地位，不具有排除限制竞争的市场能力，依法驳回两上诉人所有诉讼请求，维持原判。
2020 年 8 月 1 日， 2020 全球电竞大会在上海浦东嘉里大酒店如期举行。在会上，网易游戏联席总裁丁迎峰先生发表了主题演讲《新的 20 年：全域电竞、全民电竞、全球电竞》。他表示，电竞正在朝主流文化形态演进，站在新的时代节点，一个良性运转的电竞生态包含了三个层面：第一是创造产业价值，做全域的电竞;第二是创造社会价值，做全民的电竞;第三是创造中国价值，做全球的电竞。同时他还提及网易投资 50 亿在上海打造的电竞生态?
最近，“网抑云”这个梗在各大社交平台刷屏了。在抖音，话题#网抑云#的播放量高达5. 3 亿，原创视频高达6. 9 万个;B站也出现了越来越多网抑云相关视频，其中播放量最高的一条高达694. 1 万，远高创作者日常发布的其他视频;微博上，网抑云相关话题增多，#网易云回应网抑云#话题还登上了热搜，浏览量超12. 5 亿......
原创音乐人和短视频曾是两条不交汇的河流，甚至还存在某种鄙视链。 2019 年初的音乐综艺《我是唱作人》里，拥有多首“短视频神曲”的高进，就不无郁闷的谈到这一点。
2020年8月1日，2020全球电竞大会在上海浦东嘉里大酒店如期举行。在会上，网易游戏联席总裁丁迎峰先生发表了主题演讲《新的20年：全域电竞、全民电竞、全球电竞》。他表示，电竞正在朝主流文化形态演进，站在新的时代节点，一个良性运转的电竞生态包含了三个层面：第一是创造产业价值，做全域的电竞；第二是创造社会价值，做全民的电竞；第三是创造中国价值，做全球的电竞。同时他还提及网易投资50亿在上海打造的电竞生态园区已经?
网易云音乐又“争气”了。继 5 月与华纳版权战略合作，今日，网易云音乐又与环球音乐集团(Universal Music Group， 简称UMG)联合宣布达成数年期全新战略合作。
近日在互联网上有不少人在谈论“网抑云”这个梗，这个梗的来源是网易旗下的一个音乐播放器网易云音乐，在这个app评论区因为出现了不少假装抑郁的矫情文字，被全网吐槽——“网抑云阴乐”。对此网易云音乐官方在8月3日晚上回应称，将发起云村评论治愈计划。
【网易云回应网抑云】每到深夜都有人在网易云音乐平台表达自己的情绪，这导致很多小伙伴经常从各大社交媒体平台中听到「网抑云」这个词。 不知道什么时候开始，网易云音乐成了深夜哲学家的「伤痛文学素材库」。因为太多假装抑郁的矫情文字，被全网吐槽——「网抑云阴乐」。
近日，全球最大的语音会议 INTERSPEECH 2020 公布了SdSV 声纹识别比赛成绩，网易AI Lab从众多国际顶级队伍中脱颖而出，获文本相关声纹识别赛道 综合排名第一、单模型第一的双料冠军。彰显了网易 AI Lab在语音声纹识别技术领域的领先地位。 本次国际声纹识别比赛的参赛队伍来自国际多家知名高校与企业，包括近两年全球各项声纹识别比赛中的“常胜将军”：布尔诺工业大学、新加坡通信研究院、 约翰霍普金斯大学等。 比赛中，网易AI
今日，针对“网抑云”现象，网易云音乐宣布推出“云村评论治愈计划”，推出三大举措。具体包括了：举措一，“云村治愈所”招募万名心理专业村民、上线“抱抱”彩蛋，鼓励和尊重真实情绪表达;举措二，对恶意行为说“不”，升级《云村公约》，加大虚假编造、谩骂攻击内容清理力度;举措三，招募万人乐评团，发起评论征集大赛，鼓励有爱、有趣、有料的乐评。
之前网易曾在财报中表示，公司正在与暴雪一起合力打造新的新手游《暗黑破坏神：不朽》。据悉，《暗黑破坏神：不朽》是基于《暗黑破坏神》题材而来，游戏情节设定于《暗黑破坏神2》与《暗黑破坏
闲暇之余，我喜欢打开手机听听歌，通勤路上亦是如此，如果时间允许，你可能会看到我的耳朵上一整天都戴着耳机。我觉得音乐可以带给我能量，同样的歌曲由不同的歌手演唱，会有不同的感悟。而不同的曲子和歌词，由同一个歌手演唱出来又是另一番风味。不过，这种听音乐带给我能量的日子，最近发生了变化，因为网抑云的出现。你没听错，我说的就是网抑云。
