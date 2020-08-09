李国庆儿子起诉俞渝和李国庆：要求确认父母代持协议有效

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日 消息:今日晚间，李国庆在微博发长文称，前些天，收到了一纸诉状，自己和俞渝被儿子告上法庭，要求法院确认自己和俞渝为儿子代持当当股份的代持协议有效。

李国庆表示，所有的证据材料都是俞渝提供给儿子的，自己从不惧怕来自任何人的挑战。既然儿子下了战书，也自然会在法律规则框架下和儿子过招。

随后，李国庆再次发文解释称：“俞渝通过代持诉讼把本来非常可能平分的夫妻共同财产先行分割一部分出去。如果成功，则可以对保住俞渝在当当的控制权有非常大的帮助。为此，俞渝以父子亲情可能受到毁灭性破坏为代价也在所不惜。通过代持诉讼把本来非常可能平分的夫妻共同财产先行分割一部分出去。如果成功，则可以对保住俞渝在当当的控制权有非常大的帮助。为此，俞渝以父子亲情可能受到毁灭性破坏为代价也在所不惜。”

以下是李国庆微博内容全文：

这些天因为官司的事情心情很复杂，对工作也产生了一些影响，索性停下早晚读书商学院的备课，拿出时间把和俞渝的事情再捋一捋。

我一直以来的诉求其实特别简单：法院判决我离婚和平分共同财产。

到现在为止，这个事的发展过程虽说不上九曲回肠，但绝不平顺。我也听到吐槽说，本来应该挺简单的私事过多占用了公共频道;本来只应该停留在涉事双方之间的事却由于包括掺杂了一些外来因素变得不必要的复杂;本来应该只属于涉事双方私人对话范畴的内容成为了公众谈资;本来应该属于涉事双方私人自行判断和决定的事情变成要舆论介入评判。作为没有花花肠子、顾家和纯粹性情中人的我很无语。面对一些攻击，我依然在限度内保持克制。

接下来的事情怎么发展，我姑且把俞渝已经及可能会采取的步骤做一个回顾和推演：

一、通过代持诉讼把本来非常可能平分的夫妻共同财产先行分割一部分出去。如果成功，则可以对保住俞渝在当当的控制权有非常大的帮助。为此，俞渝以父子亲情可能受到毁灭性破坏为代价也在所不惜。这让我也是醉了。扪心自问，无论面前有多么大的利益，至少为父的我，不会想到、更不会用这种方法让儿子去告他的母亲以达到目的。我有我的底线，有所为、有所不为。

二、代持诉讼将无疑最大限度作为无限期拖延离婚案件判决的棋子。

三、如果此招数不成功，则在离婚诉讼过程中以各种方法不停纠缠并继续在公众面前扮演隐忍、温柔、知性和受害的形象。殊不知，俞渝的 “人身保护令”申请就是自取其辱的尝试，最终两次被法院坚决驳回。所幸的是，她同时也成功地向所有人公开展露其更加真实的一面。

四、为了不断加强受害的形象和效果，俞渝不会错失任何机会制造舆论，以各种由头、各种角度，甚至不惜捕风捉影打击我的人设，目的是反衬出我是过错方，以博取法庭和舆论的同情，目的是取得比平分共同财产更多更大的利益。

五、我已经准备好对损害我名誉权的行为和企图随时予以坚决回击。

六、俞渝还会有一些明的暗的、台上台下的运作;继续使用各种其他方法陷我于囹圄。

七、俞渝会依然回避关键事实，试图持续误导有关部门及公众得出并相信我 “聚众”、“扰乱”企业生产经营活动的印象。殊不知，身为执行董事的俞渝、连同监事连续两次书面拒绝我关于召开股东会的提议，作为股东，我于是行使了公司章程及公司法赋予的自行召开股东会的权利。而这正是后续一切事件的起因。如果你不服气，可以堂堂正正走民事诉讼程序解决。

八、以上就是为什么俞渝到现在为止，宁可憋出五劳七伤也没有胆量和不敢直面回答我提出的几个简单的事实问题，同时以默认的行为告诉了大家，她无比心虚，一点也不光明磊落，不敢反驳我提出的事情，当然也更不敢甩锅给公安。在 “蘑菇战术”失灵之后，又祭出 “鸵鸟战术”，王顾左右而言他。敢做却不敢当，也枉你身在当当。

九、我会和俞渝打明牌，所有的方法都是在规则框架下进行，都是公开、见得阳光的。

十、题外话，据说俞渝有欠律师费不给的记录，善意提醒相关专业人士好自为之。

十一、其实，与其枉费心机，阴招迭出，不如心平气和地坦然接受婚姻破裂和平分共同财产的现实。

十二、“人在做，天在看”，“举头三尺有神明”，如果俞渝和其他人触碰了规则的底线，会有咎由自取的那一天，莫谓言之未预也。

“抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁”、“缘来缘去终会散，花开花败总归尘”。与其天天满心愤懑怨恨，想着鱼死网破，不如心存过去值得记忆的美好，“一别两宽，各生欢喜”，把余生过的更精彩、更充实。还有比这个更有价值的么?