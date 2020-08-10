B站等16家企业签署诚信自律承诺书 营造良好网络生态

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息:据网信上海公众号消息，为进一步凝聚全社会共识，营造互联网企业依法办网、诚信办网的良好氛围，在上海市网信办指导下，哔哩哔哩(B站)、喜马拉雅、东方财富网、起点中文网、虎扑、小红书、趣头条、Soul等 16 家上海属地重点互联网企业签署《诚信自律承诺书》，向社会和用户公开承诺，包括：遵守互联网相关法律法规，依法办网、诚信办网，不造假、不失信;规范网络信息传播秩序，自觉防范和抵制违法和不良信息，引导网民理性表达;培育积极健康、向上向善的网络文化，努力营造良好网络生态;自觉接受政府、行业组织、社会公众、媒体单位的监督等。 16 家企业《诚信自律承诺书》已在“信用上海”网站上发布。

今年以来，落实社会信用体系建设要求，上海市网信办不断创新网络综合治理手段，积极推进互联网信息服务领域信用建设，重点围绕事前信用承诺、事中分类监管、事后奖惩修复三个环节，充分发挥信用在创新网络监管机制、提升综合治网能力方面的作用。此次引导首批 16 家在音视频、财经资讯、网络文学、社交、聚合资讯等互联网细分领域具有一定行业影响力的互联网企业向社会作出公开承诺，是上海推进网络信用监管工作的第一步。接下来，上海市网信办将按照以点带面、示范引领、循序渐进的原则，探索建立互联网企业信用评价和分级分类监管措施，根据互联网企业信用状况，采取差异化的监管措施，提高事中事后监管精准化水平，努力营造包容创新、清朗有序的网络环境。