这两天，网易《一梦江湖》挤下众多新游，一下子跃至 iOS 畅销榜前十。成绩或许并无意外。在 7 月 24 日当天，这款武侠 MMO 手游推出了全新资料片《惊蜃影》。大版本迭代之后，游戏有了新的地图、门派、副本与玩法等。内容翻新，再加上一波新活动的推动，玩家热情自然高涨。
网易有道自研的高清视频会议应用“有道云会议”已经上线，产品定位为用户提供高清多方的视频会议解决方案，不限参会人数、支持多端灵活参会，用户仅凭会议码即可加入，支持语音、视频、屏幕演示等多种方式。
今日，网易云音乐与阿里88VIP联合宣布达成战略合作：目前，网易云音乐黑胶VIP年卡权益正式加入88VIP年度生态权益包，未来双方也将共同探索更多深度合作内容。据悉，未来网易云音乐还将与阿里文娱等业务在影视宣发、演出票务等方面展开更多合作。
每到深夜都有人在网易云音乐平台表达自己的情绪，这导致很多小伙伴经常从各大社交媒体平台中听到“网抑云”这个词。 8 月 3 日，网易云音乐正式回应网络中出现的“网抑云”现象，官方表示已推出“云村评论治愈计划”，升级《云村公约》，治理虚假编造内容，规范乐评礼仪。
网易上个月推出的《梦幻西游网页版》，可能让很多从业者对H5 游戏的上限有了新的认识。截至目前，这款产品将近 20 天位列畅销榜Top 10，目前基本稳定在Top 20。这样的表现甚至超过了很多原生手游。
小米十周年感恩季来了，816当天，到小米之家直营店和售后网点，可享受免费贴膜服务。重点来啦：热门机型均可！前后膜均可！品牌不限！这也意味着，..
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8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司(简称京西公司)。据了解，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注..
8月13日消息，网易今日发布了截至6月30日的2020财年第二季度财报，财报显示，网易第二季度营收182亿元，同比增加25.9%；归属于网易公司股东的持续..
根据Canalys最新发布的一份报告显示，苹果在 2020 年第二季度在美国售出了约 1500 万部iPhone，创下了在美国的新记录。..
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江南百景图在13日上线了广告无忧限时礼包，很多玩家还不清楚这个广告无忧限时礼包到底值不值得购买，下面就来为大家分享一下心得。..
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天眼查数据显示， 8 月 10 日，阅文在海南成立海南阅文信息技术有限公司，注册资本 1000 万，法定代表人为阅文CEO程武。资料显示，海南阅文信息技..
在日前的小米十周年演讲中，雷军谈到了与董明珠的10亿赌局，他承认自己输给了董明珠。雷军还指出，2018年小米的营收没能超过格力，但是在2019年小..
据中国探月工程办公室官方消息，在遥远的月球背面，伴随着新一轮的曙光，嫦娥四号着陆器、玉兔二号月球车分别于8月13日14时54分、8月12日20时34分..
洗碗机什么牌子的好？其实洗碗机也是近些年才来到许多家庭的，很多“懒”人是首选享受到科技带给人的舒适感。其实，对科技发明来说，“懒”未必不..
“食”这个字，从“果腹”一词里提炼出来，这是吃货们的智慧。而古往今来，吃货对食物的钟爱早就超越了它本身，连餐具都不放过。“美食不如美器”..
近日，多名投资者实名举报某共享充电宝公司诈骗，要求退回货款。小李是实名举报者之一，他在 2020 年年中和某充电宝公司签订了代理合同，并先付了..
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